Mẹ bỉm bị chê "vô duyên" vì cho con bú trên tàu, câu đáp trả "bá khí" của 1 bác gái khiến cả toa tàu im lặng

"Kẻ thực sự vô duyên chưa bao giờ là người mẹ cho con bú, mà là kẻ không biết tôn trọng người khác".

Nhiều người làm mẹ từng trải qua cảm giác này: Con ở nhà thì ngoan ngoãn, ngoan ngoãn là thế, nhưng cứ hễ bước chân ra khỏi nhà là bắt đầu quấy khóc.

Đặc biệt là các bé còn đang bú mẹ, con đâu có quan tâm bạn đang ở trung tâm thương mại, trên xe bus hay tàu điện ngầm. Chỉ cần đói bụng là con sẽ khóc đến xé lòng xé ruột.

Đối với các bà mẹ, điều e ngại nhất không phải là tiếng con khóc, mà là xót xa biết con đang đói nhưng lại ngập ngừng không biết có nên cho con bú ở nơi công cộng hay không.

Mới đây, trải nghiệm của một người mẹ trẻ trên chuyến tàu điện ngầm đã thu hút sự chú ý và thảo luận sôi nổi của cộng đồng mạng.

Chị A Văn (28 tuổi) là một người mẹ lần đầu nuôi con nhỏ.

Hôm đó, chị đưa em bé 4 tháng tuổi đến bệnh viện tái khám. Chuyến đi ban đầu diễn ra rất thuận lợi, nhưng vừa bước lên tàu điện ngầm được một lúc thì em bé bắt đầu gắt khóc.

Chị vội bế con lên dỗ dành, nhẹ nhàng vỗ lưng, rồi thử dùng ti giả nhưng đều không có tác dụng. Em bé càng khóc càng dữ dội, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì ngạt thở. A Văn biết rõ: Con đang đói rồi.

Nhưng khi ngước nhìn xung quanh, toa tàu đông nghẹt người, lòng chị không khỏi ngập ngừng. Cuối cùng, chị đành lấy chiếc chăn nhỏ mang theo ra che chắn cẩn thận, rồi rón rén cho con bú.

Chẳng ngờ, một thanh niên trẻ ngồi bên cạnh lại nhíu mày cất lời: "Nơi công cộng mà làm thế này e là không lịch sự cho lắm nhỉ?"

Một câu nói khiến mặt A Văn đỏ bừng vì xấu hổ và bối rối.

Đúng lúc chị đang lúng túng không biết phải làm sao, một bác gái ngồi ngay cạnh đã không kìm được mà lên tiếng: "Đứa trẻ đói rồi, làm mẹ không cho bú thì biết làm sao? Chẳng lẽ để nó khóc suốt như thế à?"

Bác nói tiếp: "Ai mà chẳng được lớn lên từ dòng sữa mẹ? Giữa người với người, dành cho nhau một chút cảm thông khó khăn đến thế sao?"

Anh thanh niên lập tức im lặng, toa tàu cũng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, phần bình luận gần như nghiêng hẳn về một phía.

Có người bình luận: "Kẻ thực sự vô duyên chưa bao giờ là người mẹ cho con bú, mà là kẻ không biết tôn trọng người khác."

Cũng có người bày tỏ: "Nếu người mẹ đã cố gắng che chắn cẩn thận rồi thì xin đừng nâng quan điểm, khắt khe quá mức làm gì."

Cho con bú nơi công cộng: Nên hay không nên?

Thực ra, những năm gần đây, chủ đề cho con bú nơi công cộng vẫn luôn gây ra nhiều tranh cãi. Người thì cho rằng ảnh hưởng đến mỹ quan, người lại khẳng định đây là nhu cầu sinh lý cơ bản nhất của một đứa trẻ.

Nếu thử đặt mình vào vị trí của người mẹ, câu trả lời thực ra không hề khó.

Dạ dày của em bé vài tháng tuổi rất nhỏ, một ngày cần phải bú rất nhiều lần. Con không thể vì đang ở ngoài đường mà "ráng nhịn" cơn đói được. Và các bà mẹ cũng chẳng ai cố tình chọn nơi đông người để cho con bú. Trong nhiều trường hợp, đó chỉ là tình huống phát sinh đột ngột khi con quá đói mà không còn cách nào khác.

