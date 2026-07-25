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Vợ NSND Xuân Bắc được khen đẹp như Triệu Vy gây tranh cãi

Hoa Bay
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Động thái của vợ NSND Xuân Bắc khi được khen giống Triệu Vy cũng gây chú ý.

Vợ NSND Xuân Bắc được khen đẹp như Triệu Vy gây tranh cãi - Ảnh 1.

Thời gian gần đây, vợ Xuân Bắc là cái tên vô cùng hot trên mạng xã hội. Không chỉ là "chiến thần" bán hàng online, nhan sắc vợ NSND Xuân Bắc còn được một bộ phận người theo dõi nhận xét là giống diễn viên hàng đầu Trung Quốc - Triệu Vy.

Sở dĩ có so sánh này là vì vợ NSND Xuân Bắc có điểm tương đồng lớn với "Én nhỏ" Triệu Vy chính là đôi mắt đen láy, to tròn và có chiều sâu. Ánh mắt sắc sảo giúp gương mặt cô toát lên vẻ thông minh, cuốn hút. Bên cạnh đó, nụ cười rạng rỡ cùng những đường nét thanh tú càng khiến nhiều người liên tưởng đến minh tinh đình đám của màn ảnh Hoa ngữ.

Tổng thể gương mặt của Hồng Nhung mang vẻ đẹp đằm thắm, duyên ngầm của người con gái Hà Nội. Dù sinh năm 1982, đã bước sang tuổi ngoài 40 và trải qua ba lần sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng cân đối cùng làn da mịn màng, ít dấu vết thời gian.

Tuy nhiên bên cạnh những lời khen giống thì vợ NSND Xuân Bắc phải đối diện với những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, phủ nhận việc so sánh này.

Trước những ý kiến trái chiều về việc giống Triệu Vy, Hồng Nhung chọn cách đáp lại một cách hài hước trên mạng xã hội. Cụ thể, cô từng đăng dòng trạng thái: "Em cần make up mặt Triệu Vy để chụp ảnh với bánh". Thậm chí, Hồng Nhung còn chia sẻ hình ảnh được chỉnh sửa theo phong cách của nàng "Tiểu Yến Tử", đặt cạnh ảnh của Triệu Vy và tự trêu mình, khiến nhiều người thích thú.

Vợ NSND Xuân Bắc được khen đẹp như Triệu Vy gây tranh cãi - Ảnh 2.

Vợ Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh bản thân trong tạo hình Tiểu Yến Tử của Triệu Vy.

Vợ NSND Xuân Bắc được khen đẹp như Triệu Vy gây tranh cãi - Ảnh 3.

Vợ chồng NSND Xuân Bắc.

Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1982 tại Hà Nội, từng theo học chuyên ngành nghệ thuật và có thời gian hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Chính môi trường nghệ thuật đã se duyên cho cô và Xuân Bắc khi cả hai còn là những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Sau quãng thời gian tìm hiểu, cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 2006 trong một lễ cưới giản dị, ấm cúng.

Sau 20 năm gắn bó, vợ chồng Xuân Bắc vẫn giữ được cuộc hôn nhân hạnh phúc và kín tiếng, trở thành một trong những gia đình được nhiều khán giả yêu mến. Rời xa ánh đèn sân khấu, Nguyễn Hồng Nhung lựa chọn tập trung chăm lo tổ ấm, luôn là chỗ dựa vững chắc để NSND Xuân Bắc yên tâm theo đuổi sự nghiệp.

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