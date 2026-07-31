Mazda CX-5 thiết lập mức "giá đáy" mới tại Việt Nam

Ở phân khúc SUV cỡ C, Mazda CX-5 tiếp tục gia tăng lợi thế cạnh tranh nhờ những ưu đãi tăng thêm trong tháng 7.

Theo ghi nhận tại nhiều đại lý, phiên bản tiêu chuẩn của Mazda CX-5 đang được ưu đãi 33 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 666 triệu đồng. Đáng chú ý, mức giá này được áp dụng cho cả những xe sản xuất năm 2026 (VIN 2026).

Với mức khởi điểm 666 triệu đồng, Mazda CX-5 hiện là mẫu SUV cỡ C có giá bán thấp nhất phân khúc. Theo đó, khoảng cách về giá giữa CX-5 và các đối thủ trực tiếp cũng ngày càng được nới rộng.

Trong cùng phân khúc, Ford Territory hiện có giá từ 739-875 triệu đồng, trong khi Kia Sportage dù đang được hãng ưu đãi 20 triệu đồng vẫn có giá khởi điểm 749 triệu đồng, giảm từ mức niêm yết 769 triệu đồng.

Mazda CX-5 tiếp tục duy trì mức giá khởi điểm ngang với xe cỡ B.

Mức giá ưu đãi của CX-5 không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh trong phân khúc mà còn gây áp lực lên nhiều mẫu xe hạng dưới. Để so sánh, giá khởi điểm của CX-5 hiện chỉ ngang một số mẫu SUV cỡ B như Toyota Yaris Cross (650-728 triệu đồng), Mitsubishi Xforce các bản cao (665-720 triệu đồng), Hyundai Creta bản giữa trở lên (659-715 triệu đồng), Honda HR-V (từ 669 triệu đồng) hay cả đàn em CX-30 (từ 699 triệu đồng).

Mức giá dễ tiếp cận tiếp tục là lợi thế hàng đầu giúp Mazda CX-5 duy trì thế thống trị ở phân khúc SUV cỡ C . Tính hết 6 tháng đầu năm 2026, mẫu xe Nhật này đã bàn giao 8.123 chiếc đến tay khách hàng Việt.

CX-5 hiện đang tạo ra khoảng cách gần 1.300 xe so với mẫu xe xếp sau là VinFast VF 7 (6.849 xe). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Ford Territory (6.144 xe), Mitsubishi Destinator (5.189 xe), Hyundai Tucson (4.442 xe), Honda CR-V (3.554 xe) và Kia Sportage (938 xe).

Thứ hạng doanh số cho thấy sức hút gia tăng của mẫu xe điện VinFast VF 7 và mẫu SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator có đóng góp lớn cho sự tăng trưởng doanh số chung của toàn phân khúc SUV cỡ C. Trong khi đó, các mẫu xe Hàn gồm Hyundai Tucson và Kia Sportage đang tỏ ra lép vế so với các đối thủ Nhật.