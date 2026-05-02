Mê bắp tay cuồn cuộn đừng bỏ qua 3 bài tập này

Tiên Tiên |

3 bài tập hỗ trợ phát triển cơ bắp.

Một đôi bắp tay cuồn cuộn luôn là "vũ khí" giúp nam giới tự tin diện những chiếc áo thun ôm sát. Tuy nhiên, để đạt được độ lớn và sự sắc nét như mong muốn, các tín đồ tập gym cần một chiến lược tập luyện bài bản thay vì chỉ cuốn tạ theo bản năng.

1. Barbell Curl (Cuốn tạ đòn đứng)

Đây là bài tập phức hợp cho phép người tập tác động lên cả đầu dài và đầu ngắn của bắp tay với mức tạ nặng nhất có thể.

Việc đứng thẳng và thực hiện động tác cuốn tạ đòn không chỉ kích thích sự phát triển của các sợi cơ mà còn rèn luyện sức mạnh bộc phát. Điểm mấu chốt nằm ở việc giữ khuỷu tay cố định và kiểm soát nhịp hạ tạ chậm rãi để xé nhỏ các sợi cơ, buộc chúng phải tái tạo to hơn và khỏe hơn.

Ảnh minh hoạ

2. Hammer Curl (Cuốn tạ đơn kiểu búa)

Bằng cách xoay lòng bàn tay hướng vào nhau, áp lực sẽ được chuyển dịch sang cơ cơ cánh tay và cơ cẳng tay. Khi cơ cánh tay phát triển, nó sẽ "đẩy" phần cơ bắp tay chính nhô cao hơn, tạo hiệu ứng thị giác về một cánh tay dày dặn, vững chãi từ mọi góc nhìn. Đây chính là bí quyết để có đôi tay trông "đồ sộ" ngay cả khi không gồng.

3. Preacher Curl (Cuốn tạ trên ghế dốc)

Bài tập này giúp kéo dãn tối đa phần cơ bắp gần khuỷu tay và tập trung lực vào "đỉnh" của bắp tay. Thực hiện Preacher Curl với nhịp độ ổn định sẽ giúp người tập cảm nhận rõ rệt sự căng cứng của cơ bắp, từ đó hình thành khối cơ tròn trịa, sắc nét như những vận động viên chuyên nghiệp.

Để đạt được hiệu quả tối ưu, các gymer cần lưu ý rằng cơ bắp không phát triển trong lúc tập mà lớn lên trong lúc nghỉ ngơi. Việc nạp đủ protein và đảm bảo giấc ngủ sâu là điều kiện tiên quyết. Bên cạnh đó, hãy luôn nhớ: "Kỹ thuật đúng quan trọng hơn mức tạ nặng". Việc lạm dụng quán tính không chỉ giảm hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương dây chằng.

Đây là bài tập mà đột quỵ rất "sợ": Tập 10 phút/ngày cũng có lợi
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá "trái tim" tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư "đất vàng" Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
