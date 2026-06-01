Mẹ tôi bị lừa khi tham gia hội thảo về sức khỏe, bí mật đáng sợ đằng sau những hộp sữa hạt 1 triệu đồng

Những vụ người già bị lừa qua hội thảo sức khỏe liên tiếp xảy ra khiến tôi day dứt nhớ về mẹ mình.

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ các câu chuyện người cao tuổi bị dẫn dụ tham gia những buổi hội thảo sức khỏe rồi mua các sản phẩm với giá đắt đỏ, nhưng chất lượng kém, thậm chí gây hại cho sức khỏe. Mỗi lần đọc những thông tin ấy, tôi lại nhớ đến một chuyện vừa xảy ra với mẹ mình. Đó là câu chuyện khiến cả gia đình hoảng sợ, còn mẹ thì tự trách bản thân suốt nhiều ngày.

Mẹ tôi năm nay 70 tuổi. Từ ngày nghỉ hưu, mẹ thường tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi và rất quan tâm đến các chương trình tư vấn sức khỏe. Khoảng một tháng trước, một người quen trong khu phố rủ mẹ đi dự hội thảo về dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi. Thấy chương trình được tổ chức khá bài bản, lại quảng cáo có chuyên gia tư vấn nên mẹ vui vẻ tham gia.

Chiều hôm đó về nhà, mẹ hào hứng kể không ngớt. Mẹ bảo buổi hội thảo cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích về ăn uống, sinh hoạt và phòng ngừa bệnh tật. Các nhân viên tư vấn thì nhiệt tình, hỏi han sức khỏe từng người, còn hướng dẫn cách chăm sóc cơ thể khi tuổi cao. Điều khiến mẹ tâm đắc nhất là một loại sữa hạt được giới thiệu có thành phần dinh dưỡng cao, giúp tăng cường sức khỏe và phù hợp với nhiều đối tượng.

Lúc ấy tôi đang mang thai tháng thứ sáu. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã cười tươi lấy từ trong túi ra bốn lon sữa lớn rồi bảo: “Mẹ mua cho con đấy. Người ta nói phụ nữ mang thai uống rất tốt, bổ sung nhiều dưỡng chất cho cả mẹ lẫn em bé”. Nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của mẹ, tôi không nỡ nói nặng lời. Nhưng khi nghe mẹ tiết lộ giá tiền, tôi giật mình. Chỉ 4 lon sữa mà hết hơn 4 triệu đồng.

(Ảnh minh họa)

Tôi cầm sản phẩm lên xem kỹ thì thấy nhiều thông tin quảng cáo khá mập mờ. Càng tìm hiểu trên mạng, tôi càng lo lắng. Tôi nói với mẹ rằng hiện nay có rất nhiều hội thảo sức khỏe núp bóng bán hàng, thổi phồng công dụng sản phẩm để người lớn tuổi mua với giá cao. Tôi khuyên mẹ không nên tin hoàn toàn những lời giới thiệu đó, đặc biệt khi sản phẩm chưa được kiểm chứng rõ ràng. Thế nhưng mẹ lại cho rằng tôi quá đa nghi. Mẹ bảo người ta tổ chức đàng hoàng, tư vấn tận tình, chẳng có lý do gì để lừa đảo.

Cuộc tranh luận kéo dài suốt cả buổi tối. Tôi nhất quyết không uống loại sữa ấy vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe thai kỳ. Còn mẹ thì tiếc số tiền đã bỏ ra. Mẹ bảo mua bằng cả tháng tiền tiết kiệm nên không thể vứt đi được. Sau vài ngày thuyết phục không thành, mẹ quyết định tự uống với suy nghĩ “có bệnh thì còn cần bồi bổ hơn người khỏe mạnh”.

Những ngày đầu, mẹ vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng khoảng gần một tuần sau, tôi thấy mẹ thường xuyên than khát nước, người mệt mỏi và hay buồn ngủ. Ban đầu cả nhà nghĩ do thời tiết nắng nóng. Thế nhưng một buổi sáng, mẹ gọi điện cho tôi với giọng hoảng hốt. Mẹ vừa đi kiểm tra đường huyết và chỉ số tăng cao bất thường. Dù trước đó mẹ vẫn kiểm soát khá ổn định, kết quả lần này khiến chính bác sĩ cũng yêu cầu theo dõi kỹ hơn.

Về đến nhà, mẹ lặng lẽ nhìn những lon sữa còn chưa dùng hết rồi bật khóc. Mẹ kể vừa đọc được thông tin trên báo về những sản phẩm sữa kém chất lượng, chứa lượng đường cao nhưng lại quảng cáo như thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt. Mẹ bắt đầu nghi ngờ mình đã bị đánh vào tâm lý muốn sống khỏe và lo cho con cháu. Điều khiến mẹ đau lòng nhất không phải số tiền 4 triệu đồng, mà là việc lòng tốt và sự tin tưởng của mình có thể đã bị lợi dụng.

Nhìn mái tóc bạc của mẹ, tôi không trách nữa. Tôi hiểu rằng những người lớn tuổi luôn mong khỏe mạnh để đỡ trở thành gánh nặng cho con cái. Chính mong muốn rất đỗi bình thường ấy đôi khi lại trở thành điểm yếu để những lời quảng cáo hào nhoáng tìm cách tiếp cận. Từ câu chuyện của mẹ, tôi chỉ mong mỗi gia đình hãy dành nhiều thời gian trò chuyện với ông bà, cha mẹ hơn. Bởi đôi khi thứ người già cần nhất không phải những sản phẩm được quảng cáo thần kỳ, mà là một người thân đủ kiên nhẫn đồng hành và giúp họ phân biệt đâu là sự quan tâm thật lòng, đâu chỉ là chiếc bẫy được bọc trong những lời hứa về sức khỏe.

(Tâm sự của độc giả)