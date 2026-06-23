Messi tranh thủ nói yêu vợ còn vợ anh thì tranh thủ "kiếm tiền" trong bài đăng nổi nhất cõi mạng lúc này

Vỗ tay cho sự nhanh nhạy của bà xã Messi.

Một kịch bản không thể hoàn hảo hơn vừa diễn ra sau đêm lịch sử của bóng đá thế giới: Trong khi người hâm mộ còn đang "tan chảy" trước màn phát cẩu lương ngọt ngào của Leo Messi dành cho bà xã, thì nữ influencer 38 tuổi lại cho thấy tư duy nhạy bén của một phu nhân quyền lực khi biến bài đăng triệu view thành nơi hái ra tiền.

Cụ thể, sáng ngày 23/6, cả thế giới một lần nữa phải ngả mũ kính phục trước huyền thoại Lionel Messi khi anh lập cú đúp siêu phẩm, chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Sau hào quang rực rỡ trên thảm cỏ, trang cá nhân của gia đình nhà M10 tiếp tục là nơi chiếm trọn spotlight mạng xã hội.

Trang cá nhân của Antonela Roccuzzo ghi nhận tương tác lớn với dòng bình luận đáng chú ý của Messi sau dấu mốc lịch sử.

Bà xã Messi - Antonela Roccuzzo sau tiếng còi mãn cuộc đã nhanh chóng chia sẻ niềm tự hào vô bờ bến. Trên khán đài, cô cùng ba cậu con trai diện sắc áo xanh truyền thống của Argentina, kèm dòng trạng thái xúc động: "Thật là một đặc ân khi được làm nên lịch sử hết lần này đến lần khác. Em yêu anh". Không để người phụ nữ của đời mình phải chờ lâu, Messi cũng để lại lời nhán "Te amo" (Yêu em). Sự lãng mạn, gắn kết của cặp đôi sau gần 30 năm đồng hành bên nhau hâm nóng bầu không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khiến hàng triệu người hâm mộ phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

Nhan sắc rạng ngời của mẹ 3 con hot nhất thế giới.

Nếu dân mạng đồng thanh ca ngợi Messi - người đàn ông bận rộn tranh thủ từng phút để gửi lời yêu thương tới vợ, thì Antonela lại cho thấy một đẳng cấp hoàn toàn khác của một nữ doanh nhân, một influencer nhạy bén bậc nhất giữa lúc hàng triệu người đang chú ý đến Instagram của mình. Ngoại lệ duy nhất được cô cho lên sóng trong bài post chỉ toàn ảnh chồng và con là "kẻ thứ 3" mang tên... bút kẻ viền môi Anastasia Beverly Hills.

Chẳng cần một bài post PR khô khan hay gượng ép, việc lồng ghép khéo léo món mỹ phẩm có giá 22 USD (hơn 600 nghìn đồng) vào khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng hoành tráng nhất năm chính là một nước đi marketing đỉnh cao, mang lại hiệu suất tiếp cận không thể đo đếm bằng tiền.

Khoảnh khắc bà xã Messi tranh thủ làm việc với tư cách đại sứ một thương hiệu làm đẹp trong lúc cỗ vũ chồng.

Tháng 2/2026 vừa qua, Antonela Roccuzzo bước lên một nấc thang mới trong bản đồ phong cách khi trở thành gương mặt đại diện của hãng mỹ phẩm nước Mỹ Anastasia Beverly Hills. Đây là một bước tiến mang tính cột mốc đối với bà mẹ ba con người Argentina khi cô bắt đầu ưu tiên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, khoảng thời gian mà cô gọi là Antonela time.

Anastasia Beverly Hills là cây chì kẻ viền môi đang được nhiều người nhìn thấy nhất trên thế giới, sau chiến công của Leo Messi.

Mối duyên giữa Antonela Roccuzzo và thương hiệu làm đẹp đình đám bắt nguồn từ một buổi tiệc sang trọng của Victoria Beckham. Tại đây, Anastasia Soare - nhà sáng lập của thương hiệu - đã ngay lập tức bị chinh phục bởi khí chất của Antonela. Người phụ nữ không tiếc lời ca ngợi bà xã Messi là một hình mẫu hiện đại: "Điều khiến Antonela trở nên vô cùng cuốn hút chính là sự cân bằng. Cô ấy là một người mẹ tận tụy, một người bạn đời tuyệt vời và là một cá nhân sở hữu sự chính trực, trọn vẹn".

Victoria Beckham và Georgina Rodriguez (vợ CR7) đều từng ấn like bài đăng màn kết hợp của Antonela Roccuzzo và Anastasia Beverly Hills.

Trong một bài phỏng vấn độc quyền gần đây với tạp chí danh tiếng ELLE về phong cách sống, sự cân bằng giữa công việc và gia đình, Antonela Roccuzzo cũng từng tiết lộ rằng chiếc chì kẻ viền môi của Anastasia Beverly Hills là vật bất ly thân mà mình luôn mang theo bên mình, ngay cả khi đến phòng gym. Chính vì vậy, việc món đồ trang điểm nhỏ xinh này xuất hiện trên khán đài rực lửa của World Cup 2026 giống như một thói quen hằng ngày của cô, nhưng lại vô tình trở thành chiến dịch quảng bá được xem nhiều nhất lúc này.



Ảnh: IGNV, chụp màn hình.