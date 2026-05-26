Mẹo đuổi ruồi mùa nóng siêu dễ: Hiệu quả tức thì, không cần hóa chất

Khi ở nhà, việc mở cửa sổ và cửa ra vào vào buổi sáng giúp không gian thông thoáng, dễ chịu hơn cho cả ngày.

Tuy nhiên, thời tiết nóng cũng kéo theo một vấn đề quen thuộc: ruồi xuất hiện ngày càng nhiều trong nhà. Để giúp hạn chế tình trạng này, Neil Mckenzie – chuyên gia an toàn gia đình tại Halton Stairlifts – đã chia sẻ một mẹo đơn giản giúp ngăn ruồi “xâm chiếm” nhà cửa trong mùa hè.

Theo chuyên gia, tất cả những gì bạn cần chỉ là một quả chanh và vài hạt đinh hương. Neil cho biết đây là “giải pháp tức thì và ngắn hạn hoàn hảo” để xua đuổi lũ ruồi khó chịu.

Cách làm rất đơn giản: cắt đôi quả chanh rồi cắm khoảng 10-15 hạt đinh hương vào phần ruột. Nếu muốn ngăn ruồi bay vào nhà, hãy đặt các nửa quả chanh này vào cốc hoặc bát nhỏ rồi để ở những vị trí quan trọng như gần cửa sổ, bàn ăn hoặc khu vực để trái cây.

Nước chanh kết hợp với tinh dầu từ đinh hương tạo ra mùi hương mạnh mà ruồi rất “ghét”. Đây cũng được xem là lựa chọn an toàn hơn nhiều so với các loại thuốc xịt côn trùng chứa hóa chất.

Bạn nên thay chanh mới sau khoảng 3-5 ngày, khi chanh bắt đầu khô.

Ngoài ra, nếu ăn uống ngoài trời và muốn tránh ruồi bu quanh thức ăn, bạn có thể tăng hiệu quả bằng cách làm nóng đinh hương. Chỉ cần thực hiện tương tự nhưng đốt nhẹ phần đinh hương để chúng âm ỉ, tạo thành “hàng rào” mùi hương xung quanh bàn ăn.

Một cách khác giúp ngăn ruồi vào nhà là dùng hỗn hợp tinh dầu bạc hà và giấm trắng.

Để pha dung dịch này, hãy trộn:

- 1 cốc nước

- 1 cốc giấm trắng

- vài giọt tinh dầu bạc hà

- 1 giọt nước rửa chén

Cho hỗn hợp vào bình xịt rồi xịt lên khung cửa, bệ cửa sổ, bàn ngoài trời, mặt bếp hoặc những nơi ruồi thường đậu.

Tuy nhiên, cần lưu ý đây chỉ là dung dịch xua đuổi chứ không phải thuốc diệt côn trùng, vì vậy không nên xịt trực tiếp vào ruồi. Ngoài ra, tinh dầu bạc hà có thể gây độc cho chó mèo, nên tránh sử dụng gần thú cưng.



