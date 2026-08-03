MediSight – Khung chuyển đổi AI toàn diện của FPT cho bệnh viện và doanh nghiệp dược phẩm

FPT vừa chính thức giới thiệu MediSight – khung chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện dành riêng cho ngành y tế và dược phẩm.

Giải pháp này hướng tới việc hỗ trợ các bệnh viện, doanh nghiệp dược và nhà sản xuất thiết bị y tế khai thác hiệu quả dữ liệu, tự động hóa quy trình và phát triển ứng dụng chăm sóc sức khỏe trên chính nền tảng hạ tầng hiện có.

Trong bối cảnh AI được kỳ vọng tạo ra cuộc cách mạng lớn trong chăm sóc sức khỏe, quá trình ứng dụng thực tế vẫn vấp phải nhiều rào cản do dữ liệu phân tán, hệ thống công nghệ rời rạc và các tiêu chuẩn bảo mật ngặt nghèo.

​Gỡ bài toán dữ liệu và ứng dụng AI trong y tế

​Tại nhiều cơ sở y tế, dữ liệu bệnh án, kết quả xét nghiệm, hình ảnh chẩn đoán và thông tin vận hành thường bị chia cắt trên các hệ thống độc lập với tiêu chuẩn riêng biệt. Điều này không chỉ làm phức tạp quá trình khai thác dữ liệu cho AI mà còn đòi hỏi khả năng tích hợp và tuân thủ chuyên ngành cực cao.

​Giải quyết bài toán này, FPT phát triển MediSight không đơn thuần là các công cụ AI rời rạc mà là một hệ sinh thái đồng bộ gồm nền tảng dữ liệu, đội ngũ AI Agent tự vận hành và các ứng dụng chuyên biệt. Giải pháp dựa trên hệ sinh thái AI-First FleziPT và vận hành theo CASAN – khung đánh giá năng lực AI-Native gồm 5 cấp độ do FPT sáng tạo.

MediSight không đơn thuần là các công cụ AI rời rạc mà là một hệ sinh thái đồng bộ

​Cấu trúc của MediSight gồm ba thành phần chủ lực:

​Healthcare Insight Platform: Đóng vai trò nền tảng dữ liệu cốt lõi, kết nối thông tin theo các chuẩn quốc tế như HL7, CDA, FHIR và DICOM. Nền tảng này thực hiện đối chiếu dữ liệu, chuẩn hóa thuật ngữ y khoa và ẩn danh thông tin cá nhân trước khi đưa vào phân tích hoặc ứng dụng AI.

​MediSight Crew: Tập hợp các AI Agent và trợ lý ảo chuyên trách từng nghiệp vụ y tế, hỗ trợ tổng hợp thông tin, xử lý tài liệu, tự động hóa thủ tục hành chính, giám sát tuân thủ và cung cấp dữ liệu ra quyết định chuyên môn.

​MediSight Verse: Cung cấp hệ sinh thái ứng dụng đa dạng cho quản lý phòng khám, y tế từ xa, tương tác bệnh nhân, quản lý bồi thường bảo hiểm, thử nghiệm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và phân tích dữ liệu y tế.

Tập đoàn FPT nhận định ngành y tế đang bước sang kỷ nguyên mới nơi công nghệ không chỉ lưu trữ mà còn phải phân tích và hỗ trợ con người ra quyết định

​Một ưu điểm vượt trội của MediSight là khả năng tương thích cao với hạ tầng sẵn có, cho phép các bệnh viện và doanh nghiệp triển khai linh hoạt từng phần theo nhu cầu thực tế mà không cần thay thế toàn bộ hệ thống cũ. Đồng thời, giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như HIPAA, HITRUST r2, ISO 27001, ISO 13485 và IEC 62304.

​Ông Chu Cảnh Chiêu, Giám đốc Đơn vị Tư vấn và Phát triển phần mềm Chăm sóc sức khỏe toàn cầu FPT Software, Tập đoàn FPT nhận định ngành y tế đang bước sang kỷ nguyên mới, nơi công nghệ không chỉ lưu trữ mà còn phải phân tích và hỗ trợ con người ra quyết định. "MediSight giúp các tổ chức y tế giảm thiểu công việc thủ công, ra quyết định nhanh chóng và mở rộng giải pháp y tế số hiệu quả hơn," ông nhấn mạnh.

FPT khẳng định vị thế tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo

Đưa AI từ nền tảng vào các lĩnh vực chuyên biệt

​Việc kết hợp AI Agent với các ứng dụng chuyên ngành được FPT kỳ vọng giúp giảm công việc thủ công, hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn, rút ngắn thời gian phát triển phần mềm y tế và nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh. MediSight được thiết kế để hỗ trợ các quy trình hành chính, lâm sàng và tuân thủ trên toàn chuỗi giá trị y tế.

​Không chỉ kết nối các lớp dữ liệu và ứng dụng, MediSight còn có thể triển khai trên các môi trường điện toán đám mây lớn và tích hợp với những hệ thống y tế phổ biến. Theo FPT, khả năng này giúp tăng tính truy xuất của dữ liệu, đơn giản hóa quy trình tuân thủ, đẩy nhanh phát triển sản phẩm và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ y tế.

MediSight tiếp tục mở rộng danh mục giải pháp của FPT trong lĩnh vực y tế và khoa học sự sống

​Việc ra mắt MediSight tiếp tục mở rộng danh mục giải pháp của FPT trong lĩnh vực y tế và khoa học sự sống. Với gần hai thập kỷ phục vụ các cơ sở y tế, doanh nghiệp dược phẩm và nhà sản xuất thiết bị y tế trên toàn cầu, FPT cho biết đang tập trung hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường quản trị và phát triển các mô hình chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm.

​Thay vì một công cụ AI đơn lẻ, MediSight thể hiện cách tiếp cận theo ngành của FPT: kết nối dữ liệu y tế, các AI Agent và ứng dụng chuyên biệt trong một môi trường thống nhất. Qua đó, các tổ chức y tế và khoa học sự sống có thể chuyển dữ liệu phân tán thành thông tin có thể khai thác, mở rộng ứng dụng AI và phát triển dịch vụ y tế số hiệu quả hơn.

Ra mắt MediSight, FPT một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo; năng lực làm chủ công nghệ lõi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn.