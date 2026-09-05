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Men gan tăng hơn 30 lần sau 1,5 tháng tự uống thuốc Bắc không rõ nguồn gốc

Như Loan/VTC News
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Sau khoảng 1,5 tháng tự dùng thuốc Bắc không rõ nguồn gốc để chữa đau dạ dày, người đàn ông vàng da, vàng mắt, men gan tăng hơn 30 lần giới hạn bình thường.

Người đàn ông 61 tuổi, ở Hà Nội, vốn bị tăng huyết áp nhiều năm và vẫn uống thuốc điều trị đều đặn. Mỗi ngày, ông có thói quen sử dụng khoảng 50 ml rượu.

Khoảng hai tháng trước khi nhập viện, ông bắt đầu đau âm ỉ vùng thượng vị, lan ra sau lưng, kèm ợ nóng. Nghĩ mình mắc bệnh dạ dày , ông tự mua thuốc Bắc không rõ nguồn gốc về uống, không qua thăm khám.

Sau khoảng 6 tuần, tình trạng đau dạ dày không giảm nhưng ông bắt đầu mệt mỏi, ăn uống kém, chỉ vận động nhẹ cũng nhanh kiệt sức. Sau đó, mắt và da chuyển vàng, nước tiểu sẫm màu.

Lo lắng, ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy gan bị tổn thương nặng.

Các bác sĩ khai thác quá trình dùng thuốc, đồng thời loại trừ những nguyên nhân thường gặp gây viêm gan. Người bệnh được xác định tổn thương gan cấp nghiêm trọng, nhiều khả năng liên quan đến loại thuốc Bắc không rõ nguồn gốc đã sử dụng.

Ông được nhập khoa Viêm gan điều trị. Sau gần 20 ngày, các chỉ số men gan giảm rõ rệt. Sức khỏe người bệnh dần ổn định.

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Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

BS Trần Minh Quân, Phó trưởng khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết người bệnh may mắn đến viện khi tổn thương gan chưa tiến triển đến mức nguy hiểm hơn.

Theo bác sĩ, thuốc nam, thuốc Bắc nếu không được kiểm soát về nguồn gốc và chất lượng có thể chứa những thành phần ngoài công bố, tạp chất hoặc kim loại nặng, từ đó gây độc cho gan. Tổn thương gan do thuốc và các sản phẩm thảo dược đôi khi diễn tiến âm thầm, triệu chứng ban đầu không rõ ràng.

Người sử dụng các sản phẩm này nếu xuất hiện mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc đau tức vùng hạ sườn phải cần ngừng sử dụng và đi khám để kiểm tra chức năng gan.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự mua thuốc nam, thuốc Bắc hoặc các sản phẩm thảo dược không rõ nguồn gốc để điều trị bệnh theo lời truyền miệng. Đặc biệt, không tự ý phối hợp các sản phẩm này với thuốc đang được bác sĩ kê đơn.

Với thuốc Đông y, thuốc nam hay thuốc Bắc, người bệnh vẫn cần được thăm khám, tư vấn và theo dõi bởi nhân viên y tế, thay vì tự sử dụng để thay thế phương pháp điều trị đã được chỉ định.

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Tags

men gan

thuốc bắc

hà nội

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Trần Minh Quân

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