MC Kỳ Duyên 61 tuổi bị soi nhan sắc khi livestream

Nhan sắc tuổi 61 của MC Kỳ Duyên khi livestream thu hút sự tranh luận trái chiều từ cư dân mạng.

Hình ảnh MC Kỳ Duyên ở livestream.

Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong một buổi livestream bán hàng. Ở tuổi 61, diện mạo đời thường của nữ MC nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Khác với những hình ảnh thường được đăng tải trên trang cá nhân vốn chỉn chu và rạng rỡ, trong livestream lần này, Kỳ Duyên xuất hiện với gương mặt trang điểm nhẹ, mặc áo màu xanh, để tóc buộc nửa và trò chuyện với khán giả trong không gian bán hàng. Chính sự mộc mạc này khiến nhiều người bất ngờ và để lại hàng loạt bình luận bàn tán về ngoại hình của cô.

Một số ý kiến cho rằng nữ MC đã có dấu hiệu tuổi tác rõ hơn trước: "Kỳ Duyên hơi khác, có nét già đi nhiều"; "Nay nhìn Kỳ Duyên có nét già"; "Kỳ Duyên mập lên tí nữa sẽ trẻ đẹp hơn"; "Ngày xưa Kỳ Duyên đẹp tuyệt vời nhưng hôm nay nhìn khác quá"; "Một thời đẹp từ body đến gương mặt, thời gian ai cũng già hết".

Bên cạnh đó, không ít khán giả lên tiếng bênh vực, cho rằng vẻ ngoài hiện tại của Kỳ Duyên vẫn rất trẻ trung so với tuổi 61. Một cư dân mạng bình luận: "Rồi ai cũng già. Già vẫn có vẻ đẹp của tuổi già". Người khác chia sẻ: "Kỳ Duyên vẫn trẻ đẹp và duyên dáng theo thời gian".

Nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự không đồng tình với việc soi mói ngoại hình của nữ MC. "Thật thiếu tinh tế khi một số người lên đây chê già này nọ. Trên 50 tuổi mà được như thế này thì phải nói là quá trẻ đẹp so với tuổi và so với nhiều người đồng trang lứa. Đừng so sánh với hình ảnh ngày xưa hay với những người trẻ", một khán giả viết.

MC Kỳ Duyên vẫn giữ được sự trẻ trung, vóc dáng thon gọn so với dộ tuổi của mình.

Giữa những tranh luận trái chiều, Kỳ Duyên cũng đăng tải dòng trạng thái bày tỏ quan điểm về việc bị bàn tán nhan sắc. Cô viết: "Thay vì chê bai những dấu vết của thời gian trên người khác, hãy dành cho nhau sự tử tế. Một lời khen chân thành, một câu động viên nhẹ nhàng đôi khi còn quý giá hơn bất kỳ điều gì.

Cảm ơn những người đủ văn minh để thấu hiểu điều đó. Cảm ơn những người luôn chọn cách nâng đỡ nhau thay vì phán xét nhau. Và gửi đến những quý bà, quý ông, những người giống KD, đã bước sang phía bên kia của con dốc tuổi trẻ.

Mong rằng chúng ta sẽ luôn tự tin, luôn biết yêu lấy bản thân, chăm sóc mình bằng tất cả sự trân trọng. Không phải để chống lại tuổi tác, mà để mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có một vẻ đẹp rất riêng. Bởi vẻ đẹp không có giới hạn tuổi tác. Chỉ cần bạn vẫn yêu đời, vẫn mỉm cười và vẫn tỏa sáng thì năm tháng cũng sẽ trở nên thật dịu dàng".

Chia sẻ của Kỳ Duyên tiếp tục nhận được sự đồng tình từ đông đảo người hâm mộ. Nhiều người cho rằng tuổi tác là điều không ai có thể tránh khỏi, điều đáng trân trọng hơn cả là cách mỗi người đón nhận sự thay đổi của bản thân bằng sự tự tin và tích cực.