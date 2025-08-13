Sao phim "Sex and the city" 52 tuổi vẫn nóng bỏng khó rời mắt: "Với tôi, tuổi tác không phải vấn đề"

Heidi Klum, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1973, là một người mẫu, nhà sản xuất và doanh nhân người Đức và Mỹ. Cô là người mẫu Đức đầu tiên trở thành Thiên thần Victoria's Secret và đã nhiều lần tham gia đóng phim truyền hình, bao gồm phim “Sex and the city” (loạt phim đình đám của HBO).

Hiện nay, dù đã bước sang tuổi 52 nhưng sao phim “Sex and the city” vẫn giữ được vóc dáng chuẩn người mẫu với ba vòng quyến rũ khó rời mắt. Trong bài phỏng vấn mới đây với tạp chí People, Heidi đã chia sẻ quan điểm của mình về cái đẹp cũng như tuổi tác.

Sao phim “Sex and the city” Heidi Klum trong bộ ảnh mới với People.

Sao phim “Sex and the city” nghĩ gì về tuổi tác?

Trong bài phỏng vấn với People, Heidi Klum nói cô vẫn thích theo đuổi phong cách gợi cảm ở tuổi 52.

“Với tôi, tuổi tác không phải vấn đề,” Klum nói. “Tôi không có khái niệm xấu hổ vì tuổi tác hay cơ thể. Tôi nghĩ ai cũng nên làm điều mình muốn.”

Người mẹ bốn con cũng chia sẻ một vài lời khuyên dành cho những ai đã bước qua tuổi 50.

“Hiểu lầm lớn nhất về độ tuổi 50 là người ta nghĩ bạn đã ‘hết thời’,” sao phim “Sex and the city” giải thích. “Nhưng bạn không hề bị ‘xếp xó’. Chúng ta vẫn đang ở ngay trên ‘kệ’ để mọi người nhìn thấy. Đừng giấu mình khi bạn ở tuổi 50. Vẻ đẹp luôn thay đổi, và tôi đón nhận sự thay đổi đó. Nếu mọi thứ cứ mãi như cũ thì cuộc sống thật nhàm chán.”

Mùa hè này, Heidi thường xuyên diện những bộ bikini nhỏ xíu. Trong kỳ nghỉ cùng chồng – Tom Kaulitz, 35 tuổi – hồi đầu tháng 7, cô đã khoe vóc dáng săn chắc trong một bộ đồ bơi đỏ kiểu dây mảnh.

Nữ siêu mẫu cũng nhớ lại những ngày đầu trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của mình, khi giới người mẫu còn chưa có mạng xã hội.

Heidi cho biết: "Vẻ đẹp luôn thay đổi, và tôi đón nhận sự thay đổi đó."

“Tôi đã chụp ảnh nội y từ năm 1992, trước cả khi có Instagram,” cựu thiên thần Victoria’s Secret chia sẻ. “Vì vậy với tôi, điều này chẳng có gì mới. Suốt 15 năm qua, nhiều người khác mới bắt đầu làm điều mà tôi đã làm từ 30 năm trước.”

“Thay vì mặc đồ nội y chụp cho tạp chí, giờ tôi làm vậy trên Instagram. Cũng như nhau thôi.”

Heidi nói thêm rằng cô luôn “rất cởi mở” với cơ thể mình. “Khi tôi phơi nắng trong sân sau, có thể tôi sẽ không mặc áo. Tôi là người châu Âu… các con tôi không biết tôi theo cách nào khác và có lẽ vì vậy mà chúng cũng thoải mái hơn với cơ thể của mình.”

Nữ siêu mẫu gợi cảm ở tuổi 52.

Lợi ích khi biết yêu cơ thể mình

Có thể thấy Heidi vẫn giữ được góc nhìn tích cực và cởi mở với cơ thể mình dù đã bước sang độ tuổi 50. Điều này có điểm tương đồng với body positivity (tạm dịch: nhìn nhận tích cực về cơ thể) - một phong trào xã hội nhằm thúc đẩy quan điểm rằng mọi người đều xứng đáng có một hình ảnh tích cực về cơ thể của mình, bất kể kích thước, hình dáng, màu da, giới tính hay khả năng thể chất.

Phong trào này khuyến khích mỗi cá nhân chấp nhận và trân trọng cơ thể mình, thay vì cố gắng tuân theo các tiêu chuẩn sắc đẹp hẹp hòi do xã hội áp đặt. Đồng thời, body positivity còn đặt mục tiêu thách thức cách truyền thông và xã hội thể hiện cơ thể con người, vì nhận thức được những tổn hại mà các tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế gây ra.

Lợi ích của body positivity:

- Cải thiện sức khỏe tinh thần: Giúp giảm lo âu, trầm cảm và những suy nghĩ tiêu cực về bản thân.

- Tăng cường sự tự tin: Dẫn đến sự chấp nhận bản thân và cảm giác tự tin lớn hơn.

- Mối quan hệ lành mạnh hơn với thực phẩm: Hỗ trợ xây dựng thói quen ăn uống tích cực và không bị chi phối bởi mặc cảm.

- Tác động tích cực đến hình ảnh cơ thể: Giúp mọi người phát triển cách nhìn nhận cơ thể của chính mình và của người khác một cách tích cực hơn.

Tóm lại, body positivity hướng đến việc xây dựng một thế giới nơi mọi người cảm thấy thoải mái và tự tin trong chính cơ thể của mình.