MC Việt nổi tiếng quốc dân 47 tuổi cầm mic đi hát, qua 2 vòng đã rầm rộ tin rút khỏi show

Thông tin nam MC có thể rút khỏi chương trình đang lan truyền, khiến khán giả đặc biệt quan tâm.

Những ngày qua, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi công diễn đầu tiên lên sóng. Đến chiều tối 26/7, hàng loạt bài đăng xoay quanh kết quả các vòng tiếp theo bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, một số bài thu về hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm bình luận.

Theo các nội dung được chia sẻ, Lê Xuân Tiền được cho là sẽ rời chương trình sau Công diễn 2. Ở Công diễn 3, Neko Lê, Tùng Min và Cường có khả năng bị loại hoặc chủ động xin rút. Bài đăng còn đề cập đến việc Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa cũng có thể xin rút khỏi chương trình vì lý do công việc, gia đình hoặc những vấn đề liên quan đến quá trình sản xuất.

Các tin đồn về kết quả các vòng tiếp theo bất ngờ lan truyền, kéo theo sự quan tâm đặc biệt từ khán giả

Tuy nhiên, chủ tài khoản nhiều lần nhấn mạnh đây chỉ là thông tin được tổng hợp từ các tin đồn, chưa có xác nhận từ nhà sản xuất hay những nghệ sĩ liên quan. Người này sau đó cũng đính chính rằng Lê Xuân Tiền được cho là bị loại, không phải chủ động xin rút như nội dung ban đầu.

Phía dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự hoang mang trước danh sách lan truyền. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng thông tin này khó xảy ra, bởi nghệ sĩ tham gia chương trình đều có hợp đồng, lịch ghi hình và những ràng buộc cụ thể với nhà sản xuất. Việc xin rút vì thế không thể diễn ra đơn giản, mà được cho là phải trải qua quá trình trao đổi và thống nhất giữa nghệ sĩ với ê-kíp.

Trong số những cái tên được nhắc đến, Đại Nghĩa gây chú ý hơn cả

Trong số những cái tên xuất hiện trong loạt bài đăng, Đại Nghĩa được nhắc đến nhiều nhất và cũng là trường hợp khiến khán giả quan tâm hơn cả. Việc nam MC được cho là có thể rời chương trình từ Công diễn 3 nhanh chóng kéo theo hàng loạt bình luận hoang mang, bởi anh đang là gương mặt có kinh nghiệm, giữ vai trò kết nối rõ nét và được kỳ vọng sẽ tiến sâu ở mùa giải năm nay.

Trước khi vướng tin đồn rời chương trình, Đại Nghĩa là một trong những Anh Tài tạo hiệu ứng rõ nhất qua từng vòng phát sóng. Ngay ở tập mở màn, nam MC gây bất ngờ khi giữ tư thế lộn ngược suốt khoảng 20 giây nhưng vẫn duy trì phần hát live ổn định. Tính cách năng nổ, liên tục tương tác với các nghệ sĩ trẻ cũng giúp anh được khán giả gọi bằng biệt danh “Nụi Nghĩa”.

Tại Công diễn 1, Đại Nghĩa tiếp tục trở thành tâm điểm khi tự tay cạo mái tóc thật ngay trên sân khấu

Đến Công diễn 1, Đại Nghĩa tiếp tục trở thành tâm điểm khi tự tay cạo mái tóc thật ngay trên sân khấu của Nhà Củi Lửa. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền, thu về hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn. Nam nghệ sĩ cho biết việc xuống tóc mang ý nghĩa khép lại những điều đã qua và bước sang một chặng mới. Dù Nhà Củi Lửa chưa giành vị trí dẫn đầu bảng Bạch Mã, Đại Nghĩa vẫn là gương mặt được nhắc đến nhiều sau tiết mục nhờ màn trình diễn quyết liệt và hình ảnh khác hẳn thường ngày.

Đại Nghĩa sinh năm 1978, là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt sau hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật. Xuất thân từ sân khấu kịch, anh từng là một trong những diễn viên nổi bật của IDECAF, gắn với nhiều vở diễn dành cho cả khán giả thiếu nhi lẫn người lớn. Sau đó, nam nghệ sĩ mở rộng hoạt động sang truyền hình, điện ảnh và đặc biệt thành công ở vai trò MC nhờ khả năng ứng biến nhanh, lối dẫn duyên dáng và kinh nghiệm làm chủ sân khấu.

Đại Nghĩa là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt sau hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật.

Trong nhiều năm, Đại Nghĩa liên tục xuất hiện tại các chương trình ăn khách như Gương Mặt Thân Quen , Giọng Ải Giọng Ai , Chuẩn Cơm Mẹ Nấu , Thách Thức Danh Hài hay Ơn Giời Cậu Đây Rồi . Anh cũng để lại dấu ấn qua một số phim như Gia Đình Phép Thuật , Cô Dâu Đại Chiến , Xui Mà Hên và Pháp Sư Mù . Năm 2023, Đại Nghĩa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và truyền hình.

Việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vì thế được xem là một bước đi mới, giúp nam nghệ sĩ tiếp cận thêm lượng khán giả trẻ sau thời gian dài hoạt động. Tuy nhiên, do gia đình anh vừa trải qua mất mát, một số người cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến tin đồn rút khỏi chương trình xuất hiện, dù phía Đại Nghĩa chưa lên tiếng xác nhận.

Ảnh: FBNV