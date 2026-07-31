Mercedes-Benz GLA 2027 ra mắt: SUV điện chạy 657 km, sạc nhanh lên đến 320 kW, vẫn có bản hybrid cho người sợ đi cắm sạc

Mercedes-Benz GLA 2027 chính thức trình làng với diện mạo mới, nền tảng điện 800V, phạm vi hoạt động tối đa 657 km theo chuẩn WLTP cùng công nghệ sạc nhanh 320 kW.

Mercedes-Benz vừa chính thức giới thiệu GLA thế hệ mới, đánh dấu bước thay đổi lớn của dòng SUV cỡ nhỏ khi được phát triển trên nền tảng hỗ trợ cả hệ truyền động thuần điện lẫn hybrid. Mẫu xe không chỉ thay thế GLA thế hệ H247 mà còn đảm nhiệm vai trò kế nhiệm EQA trong danh mục xe điện của hãng xe Đức.

Mercedes-Benz GLA 2027 ra mắt với thiết kế mới và lưới tản nhiệt Iconic Grille cỡ lớn. Ảnh: Mercedes-Benz

Về thiết kế, Mercedes-Benz GLA 2027 nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn "Iconic Grille", chi tiết từng xuất hiện trên GLC EV và C-Class EV. Cụm đèn pha LED được thiết kế thanh mảnh hơn, trong khi khách hàng có thể nâng cấp lên hệ thống đèn Multibeam LED Matrix.

Điểm nhấn khác nằm ở tùy chọn lưới tản nhiệt phát sáng với 608 điểm sáng điều khiển bởi 158 micro LED. Logo ngôi sao ba cánh phía trước cũng có thể phát sáng một phần hoặc toàn bộ tùy theo quy định của từng thị trường.

Đầu xe Mercedes-Benz GLA 2027 nổi bật với cụm đèn LED và lưới tản nhiệt phát sáng. Ảnh: Mercedes-Benz

So với thế hệ tiền nhiệm, Mercedes-Benz GLA 2027 có ngoại hình thể thao hơn nhờ phần nắp ca-pô tạo hình nổi khối, tay nắm cửa ẩn, đường gân vai kéo dài và cụm đèn hậu LED nối liền tạo hình chữ U ngược. Mercedes-Benz cũng giảm chiều cao tổng thể của xe khoảng 20 mm nhằm mang lại tỷ lệ cân đối hơn.

Đuôi xe Mercedes-Benz GLA 2027 sở hữu cụm đèn hậu LED nối liền hình chữ U ngược. Ảnh: Mercedes-Benz

Khách hàng có thể lựa chọn bốn gói ngoại thất gồm Style Line, Progressive, AMG Line và AMG Line Plus. Trong đó, AMG Line mang đến cản trước sau thể thao, lưới tản nhiệt tối màu cùng các chi tiết sơn đen bóng, còn AMG Line Plus được trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch.

Mercedes-Benz GLA 2027 nâng cấp mạnh về công nghệ và khả năng vận hành

Khoang nội thất của Mercedes-Benz GLA 2027 tiếp tục theo phong cách tối giản với màn hình đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp màn hình trung tâm 14 inch. Phiên bản cao cấp có thêm màn hình giải trí 14 inch dành cho hành khách phía trước thuộc hệ thống MBUX Superscreen.

Khoang nội thất Mercedes-Benz GLA 2027 với màn hình 14 inch và hệ thống MBUX Superscreen. Ảnh: Mercedes-Benz

Xe sử dụng hệ điều hành MB.OS mới nhất với giao diện Zero Layer, cho phép truy cập nhanh các ứng dụng thường dùng. Hệ thống âm thanh Burmester 3D được nâng cấp lên 16 loa, công suất 850 W và hỗ trợ Dolby Atmos. Camera 360 độ cũng được bổ sung tính năng "nắp ca-pô trong suốt", giúp người lái quan sát tốt hơn khi di chuyển trên địa hình phức tạp.

Chiều dài cơ sở tăng thêm 61 mm lên mức 2.790 mm giúp không gian nội thất rộng rãi hơn cho cả hai hàng ghế. Dung tích khoang hành lý phía sau đạt 410 lít, tăng 70 lít so với trước và có thể mở rộng lên 1.400 lít khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 40:20:40. Đối với các phiên bản thuần điện, xe còn có thêm khoang chứa đồ phía trước dung tích 107 lít.

Không gian hàng ghế và khoang hành lý trên Mercedes-Benz GLA 2027 được mở rộng. Ảnh: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz sẽ mở bán GLA mới từ tháng 11 với ba phiên bản thuần điện. GLA 200 sử dụng một mô-tơ điện dẫn động cầu sau, công suất 225 mã lực kết hợp pin LFP dung lượng 58 kWh.

Phiên bản GLA 250+ sở hữu công suất 272 mã lực, sử dụng pin NMC dung lượng 85 kWh và có phạm vi hoạt động tối đa lên tới 657 km theo chuẩn WLTP. Trong khi đó, GLA 350 4Matic trang bị hai mô-tơ điện, hệ dẫn động bốn bánh, công suất 354 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,4 giây.

Mercedes-Benz GLA 2027 sử dụng nền tảng điện 800V hỗ trợ sạc nhanh 320 kW. Ảnh: Mercedes-Benz

Nhờ nền tảng điện 800V, Mercedes-Benz GLA 2027 hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 320 kW. Theo công bố của hãng, xe có thể bổ sung khoảng 270 km phạm vi hoạt động chỉ sau 10 phút sạc trong điều kiện lý tưởng. Hệ thống sạc AC cũng hỗ trợ công suất tối đa 22 kW.

Mercedes-Benz GLA 2027 vẫn có thêm phiên bản hybrid

Bên cạnh các phiên bản thuần điện, Mercedes-Benz xác nhận sẽ bổ sung biến thể hybrid 48V trong năm 2027. Hệ truyền động này sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L M252 được phát triển cùng Geely, kết hợp mô-tơ điện công suất 30 mã lực tích hợp trong hộp số ly hợp kép 8 cấp và pin lithium-ion dung lượng tối đa 1,3 kWh. Xe có thể vận hành hoàn toàn bằng điện ở một số điều kiện tốc độ thấp và sẽ có cả cấu hình dẫn động cầu trước lẫn dẫn động bốn bánh.

Mercedes-Benz GLA 2027 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái MB.Drive và camera 360 độ. Ảnh: Mercedes-Benz

Ở mảng công nghệ an toàn, Mercedes-Benz GLA 2027 được trang bị tiêu chuẩn 8 camera, 5 radar cùng bộ xử lý hiệu năng cao đạt 254 TOPS tại thị trường châu Âu. Hệ thống này hỗ trợ gói MB.Drive với khả năng lái bán tự động cấp độ 2, bao gồm tính năng tự động chuyển làn.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ đỗ xe cũng được nâng cấp khi xe có thể tự động rời khỏi vị trí đỗ ngay cả khi người lái đã tự đỗ xe trước đó. Gói MB.Drive Parking Assist 360 còn bổ sung góc quan sát 3D và tính năng cảnh báo bảo vệ vành mâm, tuy nhiên một số tính năng sẽ được cung cấp theo hình thức đăng ký thuê bao.