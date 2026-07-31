MC Quyền Linh bật khóc nhắc quá khứ mẹ đi mót từng hạt lúa, nay ái nữ đón tuổi 18 đủ đầy

Khoảnh khắc này của gia đình MC Quyền Linh khiến cả những người trực tiếp chứng kiến lẫn cư dân mạng xúc động.

Sinh nhật 18 tuổi của Hạt Dẻ (tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008) - con gái MC Quyền Linh vẫn đang nhận nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Đặc biệt, bữa tiệc không chỉ đánh dấu cột mốc trưởng thành của ái nữ, đây còn là dịp để nam MC nhìn lại hành trình làm con, làm cha với tất cả sự biết ơn.

Theo đó, trong buổi tiệc sinh nhật, Quyền Linh cùng cả gia đình xuất hiện trên sân khấu để chia sẻ niềm vui với người thân, bạn bè. Trong không khí ấm cúng, nam MC bất ngờ mời mẹ lên sân khấu và gửi những lời tâm sự đầy cảm xúc.

Khoảnh khắc xúc động của gia đình MC Quyền Linh (Nguồn: @nhungdirector)

Anh mở đầu bằng việc lý giải vì sao bản thân nghẹn ngào: "Tại sao Linh lại xúc động? Bởi vì đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng rồi, vì sau này sẽ không còn đứa nào nữa đâu quý vị. Đây là đứa con thứ hai của Linh và hôm nay cũng tròn 18 tuổi. Chính vì vậy mà Linh rất xúc động".

Quyền Linh cho biết bữa tiệc hôm nay không phải một sự kiện xa hoa mà chủ yếu là buổi gặp gỡ của gia đình và những người thân thiết đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm. "Tất cả mọi người ngồi ở đây hầu như đều đã đồng hành cùng Linh suốt rất nhiều chặng đường. Nói tóm lại, toàn là người quen, thân thiết như gia đình vậy đó. Buổi tiệc hôm nay chủ yếu là gia đình quây quần với nhau, không có ai xa lạ hết", anh chia sẻ.

Đỉnh điểm của cảm xúc là khi nam MC quay sang nói với giọng nghẹn ngào, nhắc lại những năm tháng tuổi thơ cơ cực và gửi lời tri ân đến đấng sinh thành: "Đây là bà nội của Hạt Dẻ, để nội thấy rằng nội đã nuôi con khôn lớn, còn con cũng đã nỗ lực để có hai đứa cháu nội dễ thương, ngoan ngoãn cho nội. Con cảm ơn nội rất nhiều, cảm ơn mẹ rất nhiều.

Thật ra mình không muốn xúc động đâu. Nhưng trong hoàn cảnh này, con lại nhớ đến những ngày từ nhỏ được mẹ nuôi nấng, được mẹ cố gắng đi lượm từng hạt lúa, mót từng hạt gạo để nuôi con khôn lớn. Và ngày hôm nay, con cảm thấy mình cũng đã hoàn thành được một phần sứ mệnh của mình, là để nội có hai đứa cháu nội như thế này. Cảm ơn nội rất nhiều”.

Sau đó MC Quyền Linh nhắc con gái sang gửi lời cảm ơn bà nội và Hạt Dẻ cũng mau chóng làm theo, di chuyển sang đứng cạnh bà và nói: “Cảm ơn nội rất nhiều” .

Hạt Dẻ và bà nội (Ảnh: Mai Thảo Ngọc)

Về phần mẹ MC Quyền Linh, bà cũng rưng rưng nước mắt và cho biết không biết nói gì hơn ngoài sự có mặt của mọi người đã chia vui cùng gia đình. Sau đó nam MC nhờ 2 con gái đưa bà nội về chỗ ngồi. Anh cho biết thêm sức khỏe của bà hiện không được tốt như trước đây nên cũng không dám để bà xúc động quá.

Những lời chia sẻ chân thành cùng khoảnh khắc Quyền Linh khóc nức nở đã khiến nhiều khách mời không giấu được sự xúc động. Dạ Thảo - vợ MC Quyền Linh cũng lặng lẽ lau nước mắt khi đứng bên cạnh mẹ chồng. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm trước tình cảm mà nam MC dành cho mẹ và gia đình:

“Đạo đức và sự tử tế của chú đã dẫn đến thành công của ngày hôm nay”, “Hạt Dẻ giống mẹ, Lọ Lem giống ba, bà nội cũng đẹp”, “Thật ngưỡng mộ gia đình chú Quyền Linh”, “Con gái nhờ phúc cha nên chú Quyền Linh đã sống thật tử tế và có tình người”, “Người sống có tâm ắt sẽ có tầm. Chúc chú và gia đình luôn luôn hạnh phúc, bình an”, “Nghe anh quyền Linh nói con cảm ơn mẹ tự nhiên mình xúc động theo anh. Xin chúc cho cả gia đình anh vui khỏe bình an hạnh phúc ạ”,...

Trước đó, vào cuối năm 2023 - đầu năm 2024, Quyền Linh từng thực hiện tâm nguyện ấp ủ suốt nhiều năm khi xây tặng mẹ một căn nhà khang trang tại quê nhà Đồng Tháp để bà có thể an hưởng tuổi già.

Ngôi nhà mà MC Quyền Linh xây cho mẹ (Ảnh chụp màn hình)

Theo chia sẻ của nam MC, ngôi nhà được hoàn thiện sau khoảng 4 tháng thi công với sự hỗ trợ của một người bạn thân phụ trách thiết kế và xây dựng. Công trình có diện tích khoảng 500m², được thiết kế theo phong cách tân cổ điển kết hợp hiện đại, lấy tông trắng làm chủ đạo, mang đến cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng.

Căn nhà tọa lạc trên khu đất rộng, thoáng đãng, bao quanh là nhiều cây xanh và hướng ra dòng sông Tiền hiền hòa. Phía trước là khoảng sân lớn, vừa đủ chỗ đậu ô tô, vừa là nơi cả gia đình quây quần trong những bữa cơm hay tổ chức các buổi gặp mặt vào dịp đặc biệt.