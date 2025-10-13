MC tử vong do nhồi máu cơ tim ở tuổi 41: Lý do là lạm dụng 1 thứ!

Emilio Sueños, 41 tuổi, ban đầu nghĩ rằng mình mắc các triệu chứng giống cúm – nhưng tình trạng của ngôi sao này đã nhanh chóng chuyển biến xấu.

Thế nhưng, sự thật là người dẫn chương trình kiêm người mẫu này đã bị nhồi máu cơ tim do sử dụng testosterone quá mức, báo Anh The Sun đưa tin.

Các bác sĩ sau đó phát hiện tim của anh đã bị phì đại do các mũi tiêm hormone mà anh sử dụng sau một ca phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.

Emilio là người rất chăm chỉ tập luyện.

Ban đầu, Emilio chỉ xem nhẹ các triệu chứng và nghĩ đó là cảm lạnh. Nhưng sức khỏe của anh nhanh chóng suy giảm và anh cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Người bạn thân Ivanna Melgar cho biết những ngày trước khi Emilio qua đời là khoảng thời gian “đặc biệt khó khăn.”

Cô kể: “Chỉ trong khoảnh khắc, anh ấy bắt đầu ho và không thể thở được. Anh ấy gửi cho tôi các tin nhắn thoại, nói rằng đó không phải là cúm, mà là anh ấy thực sự không thể thở nổi. Anh ấy dùng các biểu tượng cảm xúc mệt mỏi và căng thẳng trong trạng thái WhatsApp của mình.”

Emilio nổi tiếng với vai trò MC và người mẫu.

Người dẫn chương trình truyền hình được yêu mến – một cái tên quen thuộc tại Ecuador – đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Guasmo Sur ở Guayaquil vào ngày 1 tháng 10. Anh lập tức được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Các bác sĩ chẩn đoán anh bị nhồi máu cơ tim do sử dụng testosterone quá mức, theo trang NeedToKnow.

Ivanna tiết lộ các mũi tiêm hormone đã khiến tình trạng của Emilio trở nên tồi tệ hơn.

Cô nói: “Tim anh ấy không chịu nổi nữa, và một bên phổi cũng đã bị tổn thương. Họ cố gắng loại bỏ hormone khỏi cơ thể anh, nhưng không thể.”

Dù đã được nỗ lực cứu chữa, Emilio đã không qua khỏi và qua đời tại bệnh viện.

Bạn bè và đồng nghiệp đã bày tỏ lòng tiếc thương người dẫn chương trình, mô tả anh là một người chuyên nghiệp tận tụy, vui vẻ và chăm chỉ. Anh cũng được biết đến là một thành viên tự hào của cộng đồng LGBTQ+ tại quê nhà Guayaquil.