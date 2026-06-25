Mỉa mai bố mẹ, xa cách em gái, Brooklyn Beckham chỉ chăm “nịnh” vợ tỉ phú

VHO - Drama nhà Beckham tiếp tục có diễn biến mới.

Chỉ ít ngày sau khi nổi giận đùng đùng vì bố mẹ - David và Victoria Beckham - đăng ảnh có mình trong dịp Ngày của Cha, Brooklyn Beckham lại trở thành tâm điểm chú ý khi công khai thể hiện tình cảm ngọt ngào với vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz.

Bài đăng tưởng chừng chỉ là lời kỷ niệm ngày đặc biệt của cặp đôi nhưng nhiều người cho rằng đây tiếp tục là thông điệp ngầm của Brooklyn trong bối cảnh mối quan hệ với cha mẹ vẫn đang đóng băng.

Trên Instagram, Brooklyn đăng tải bức ảnh đen trắng chụp cùng Nicola Peltz và chia sẻ những lời đầy cảm xúc nhân dịp kỷ niệm 6 năm cầu hôn. "6 năm trước anh đã cầu hôn người bạn thân nhất của mình", Brooklyn gọi Nicola là "cô gái của anh", "người vợ tuyệt đẹp" và "cả trái tim anh".

"Mỗi ngày bên em giống như cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất. Anh vẫn không thể tin rằng mình được cùng em trải qua cuộc sống này. Em khiến mọi thứ trở nên tươi sáng hơn, vui vẻ hơn, ngọt ngào hơn và kỳ diệu hơn chỉ bằng việc là chính em".

Con trai cả nhà Beckham cũng khẳng định anh muốn được tiếp tục cười đùa, mơ ước và già đi cùng Nicola. "Anh yêu em nhiều hơn bất kỳ lời nói nào có thể diễn tả".

Không lâu sau đó, Nicola cũng đáp lại bằng một bình luận dài không kém phần lãng mạn. "Anh là cả thế giới của em, là điểm tựa và là tri kỷ của em. Em yêu việc được làm vợ anh. Cảm ơn anh vì đã yêu em một cách hoàn hảo".

Điều khiến bài đăng này nhận được nhiều chú ý không chỉ nằm ở những lời yêu thương dành cho Nicola. Nó xuất hiện đúng thời điểm mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình Beckham đang trở thành chủ đề nóng trên truyền thông quốc tế.

Theo các nguồn tin thân cận, Brooklyn đã bỏ lỡ lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood của David Beckham. Anh cũng không có bất kỳ động thái nào chúc mừng cha trong Ngày của Cha dù David vẫn công khai nhắc đến con trai trong các bài đăng của mình.

Một nguồn tin tiết lộ với The Sun rằng Brooklyn đặc biệt khó chịu khi David và Victoria tiếp tục đăng ảnh có anh trên mạng xã hội. "Cậu ấy rất tức giận. Cậu ấy đã yêu cầu họ để mình yên nhưng họ vẫn tiếp tục đăng ảnh và nhắc đến cậu ấy".

Người này nói thêm rằng Brooklyn cảm thấy mọi chuyện liên tục bị khơi lại mỗi khi cha mẹ nhắc đến mình trước công chúng. Trong bối cảnh đó, việc Brooklyn liên tục chia sẻ những bài viết xoay quanh Nicola khiến nhiều người tin rằng anh đang ngầm khẳng định đâu mới là ưu tiên số một trong cuộc sống hiện tại.

Dưới bài đăng mới nhất của Brooklyn, nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. "Thật đẹp khi hai người luôn dành cho nhau tình yêu lớn như vậy", "Không ai biết điều gì thực sự xảy ra trong gia đình họ. Miễn là hai người đang hạnh phúc"...

Tuy nhiên, không ít ý kiến lại đứng về phía David và Victoria Beckham. "Cả ngày chỉ nói về việc yêu vợ đến mức nào sao?", một người bình luận mỉa mai. Một tài khoản khác viết thẳng: "Tôi luôn đứng về phía Victoria. Hãy tôn trọng cha mẹ mình".

Mâu thuẫn giữa Brooklyn Beckham và gia đình được cho là đã kéo dài hơn một năm nhưng bùng nổ mạnh mẽ từ đầu năm nay. Trong tuyên bố gây chấn động trên Instagram hồi tháng 1, Brooklyn từng cáo buộc mình lớn lên trong sự kiểm soát của cha mẹ và khẳng định không muốn hàn gắn quan hệ.

"Tôi không muốn hòa giải với gia đình. Tôi không bị ai kiểm soát, tôi đang lần đầu tiên đứng lên bảo vệ chính mình", anh viết.

Thậm chí, truyền thông Anh còn đưa tin Brooklyn đã gửi văn bản pháp lý yêu cầu David và Victoria chỉ liên hệ với mình thông qua luật sư, đồng thời đề nghị cha mẹ không gắn thẻ tên anh trên mạng xã hội.

Và trong khi gia đình Beckham vẫn chìm trong những căng thẳng kéo dài, Nicola Peltz dường như đang là người duy nhất mà Brooklyn muốn công khai nhắc đến trước công chúng.