Mẹ chồng độc lạ: Ưng mắt một cái là "đặt cọc" con dâu, cưới về truyền ngay bí kíp khiến con trai cũng phải "ngơ ngác"

Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu của gia đình này nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi sự gần gũi, ấm áp và đầy yêu thương.

Giữa rất nhiều câu chuyện về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu còn nhiều khoảng cách, gia đình của Phạm Trang lại nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi sự gần gũi, ấm áp và đầy yêu thương.

Điều khiến cư dân mạng thích thú không chỉ là cách mẹ chồng đối xử với con dâu như con ruột, mà còn bởi chính bà là người "chấm" nàng dâu ngay từ lần đầu gặp mặt, thậm chí còn mang đôi hoa tai hột xoàn để "đặt cọc" con dâu tương lai.

Mẹ chồng "chốt" con dâu ngay từ lần đầu gặp và màn "đặt cọc" chớp nhoáng

Phạm Trang về làm dâu đã được 4 năm, nhưng với mẹ chồng cô, ấn tượng đầu tiên về con dâu vẫn còn nguyên vẹn.

"Lần đầu tiên tôi nhìn con bé là đã biết nó là dâu nhà tôi rồi. Con bé nói chuyện vài câu là tôi ưng liền. Mình nhìn cách ăn mặc, cách nói chuyện rồi hỏi han về gia đình là thấy hợp với gia đình mình, thích con dâu từ lần đầu con bé về ra mắt".

Dẫu vậy, bà cũng cho biết gia đình không hề vội vàng một cách cảm tính. Trước khi đồng ý chuyện cưới hỏi, bà dành thời gian tìm hiểu rất kỹ về gia đình và nề nếp của nhà gái.





Và thế là sau lần đầu tiên gặp mặt, chỉ vài ngày sau là gia đình nhà trai về Bình Phước thăm nhà gái. Mẹ chồng của Trang khi ấy còn mang sẵn đôi hoa tai hột xoàn, định bụng "đặt cọc" luôn để hỏi cưới Trang.

"Ngày về gia đình nhà gái thăm nhà, mẹ của bé Trang còn chưa chịu, vì có thấy con gái kể yêu đương ai đâu. Tôi xuống thăm gia đình, mang theo đôi bông tai hột xoàn. Rồi tôi cũng nhìn thấy ông bà sui lo làm ăn, nhà cửa tươm tất, không nhậu nhẹt gì hết là thấy mừng rồi.

Tôi đặt cọc đôi bông tai luôn. Hôm ấy chỉ hẹn hai gia đình gặp mặt thôi, nhà ông bà sui cũng không biết tôi mang theo đôi bông tai để đặt cọc. Nhưng năm ấy vướng dịch, thế là cũng phải 2 năm sau mới cưới".

Quen 6 tháng đã cưới, quyết định kết hôn sau khi nhìn thấy bố mẹ chồng

Chỉ sau khoảng 6 tháng tìm hiểu, Trang và chồng quyết định tiến tới hôn nhân. Và với nhiều người, đó là khoảng thời gian khá ngắn, chưa đủ thời gian để tìm hiểu nhau.

Trang cũng thẳng thắn chia sẻ rằng lý do khiến cô quyết định kết hôn sớm như vậy, không chỉ nằm ở tình cảm riêng của hai vợ chồng, mà còn bị ảnh hưởng bởi chính gia đình nhà chồng.

Cô tiết lộ: "Cái lý do mà mình quyết định cưới chồng mình, thì thật sự là 50% là do mình thấy ba mẹ chồng rất là yêu thương nhau. Ba chồng cưng mẹ chồng như trứng vậy. Văn hóa gia đình nhà anh rất là tốt. Anh chị em yêu thương nhau".

Chính bầu không khí ấm áp và nền nếp ấy khiến Trang tin rằng đây là một gia đình mà cô có thể yên tâm gắn bó lâu dài.

Trang cũng chia sẻ ba chồng cô rất cưng chiều mẹ chồng, thậm chí ông còn sẵn sàng ngồi nhuộm tóc cho bà.

