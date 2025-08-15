Mẹ bỉm 2 con Hoàng Thuỳ Linh tập gì để "lột xác", lấy lại vóc dáng đỉnh chóp sau sinh, tự tin diện croptop?

Từ lâu, Hoàng Thùy Linh đã được biết đến là nữ ca sĩ sở hữu thần thái ngút ngàn, gu thời trang tinh tế cùng body săn chắc "đỉnh của chóp". Dù đã là mẹ bỉm 2 con, giọng ca Để Mị Nói Cho Mà Nghe vẫn khiến dân tình trầm trồ mỗi lần xuất hiện, đặc biệt là khi tự tin diện croptop khoe vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa.

Tuy nhiên, cũng có thời điểm, Hoàng Thuỳ Linh lộ dấu hiệu tăng cân khó kiểm soát, ấy là khi cô dính tin đồn mang bầu. Những hình ảnh Hoàng Thuỳ Linh với gương mặt bầu bĩnh, lộ nọng cằm hay vóc dáng mũm mĩm thấy rõ lan truyền trên MXH khiến tin đồn mang thai lan truyền chóng mặt. Và thực tế chứng minh, cô nàng đã trở thành mẹ bỉm sữa của 2 nhóc tỳ sinh đôi vô cùng dễ thương.

Hoàng Thuỳ Linh thời điểm tăng cân thấy rõ khi mang bầu

Hậu sinh con, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng cực phẩm, vẻ ngoài cuốn hút như thường. Và đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy không chỉ là yếu tố "trời cho" mà còn là cả một quá trình rèn luyện nghiêm túc. Đã nhiều lần chia sẻ, Hoàng Thùy Linh tiết lộ cô luôn giữ kỷ luật cao độ với bản thân, đặc biệt là trong việc chăm sóc vóc dáng và làn da.

Theo Hoàng Thuỳ Linh, mỗi ngày cô dành ít nhất 30 phút để tập luyện, bất kể lịch trình có dày đặc đến đâu. Các bài tập cường độ cao kết hợp với vũ đạo là "vũ khí bí mật" giúp Hoàng Thùy Linh vừa đốt mỡ toàn thân, vừa cải thiện sức bền để đảm bảo những màn trình diễn "cháy" hết mình trên sân khấu.

Không chỉ vậy, việc duy trì vận động mỗi ngày còn giúp nữ ca sĩ giải tỏa căng thẳng, giữ tinh thần thoải mái - yếu tố quan trọng để làn da và vóc dáng luôn ở trạng thái tốt nhất. Chính thói quen rèn luyện đều đặn này đã giúp Hoàng Thùy Linh nhanh chóng lấy lại phong độ sau sinh và tiếp tục giữ vững danh xưng "mỹ nhân croptop" của Vbiz.

Sau sinh con, Hoàng Thuỳ Linh lấy lại vóc dáng, diện croptop khoe vòng em thon thả

Chưa hết, Hoàng Thuỳ Linh còn có "bí thuật" riêng: hai loại nước uống detox màu vàng và xanh mà cô tự tay pha chế, giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện tiêu hoá và nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, ít đường và tinh bột xấu, vóc dáng của Hoàng Thùy Linh luôn ở trạng thái "đỉnh chóp", khiến dân tình nhìn mà chỉ biết thốt lên: "37 tuổi mà như gái đôi mươi".

Hoàng Thuỳ Linh vui vẻ khi chạy bộ

Không cần đến phòng gym sang chảnh, không sống dựa vào các liệu trình đắt tiền, "mẹ Linh" chọn cách sống đều - tập đều - ăn đủ chất để tỏa sáng lâu dài, từ trong ra ngoài. Đó chính là lý do vì sao mỗi lần Hoàng Thùy Linh xuất hiện là một lần "đốt cháy" mạng xã hội.

Nhìn sự thay đổi của Hoàng Thuỳ Linh trước và sau khi làm mẹ bỉm sữa, nhiều người mới hiểu rằng để có được vẻ đẹp và thần thái ấy, cô nàng này đã phải nỗ lực và kỷ luật với chính mình đến mức nào.