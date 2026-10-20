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Bắt khẩn cấp Võ Hoàng Minh SN 1991

Duy Anh
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Đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 19/10, Công an xã Phước An cho biết vừa bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Hận, SN 1995 và Võ Hoàng Minh, SN 1991, đều ngụ xã Phước An cho Công an TP. Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Hoàng Hận còn bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt khẩn cấp Võ Hoàng Minh SN 1991 - Ảnh 1.

2 đối tượng Nguyễn Hoàng Hận và Võ Hoàng Minh cùng tang vật (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phước An phát hiện bắt quả tang Hận đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại đường cống lò rèn thuộc ấp Phước Long, xã Phước An, thu giữ 01 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy).

Qua đấu tranh, Hận khai nhận là ma túy đá và còn khai nhận vào thêm ngày 10/10/2026 Hận còn cùng Võ Hoàng Minh đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Hận thuộc ấp Phước Long, xã Phước An, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối với Minh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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