Bên cạnh đó, Trang cho biết từ nhỏ cô đã được mẹ đẻ dạy rất kỹ về việc lựa chọn bạn đời. Mẹ luôn căn dặn rằng, dù có yêu một người nhiều đến đâu nhưng nếu mẹ của người ấy không yêu thương, chấp nhận mình thì cũng nên dừng lại, bởi một cuộc hôn nhân thiếu sự đồng thuận từ gia đình sẽ rất khó hạnh phúc.

Lớn lên ở vùng quê, chứng kiến không ít câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu bất hòa khiến gia đình xào xáo, cô càng thấm thía lời dạy của mẹ và câu nói: "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống".

Vì vậy, trước khi quyết định kết hôn, Trang đã dành thời gian tìm hiểu rất kỹ về gia đình chồng, từ cách sống, cách đối nhân xử thế đến nề nếp của từng thành viên. Chỉ khi cảm nhận được đó là một gia đình tử tế, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, cô mới tự tin bước vào hôn nhân.

Mẹ chồng tân thời dạy con dâu cách làm đẹp, truyền bí kíp để được chồng yêu chiều

Sau 4 năm làm dâu, điều khiến Trang biết ơn nhất chính là những bài học nhỏ mà mẹ chồng dành cho mình mỗi ngày. Theo cô, mẹ chồng là người rất hiện đại, yêu cái đẹp và luôn chăm sóc bản thân kỹ lưỡng.

"Ra đường là phải bôi kem chống nắng, phải đeo khẩu trang chống nắng. Mẹ chồng ngày nào cũng bôi kem dưỡng da thơm phức, còn dặn mình bôi kem phải bôi luôn cả phần cổ".

Bà còn hài hước nói với các con: "Tao đẹp mà tụi mày xấu là tức lắm".

Không chỉ dạy cách làm đẹp, bà còn truyền cho con dâu nhiều bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình. Theo bà, vợ chồng không nên ngại ngùng khi thể hiện tình cảm với nhau.

Những ngày đầu mới về làm dâu, Trang từng rất ngượng khi thấy bố mẹ chồng ôm hôn nhau trước mặt con cháu. Thậm chí, khi chồng muốn thể hiện tình cảm, cô còn né tránh.

Cô cũng kể thêm: "Cả nhà chồng mình đều thoải mái thể hiện tình cảm với nhau, mẹ chồng còn bảo 1 tháng là cả nhà phải tụ họp lại ăn uống một bữa để kết nối với nhau.

Ngày mới về làm dâu, mình thấy ba mẹ chồng thể hiện tình cảm, ôm hôn nhau trước mặt con cái, mình còn ngại, nhưng đấy là điều bình thường. Rồi chồng mình cũng thể hiện nhưng mình ngại nên né, mẹ chồng thấy vậy nói nhỏ với mình: Sao con lại né, con mà vậy là mai mốt chồng con nó ngại, nó không thể hiện nữa, thì con là người thiệt đó".

Trang thừa nhận, cô học được từ mẹ chồng rất nhiều bí kíp để luôn được chồng cưng chiều và giữ mãi sự trẻ trung.

"Mình coi con dâu như con ruột, nhưng vấn đề là con dâu có coi mình như mẹ ruột không. Nó phải coi mình như mẹ ruột, thì nó mới tâm sự với mình".

Đó là lời tâm sự mộc mạc và cũng là bí quyết lớn nhất giúp người mẹ chồng ấy giữ được sự gắn kết trong gia đình. Bà luôn chủ động hỏi han con dâu, xem có điều gì chưa thoải mái để cùng nhau điều chỉnh.

Câu chuyện của gia đình Trang khép lại bằng một thông điệp giản dị: Khi có đủ sự chân thành, cởi mở và tư duy thấu hiểu, mẹ chồng và nàng dâu hoàn toàn có thể trở thành những người bạn tri kỷ dưới một mái nhà.

(Nguồn: Mẹ Chồng - Nàng Dâu, Gia Đình Chang Anh)

