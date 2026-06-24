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Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, vượt 40 độ

Nguyễn Hoài
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Hôm nay (24/6) là đỉnh điểm đợt nắng nóng đang diễn ra ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi vượt 40 độ, riêng vùng núi Bắc Bộ chiều tối mưa to. Miền Trung cũng nắng nóng đặc biệt gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa dông.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 30-33 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Dự báo ngày mai (25/6), miền Bắc tiếp tục nắng nóng nhưng nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm nay. Từ 26/6, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc.

Nắng nóng Miền Bắc đạt đỉnh vượt 40 độ , Dự báo mưa rào chiều tối - Ảnh 1.

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm hôm nay (24/6).

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay cũng tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

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Tags

dự báo thời tiết

Bắc Bộ

đỉnh điểm

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