Tất nhiên, nếu các mẹ có sự chuẩn bị trước thì vừa có thể chăm sóc con tốt, vừa giảm bớt sự e ngại cho chính mình:

Sắp xếp thời gian cữ bú trước khi ra ngoài: Nếu biết sắp phải ra đường, mẹ có thể cho bé bú trước một cữ. Việc này giúp kéo dài thời gian no của bé và giảm nguy cơ con quấy khóc bất ngờ giữa đường. Với các bé đã ăn dặm, mẹ có thể chuẩn bị sẵn ít hoa quả, bánh ăn dặm hoặc bột ăn dặm để phòng trường hợp cần thiết.

Món đồ không thể thiếu - Khăn che cho con bú: Hiện nay có rất nhiều loại khăn che, áo khoác cho con bú được thiết kế rất tiện lợi. Chúng vừa không ảnh hưởng đến việc bé ti mẹ, vừa mang lại cảm giác an toàn cho mẹ. Nếu không có, mẹ có thể tận dụng áo khoác hoặc chiếc chăn mỏng để che chắn đơn giản.

Ưu tiên những nơi có phòng Mẹ & Bé: Ngày nay, nhiều trung tâm thương mại, bệnh viện, nhà ga đều đã bố trí phòng Mẹ & Bé. Nếu thời gian ra ngoài khá dài, mẹ có thể tìm hiểu trước xem quanh đó có các tiện ích này không. Khi không có phòng riêng, mẹ có thể chọn một góc tương đối yên tĩnh, ít người qua lại, tránh vì ánh mắt của người xung quanh mà trở nên quá căng thẳng.

Thứ chúng ta cần trao đi là sự cảm thông, chứ không phải lời phán xét

Những ai từng nuôi con nhỏ đều hiểu rằng, chăm sóc một em bé sơ sinh là công việc vô cùng kiệt sức.

Người mẹ vừa lo con khóc, vừa sợ ảnh hưởng đến người xung quanh, lại vừa phải đắn đo đến cảm xúc của chính mình. Trong rất nhiều hoàn cảnh, họ đã và đang nỗ lực hết sức để vẹn toàn cho tất cả mọi người.

Vì vậy, khi bắt gặp một người mẹ đang cho con bú, chúng ta ngại gì mà không trao đi một chút bao dung và thiện ý?

Nếu cảm thấy không tiện, bạn chỉ cần tự nhiên dời ánh mắt đi nơi khác chứ đừng chỉ trỏ, bàn tán. Nếu thấy người mẹ đang bế con tay xách nách mang lúng túng, bạn có thể tiện tay nhấn giúp nút thang máy, nhường một chỗ ngồi hay đưa một tờ giấy ăn.

Những hành động ấy tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại có thể giúp một người mẹ trút bỏ được rất nhiều áp lực. Một xã hội thực sự văn minh không phải là bắt các bà mẹ phải đi đứng khép núp, cẩn trọng khắp nơi, mà là để bất kỳ ai cần trợ giúp đều cảm nhận được sự tôn trọng và thấu hiểu.

Kết

Nuôi con bằng sữa mẹ chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Mẹ vừa phải chăm bế em bé, vừa phải để ý đến cảm nhận của những người xung quanh, trong khi em bé thì không thể vì đang ở nơi công cộng mà hoãn lại nhu cầu của mình.

Cho nên, thay vì dùng ánh mắt soi mói để phán xét, chi bằng hãy trao đi thêm một chút thấu hiểu, thêm một chút sẻ chia. Một ánh mắt thân thiện, một câu nói ấm áp hay thậm chí là một lần chủ động nhường ghế, đều có thể giúp một người mẹ bỉm sữa đang lúng túng cảm nhận được sức nóng tình người từ xã hội.

Suy cho cùng, mỗi người mẹ nhận được sự đối xử dịu dàng từ thế giới, sẽ càng có thêm sức mạnh để dịu dàng nuôi dưỡng con yêu.

Nguồn: Tổng hợp