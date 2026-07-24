MC Hoàng Oanh nói thẳng về tình yêu mới

MC Hoàng Oanh từng chia sẻ về việc có hạnh phúc sau đổ vỡ hôn nhân với chồng Tây.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng Tây, MC Hoàng Oanh lựa chọn tập trung cho công việc và dành phần lớn thời gian chăm sóc con trai. Đầu năm 2026, nữ MC bất ngờ xác nhận đã có tình yêu mới nhưng quyết định giữ kín danh tính nửa kia. Mới đây, cư dân mạng tiếp tục xôn xao khi "soi" ra nhiều chi tiết làm dấy lên nghi vấn người đồng hành hiện tại của Hoàng Oanh là thủ môn Lê Giang Patrik.

Dù người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận, phát ngôn của Hoàng Oanh về chuyện yêu đương bất ngờ được chia sẻ trở lại. Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, khi được hỏi sau những biến cố tình cảm suốt 3 năm qua, liệu cô có còn tin vào tình yêu như trước hay không, Hoàng Oanh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Cô chia sẻ: "Tin chứ. Tôi luôn luôn là người tin vào tình yêu, tình yêu rất đẹp, tại sao chỉ vì những mối quan hệ chưa đẹp mà lại đổ lỗi cho tình yêu. Có một câu mọi người hay nói, thấy cô đó chia tay người này, chia tay người kia lận đận quá. Nhưng thử nghĩ xem, ngày xưa người ta dùng từ 'lận đận', còn thời nay thì mình gọi là 'nhiều trải nghiệm'. Có ai mà may mắn yêu rồi cưới người đó luôn, hiếm lắm, đa số chúng ta đều trải qua nhiều cuộc tình mới tìm được chân ái. Nếu mình có cách nhìn tích cực thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn".

Hoàng Oanh từng chia sẻ cô vẫn tin vào tình yêu sau khi trải qua sóng gió hôn nhân

Quan điểm tích cực của Hoàng Oanh nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều khán giả. Không ít người cho rằng sau những tổn thương trong quá khứ, việc nữ MC vẫn giữ niềm tin vào tình yêu là điều đáng trân trọng. Đồng thời, chia sẻ này cũng khiến nhiều cư dân mạng liên tưởng đến chuyện cô từng tiết lộ đã bước vào một mối quan hệ mới sau thời gian dài làm mẹ đơn thân.

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền nghi vấn Hoàng Oanh đang hẹn hò với thủ môn Lê Giang Patrik. Nguồn cơn xuất phát từ việc cả hai bị cư dân mạng phát hiện có nhiều "hint" được cho là trùng khớp trong các hoạt động đời thường. Dẫu vậy, đây mới chỉ là những suy đoán từ phía cư dân mạng, còn Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về mối quan hệ này.

Hoàng Oanh xuất hiện trên khán đài trong trận đấu có Lê Giang Patrik tham gia

Đầu năm nay, Hoàng Oanh từng chia sẻ ảnh hạnh phúc bên một người đàn ông giấu mặt

Cuộc sống Hoàng Oanh sau ly hôn

Hoàng Oanh có tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi khi đoạt danh hiệu Hot VTeen toàn quốc 2006 và trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tờ báo tuổi teen. Sau đó, cô lấn sân sang lĩnh vực MC. Năm 2012, cô ghi dấu ấn với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Người đẹp cũng từng tham gia một số bộ phim và đạt được một số thành tích nhất định.

Từng xuất sắc giành nhiều thành tích cao trong các cuộc thi nhan sắc và nổi tiếng với vai trò MC, Hoàng Oanh nhận được nhiều sự chú ý của netizen khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng năm 2023. Tuy nhiên, MC sinh năm 1990 lại dừng chân sớm ở chương trình.

Hoàng Oanh ổn định cuộc sống sau 4 năm tan vỡ với chồng Tây

Hoàng Oanh nói về biến cố hôn nhân: "Tôi cũng đã trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn, khủng hoảng, mâu thuẫn, phải đấu tranh với những suy nghĩ bên trong. Mọi người biết không, mong ước lớn nhất của tôi chính là có một gia đình hạnh phúc và mang lại cho con gia đình hạnh phúc như ba mẹ tôi đã mang lại cho tôi. Tôi luôn muốn giữ gìn, không bao giờ muốn mất đi nhưng có những thứ không như tôi mong đợi.

Tôi tin rằng những bà mẹ trên thế gian lúc nào cũng sẽ nghĩ đến con, lo cho con đầu tiên. Nhưng tôi cũng suy nghĩ rằng, nếu con sống với mẹ hoặc ba, mà đó là một người hạnh phúc thì vẫn tốt hơn sống trong gia đình không hạnh phúc. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ riêng cá nhân tôi. Trước khi tôi quyết định tôi cũng đã cố gắng để giữ gìn, cố gắng chăm sóc, vun trồng cũng như thay đổi cách để trò chuyện với gia đình. Tôi đã làm mọi cách và cố gắng hết sức nhưng không thể, chúng tôi đưa ra quyết định văn minh, tốt đẹp và lành mạnh. Chính xác là từ "lành mạnh" cho câu chuyện này. Giờ đây khi thấy con hạnh phúc, vui vẻ, biết yêu thương và chia sẻ thì tôi tin ít ra đến thời điểm này quyết định của mình là đúng. Tôi luôn cố làm hết sức, dành tất cả sự yêu thương cho em bé của tôi".

Hoàng Oanh từng chia sẻ cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với người cũ để cùng nuôi dạy con

Ảnh: FBNV