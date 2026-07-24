MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik lộ hint hẹn hò: Đàng trai kém 2 tuổi, là tuyển thủ quốc gia

Khoảnh khắc nữ MC đi cổ vũ bạn trai thi đấu ở Thái Nguyên còn xuất hiện trên sóng truyền hình.

Chuyện hẹn hò của người nổi tiếng vốn luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng. Khi một nữ MC nổi tiếng vướng nghi vấn tình cảm với cầu thủ, sức nóng càng tăng lên bởi đây là sự kết hợp giữa hai lĩnh vực vốn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Hai nhân vật gây chú ý gần đây là MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik. Thời gian vừa qua, Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik để lộ hàng loạt hint hẹn hò rõ mười mươi.

MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik

Mới nhất - ngày 21/7, Hoàng Oanh đăng ảnh ở Thái Nguyên và kể lại kỷ niệm nhận được sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ. Phía dưới bài đăng của nữ MC, một cư dân mạng bình luận: "Bạn đi cổ vũ Patrik Lê Giang. Thật tuyệt vời" .

Vào ngày 18/7 vừa qua, Hoàng Oanh xuất hiện trên khán đài sân vận động tại Thái Nguyên để theo dõi trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar. Dù chỉ là một trận giao hữu, đây lại là cột mốc đặc biệt với Lê Giang Patrik khi anh có lần đầu tiên thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Hoàng Oanh kể chuyện đi Thái Nguyên xem bóng đá

Hoàng Oanh có mặt trên khán đài trận giao hữu Việt Nam - Myanmar (Ảnh: TikTok)

Thậm chí hình ảnh Hoàng Oanh trên khán đài còn lọt vào ống kính của camera man, lên sóng truyền hình. Sau đó, loạt từ khóa liên quan đến cặp đôi như "Hoàng Oanh Patrik Lê Giang", "Hoàng Oanh và người yêu mới",... lọt top tìm kiếm phổ biến, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Từ khoá "Hoàng Oanh Patrik Lê Giang" lọt tìm kiếm phổ biến

Trước đó, từ đầu năm 2026, Hoàng Oanh đã công khai chuyện có bạn trai mới sau 4 năm ly hôn chồng cũ người Mỹ. Cô nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai như nắm tay, cùng đi du lịch,... Tuy nhiên, nữ MC luôn khéo léo giấu kín danh tính và gương mặt của nửa kia.

Dẫu vậy, cư dân mạng cũng nhanh chóng "soi" được nhiều chi tiết đặc biệt. Người đàn ông xuất hiện trong ảnh của Hoàng Oanh sử dụng chiếc đồng hồ và vòng tay có kiểu dáng, màu sắc rất giống những phụ kiện mà Lê Giang Patrik thường xuyên đeo, từ khi thi đấu trên sân cỏ đến trong cuộc sống thường ngày.

Hoàng Oanh công khai chuyện có người yêu từ đầu năm 2026

Các "Conan Internet" phát hiện ra sự trùng hợp trong hình ảnh do Hoàng Oanh đăng tải (bên trái) và đồng hồ, phụ kiện của Lê Giang Patrik

Trên các nền tảng MXH, cặp đôi này cũng không ngần ngại thể hiện sự quan tâm dành cho nhau. Cả hai kết bạn trên Facebook, công khai theo dõi đối phương trên Instagram và Lê Giang Patrik thường xuyên thả tim cho các bài đăng của Hoàng Oanh.

Không dừng lại ở đó, người hâm mộ bóng đá còn cho biết đã từng bắt gặp MC Hoàng Oanh xuất hiện trên khán đài sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) trong những trận đấu quan trọng tại V.League. Lê Giang Patrik đang thi đấu cho CLB Công an TP.HCM nên nhiều người cho rằng Hoàng Oanh đi cổ vũ cho bạn trai.

Đến thời điểm hiện tại, cả Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin đồn hẹn hò.

Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik đều là những gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Hoàng Oanh tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990. Cô được biết đến sau khi giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen năm 2006, sau đó đăng quang Á hậu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Ngoài vai trò MC, Hoàng Oanh còn góp mặt trong nhiều bộ phim như Tháng Năm Rực Rỡ, Ước Hẹn Mùa Thu, Ba Vợ Cưới Vợ Ba, Biệt Đội Rất Ổn,...

Về đời tư, Hoàng Oanh từng có cuộc hôn nhân với chồng cũ người Mỹ - Jack Cole. Cả hai quen nhau từ tháng 10/2017 và tổ chức đám cưới vào cuối năm 2019 tại TP.HCM. Sau hơn 2 năm hôn nhân, cả hai chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 4/2022. Sau khi chia tay, Hoàng Oanh cho biết cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, tôn trọng nhau và cùng có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con trai.

MC Hoàng Oanh

Trong khi đó, Lê Giang Patrik sinh năm 1992, kém Hoàng Oanh 2 tuổi. Thủ môn có bố là người Việt Nam còn mẹ là người Slovakia. Bố của anh là ông Lê Giang Nam, du học ở Slovakia và sau đó kết hôn với bà Katarína. Lê Giang Patrik từng khoác áo các đội tuyển U19 và U21 Slovakia. Năm 2023, anh chàng trở về Việt Nam thi đấu.

Sở hữu chiều cao 1,88m cùng khả năng phản xạ được đánh giá cao, Patrik nhanh chóng trở thành một trong những thủ môn nổi bật tại V.League. Đầu năm 2026, anh chính thức được công nhận quốc tịch Việt Nam và được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, Lê Giang Patrik và đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026 với vị thế là nhà đương kim vô địch. Ở vị trí thủ môn, Lê Giang Patrik cùng với Trần Trung Kiên sẽ cạnh tranh suất bắt chính với Đặng Văn Lâm.