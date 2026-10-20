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Công an điều tra khoản doanh thu phát sinh 12,9 tỷ đồng: Khởi tố chủ hộ kinh doanh nước giải khát

Duy Anh
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Bước đầu, cơ quan công an xác định, chủ hộ kinh doanh đã trốn thuế số tiền hơn 176 triệu đồng từ doanh thu trên.

Ngày 20/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đại Lộc đã rà soát, phát hiện: Từ năm 2025 đến tháng 03/2026, H.T.T (1993, trú xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng), là Chủ hộ kinh doanh H.T.T, chuyên cung cấp bia, nước giải khát cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã và khu vực lân cận, phát sinh doanh thu hơn 12,9 tỷ đồng nhưng không khai báo thuế theo quy định.

Số tiền trốn thuế là hơn 176 triệu đồng. Thừa ủy quyền Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng, ngày 13/10/2026, Điều tra viên, Trưởng Công an xã Đại Lộc đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với ông H.T.T về tội "Trốn thuế" quy định tại Khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

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Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh tố tụng đối với bị can (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Cơ quan Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh nghiêm túc thực hiện quy định về thuế. Mọi hành vi cố tình che giấu doanh thu, không kê khai hoặc sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm trốn thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp Võ Hoàng Minh SN 1991
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