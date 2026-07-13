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Midu lên tiếng sau màn lộ mặt mộc kém sắc

Minh Ngọc
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Midu cho biết thời gian gần đây cô không còn quá tập trung đi làm đẹp mà thay vào đó ưu tiên thời gian cho gia đình và những điều bản thân cảm thấy ý nghĩa hơn.

Vài ngày trước, Midu từng trở thành chủ đề bàn tán khi đoạn clip ghi lại nhan sắc qua camera thường được lan truyền trên mạng xã hội. Dù nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, không ít ý kiến lại soi gương mặt mộc của cô, đặc biệt là phần mắt và cho rằng nhan sắc ngoài đời có phần khác so với những hình ảnh được đăng tải trên mạng.

Giữa lúc những tranh luận về diện mạo đời thường vẫn chưa hạ nhiệt, Midu bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái dài chia sẻ quan điểm về vẻ đẹp tự nhiên và việc không còn quá chú trọng đến chuyện trang điểm hay can thiệp ngoại hình. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Cô viết: "Mọi người đừng hỏi là sao có những cô gái ngày thường ra đường không make up, không phẫu thuật thẩm mỹ làm này làm kia thêm cho đẹp". Nữ diễn viên cho biết thời gian gần đây cô không còn nhuộm tóc hay sơn móng tay như trước, thay vào đó ưu tiên thời gian cho gia đình và những điều bản thân cảm thấy ý nghĩa hơn.

"Thiệt ra, lâu rồi mình còn không nhuộm tóc, không sơn móng tay nữa. Mình tiết kiệm thời gian để chăm sóc gia đình và làm những điều mình thấy có ý nghĩa hơn. Và quan trọng mình thấy tự nhiên - dù không hoàn hảo, nhưng vẫn có cái gì đó rất riêng của chính mình", cô cho hay.

Midu từng là chủ đề bàn tán vì khoảnh khắc lộ mặt mộc. Ảnh: MXH

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã lên tiếng thể hiện rõ quan điểm về chuyện nhan sắc. Ảnh: FBNV

Midu cũng bày tỏ quan điểm rằng không ai cần phải quá cầu toàn về ngoại hình. Theo cô, hạnh phúc đôi khi đến từ việc biết đủ, biết ơn và hài lòng với những điều giản dị trong cuộc sống. Cô cho hay: "Mình nghĩ làm người không cần quá cầu toàn, nhiều khi hạnh phúc nằm ở chỗ biết đủ, biết ơn và hài lòng với những điều bé nhỏ mà mình đang có – vậy là đủ rồi".

Chia sẻ của Midu nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận đồng tình với quan điểm sống tích cực của nữ diễn viên, nhiều người cũng cho rằng việc xuất hiện với mặt mộc là điều bình thường và không nên trở thành chủ đề để đánh giá ngoại hình của một người.

Nữ diễn viên cho biết thời gian gần đây cô không còn quá tập trung đi làm đẹp mà thay vào đó ưu tiên thời gian cho gia đình và những điều bản thân cảm thấy ý nghĩa hơn. Ảnh: FBNV

Năm 2024, Midu tổ chức lễ cưới với doanh nhân Minh Đạt. Sau khi kết hôn, cô ít tham gia các hoạt động giải trí hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh, đồng thời duy trì hình ảnh kín tiếng trong đời sống cá nhân.

Kể từ sau đám cưới với thiếu gia Minh Đạt vào giữa năm 2024, cuộc sống hôn nhân của Midu luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cặp đôi thi thoảng chia sẻ những hình ảnh đời thường ngọt ngào, đi du lịch tận hưởng cuộc sống.

Midu từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: "Yêu thương không đến từ những điều hoàn hảo. Nó đến từ những giây phút mình cứ sống và cứ yêu thôi... Như tặng nhau một bó hoa, hôn nhau vào buổi sáng, nắm tay nhau cùng đi dạo... Có những hạnh phúc sẽ đến từ những việc rất nhỏ, rất đời thường như thế. Thế nên, đâu cần phải áp lực hoàn hảo mới được yêu, đơn giản hãy là chính mình - thoải mái, chill chill và yêu thôi".

Midu và chồng thiếu gia vừa tổ chức kỷ niệm mừng 2 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV

Midu sinh năm 1989, từng được biết đến qua danh hiệu Hot VTeen trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim như Thiên mệnh anh hùng, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Mẹ chồng... Ngoài hoạt động nghệ thuật, Midu còn kinh doanh, giảng dạy tại trường đại học và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, công việc trên mạng xã hội.

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