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Miền Bắc sắp có mưa to trong 2 ngày liên tiếp

Duy Anh
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Khoảng ngày 21-22/10, không khí lạnh tràn về gây tác động yếu đến Bắc Bộ, gây mưa rào, giảm khoảng 1 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau nhiều ngày nắng hanh, từ ngày 21-22/10, khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Theo nhận đinh của các chuyên gia khí tượng trên tờ Sức khỏe và Đời sống, đợt mưa này do tác động của đợt không khí lạnh yếu tràn về. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này dự báo được tăng cường lệch về phía Đông, chủ yếu gây mưa ở khu vực miền Trung và ít làm thay đổi thời tiết miền Bắc.

Miền Bắc sắp có mưa to trong 2 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Lao động)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 23-33 độ.

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