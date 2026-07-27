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Mẹ ruột nữ diễn viên mắc bệnh Alzheimer, giật tóc con gái đang mang thai dã man

Dương Nam
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Mối quan hệ giữa 2 mẹ con nữ diễn viên phim giờ vàng hot nhất năm bỗng trở thành chủ đề nóng gây xôn xao mạng xã hội mới đây.

Chiều 26/7, tờ MK cho hay, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Ahn Sun Young (phim Dream High) vừa xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và có những chia sẻ gây xôn xao về mẹ mình. Trước ống kính, nữ minh tinh họ Ahn cho biết cô từng bị mẹ túm tóc dã man khi đang mang thai. Nữ diễn viên nhớ lại khoảnh khắc gây ám ảnh: “Hôm đó vì đang ngủ say nên tôi không nghe điện thoại do mẹ gọi đến. Có lẽ mẹ nghĩ tôi cố tình tránh mặt nên bà đã sang tận nhà tôi ngay vào thời điểm ấy. Mẹ mắng mỏ và thậm chí còn không kiềm chế được cảm xúc, cuối cùng bà đã lao tới túm tóc tôi”.

Sau sự cố lần đó, nữ nghệ sĩ sinh năm 1976 thậm chí còn muốn từ mặt mẹ mình. Cô tâm sự: “Khi đó, tôi đã rất sốc và nghĩ rằng ‘Bà ấy không phải là mẹ mình nữa rồi. Mình muốn cắt đứt quan hệ với bà ấy’. Và thế rồi tôi đã không gặp mẹ cho đến khi sinh con an toàn”.

- Ảnh 1.

Ahn Sun Young bị mẹ giật tóc dã man khi đang mang bầu. Ảnh: Naver

Theo thời gian, mẹ bỗng ngày càng tỏ ra gắt gỏng với Ahn Sun Young hơn trước. Nữ minh tinh họ Ahn cho biết mẹ từng nghi ngờ cô lấy trộm chiếc áo khoác lông thú và đồng hồ mạ vàng của mình. Thậm chí, có lần mẹ nữ diễn viên còn định báo cả cảnh sát để kiểm tra camera an ninh từ phòng bảo vệ của chung cư.

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, Ahn Sun Young đã quyết định đưa mẹ tới gặp bác sĩ chuyên khoa để tiến hành kiểm tra chi tiết. Cuối cùng, bệnh viện kết luận, mẹ cô mắc bệnh Alzheimer. Được biết, Alzheimer là 1 trong những căn bệnh về não gây ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi và trí nhớ của người bệnh.

Phải tới tận lúc này, Ahn Sun Young mới nhận ra mẹ không hề xấu xa như những gì cô từng tưởng tượng trước đó. Hóa ra vào thời điểm xảy ra sự cố giật tóc, mẹ cô đã bắt đầu xuất hiện biểu hiện của chứng mất trí nhớ nên mới có những hành vi mất kiểm soát như vậy.

- Ảnh 2.

Hóa ra mẹ Ahn Sun Young mắc chứng mất trí nhớ nên mới giật tóc nữ diễn viên. Ảnh: Nate

Trong buổi phát sóng mới đây, nữ minh tinh Dream High cũng chia sẻ thêm về tình trạng bệnh của mẹ mình ở thời điểm hiện tại: “Nhờ phát hiện sớm nên tình hình tiến triển của bệnh diễn ra tương đối chậm. Cho đến nay, tôi và mẹ vẫn có thể giao tiếp đơn giản được với nhau hoặc cùng ra ngoài khoảng 1 lần/tháng. Bệnh mất trí nhớ không đơn thuần là chứng hay quên, mà có những trường hợp ký ức trong quá khứ và hiện tại của họ bỗng trở nên lẫn lộn vào với nhau, và người bệnh tin thế nào thì họ sẽ chỉ nhớ được như thế ấy mà thôi”.

Hiện tại, mẹ Ahn Sun Young đang sống trong 1 cơ sở điều dưỡng chuyên nghiệp. Ahn Sun Young giải thích về lý do chuyển mẹ vào đây: “Nếu cứ chăm sóc mẹ tôi ở nhà thì toàn bộ các thành viên trong gia đình sẽ kiệt sức mất. Cách thực tế nhất là tìm hiểu trước về các cơ sở chuyên khoa đáng tin cậy càng sớm càng tốt”.

- Ảnh 3.

Ahn Sun Young đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả. Ảnh: Naver

Ahn Sun Young sinh năm 1976, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 24 tuổi. Trong suốt 26 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, nữ diễn viên đã ghi dấu ấn sâm đậm qua loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Cô Dâu 15 Tuổi, Dream High, Wonderful Days,... Đặc biệt, vai diễn đáng chú ý ở bộ phim giờ vàng hot nhất nhì màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2011 đã đưa tên tuổi nữ nghệ sĩ họ Ahn đến gần hơn với khán giả châu Á.

- Ảnh 4.

Ahn Sun Young khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm nổi đình nổi đám khắp châu Á. Ảnh: X

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Tags

nữ diễn viên

Bệnh Alzheimer

mang thai

Ahn Sun Young

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