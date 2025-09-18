Miễn viện phí cơ bản cho toàn dân: Người dân sẽ được hưởng những quyền lợi gì?

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản cho toàn dân thông qua bảo hiểm y tế vào năm 2030 là một chủ trương nhân văn, có ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc, hợp lòng dân. Chính sách này giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí y tế và khẳng định quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng Đề án triển khai. Theo Bộ trưởng, chính sách vẫn dựa trên trụ cột là bảo hiểm y tế và sẽ được thực hiện theo lộ trình. Nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ chi trả chi phí y tế cơ bản, thiết yếu nhằm giảm tối đa gánh nặng tài chính cho người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, người có thu nhập thấp và các đối tượng chính sách xã hội.

Bệnh nhân khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đối với các dịch vụ y tế theo yêu cầu hoặc vượt mức cơ bản, người bệnh vẫn phải chi trả một phần. Việc này nhằm nâng cao ý thức sử dụng dịch vụ hợp lý, tiết kiệm chi phí. Chính sách miễn viện phí cơ bản cũng gắn chặt với mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, theo nguyên tắc người có điều kiện chia sẻ với người khó khăn, người khỏe hỗ trợ người yếu, cùng với phần ngân sách nhà nước.

Quyền lợi người dân được hưởng từ chính sách miễn viện phí cơ bản

Về phạm vi quyền lợi, theo lộ trình từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần tại trạm y tế xã với các chỉ số xét nghiệm cơ bản, x-quang tim-phổi, siêu âm ổ bụng...

Người dân cũng sẽ được sàng lọc sớm và quản lý bệnh tật theo vòng đời, từ khi còn ở trong bụng mẹ đến khi già. Người dân sẽ được lập hồ sơ sức khỏe, theo dõi và sàng lọc một số bệnh lý theo yếu tố nguy cơ.

Ngoài ra, người dân còn được hưởng gói dịch vụ y tế cơ bản có tính chất dự phòng, nhằm ngăn ngừa bệnh tật, giảm tỷ lệ mắc và tử vong, tiết kiệm chi phí điều trị giai đoạn muộn.

Cũng từ năm 2026, Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ từng bước tăng chi cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh ưu tiên. Chính sách này gắn với việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định từ năm 2027. Ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế cũng sẽ chi trả cho các dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc tại tuyến y tế cơ sở, nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong, tiết kiệm chi phí điều trị giai đoạn muộn.

Đến năm 2035 người dân được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế tại cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản. 100% y tế cơ sở có đủ năng lực thực hiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu...

Mục tiêu cuối cùng là mọi người dân, không phân biệt giàu nghèo hay vùng miền, đều được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản mà không phải lo lắng gánh nặng tài chính. Chính sách không đặt mục tiêu “miễn phí tuyệt đối” mà hướng tới giảm tối đa chi phí đồng chi trả, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, giảm tử vong do phát hiện bệnh muộn, đồng thời xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.