Phiến quân Mali thuộc Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) tuyên bố đã phá hủy một trực thăng tấn công Mi-24 của Quân đoàn châu Phi Nga.

Chiếc trực thăng bị bắn hạ sau các cuộc giao tranh tại khu vực các thành phố Gao và Anefis. Đoạn video tương ứng được nhà bình luận quân sự Paweł Wójcik đăng tải.

Dựa trên đoạn video được công bố, chiếc trực thăng có khả năng đã bị trúng đạn từ khẩu pháo phòng không 23mm ZU-23-2 gắn trên khung gầm của một chiếc SUV.

Sau vụ đụng độ, một đơn vị của FLA đã tiến đến hiện trường và xác nhận chiếc trực thăng đã bị phá hủy hoàn toàn và toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.

Nguồn gốc Nga của phương tiện chiến đấu được thể hiện qua dòng chữ "nguy hiểm" sơn gần cánh quạt đuôi.

Trực thăng tấn công Mi-24 của Quân đoàn châu Phi Nga bị phiến quân Mali bắn hạ.

Điều đáng chú ý là các trực thăng của Quân đoàn châu Phi thuộc Bộ Quốc phòng Nga ngày càng trở thành mục tiêu của phiến quân - cả người Tuareg thuộc FLA và các chiến binh từ chi nhánh Al-Qaeda địa phương có tên Jamaat Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM).

Điển hình như vụ việc xảy ra vào ngày 4/6, khi có thông tin cho rằng một chiếc Mi-24 đã bị tấn công tại căn cứ không quân Mopti bằng máy bay không người lái ném bom.

Vào cuối tháng 4, lực lượng nổi dậy cũng đã thu giữ một trực thăng tấn công Mi-24P của Không quân Mali (số hiệu TZ-07H), được Nga chuyển giao cho nước này vào năm 2022.

Trước đó, vào năm 2021, các phần tử khủng bố liên kết với Al-Qaeda đã chiếm giữ một căn cứ lính đánh thuê Nga ở Mali và làm hư hại một máy bay lên thẳng Mi-24.

Các chiến binh thánh chiến Al-Qaeda tấn công trực thăng Mi-24 ở Mali.

Các trực thăng vận tải Mi-8 cũng đang chịu tổn thất. Đặc biệt vào ngày 25/4, một chiếc máy bay loại này đã bị bắn rơi ở khu vực Gao.

Phi hành đoàn của chiếc máy bay bao gồm chỉ huy - Thiếu tá Andrey Vasilyevich Kondratiev và cơ phó - Đại úy Dmitry Aleksandrovich Lobanov được cho là đã thiệt mạng.

Trước đó vào cuối tháng 7/2025, xuất hiện thông tin cho rằng 2 máy bay trực thăng bao gồm một chiếc Mi-8 và một chiếc Mi-24 đã bị phá hủy gần thị trấn biên giới Tin Zawatin của Algeria.