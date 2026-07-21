Máy bay Tu-214 của Nga 'như một chiếc va li không có tay cầm'

Số phận máy bay Tu-214 một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý khi Nga xác định được vấn đề chính của dự án và đề xuất giải pháp để cứu vãn.

Dự án máy bay chở khách Tu-214 của Nga một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý.

Các nhà phân tích của trang Technosfera Russia tin việc chuyển giao chương trình cho Công ty Cổ phần Yakovlev sẽ không giải quyết được những vấn đề tồn đọng.

Giới chuyên gia cho rằng để vượt qua khủng hoảng không cần những nhà quản lý mới, mà cần thay đổi nhân sự đáng kể tại chính Nhà máy Hàng không Kazan (KAPO).

Hiện tại KAPO vẫn là địa điểm duy nhất có đầy đủ trang thiết bị và khả năng lắp ráp hàng loạt máy bay Tu-214. Họ ước tính việc di dời sản xuất hoặc cố gắng thay đổi hoàn toàn cấu trúc tổ chức của dự án sẽ chỉ kéo dài thời gian thực hiện chương trình.

Có nhận định cho rằng chương trình Tu-214 không phải là ưu tiên hàng đầu của Yakovlev. Do đó việc chỉ thay đổi cơ cấu quản lý mà không giải quyết các vấn đề nội bộ của công ty sẽ không mang lại kết quả đáng kể.

"Nếu chỉ đơn giản giao toàn bộ cho Yakovlev, sẽ chẳng có gì thay đổi. Đối với họ, Tu-214 giống như một chiếc vali không có tay cầm. Ban quản lý cần phải được thay thế.

Người đó có thể là kỹ sư hoặc phi công, nhưng điều quan trọng nhất là họ phải biết cách tương tác với nhà cung cấp và nhân viên, và quan trọng hơn cả là biết cách làm việc với tất cả các hãng hàng không và hiểu rõ hoạt động của công ty", các nhà phân tích của trang Technosfera Russia nhận định.

Dự án máy bay chở khách Tu-214 đang gặp nhiều khó khăn.

Theo nhiều chuyên gia, trở ngại chính không nằm ở cơ sở sản xuất, mà đó là những vấn đề liên quan đến kỷ luật tài chính, tương tác với nhà cung cấp và hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

Họ tin rằng việc thay đổi đội ngũ quản lý là chìa khóa để tạo động lực mới cho dự án. Người lãnh đạo mới không chỉ cần có kinh nghiệm thiết kế mà còn phải sở hữu chuyên môn trong việc tổ chức sản xuất, làm việc với đối tác, hãng hàng không và nhà cung cấp.

Các nhà phân tích tin rằng cách tiếp cận này sẽ đẩy nhanh tiến độ sản xuất máy bay và giải quyết hiệu quả hơn vấn đề tổ chức mà không cần phải tái cấu trúc toàn bộ chương trình trên quy mô lớn.

Cần nói thêm, từ tháng 1/2026, ông Yuri Abrosimov giữ chức giám đốc điều hành tạm quyền của Nhà máy Hàng không Kazan, nhân vật này không có kinh nghiệm thiết kế trong ngành hàng không.

Theo đánh giá, kỹ năng quản lý vững mạnh quan trọng hơn bằng cấp kỹ thuật chuyên ngành đối với sự thành công của chương trình, nhiều người tin rằng khả năng xây dựng một doanh nghiệp hiệu quả đang trở thành yếu tố then chốt cho tương lai của Tu-214.

Tu-214 được coi là một trong những loại máy bay chở khách nội địa chủ chốt. Do đó, bất kỳ quyết định nào liên quan đến quản lý chương trình đều ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng thay thế nhập khẩu và sự phát triển của ngành hàng không dân dụng của nước Nga.

Đây là lý do tại sao cuộc thảo luận xoay quanh tương lai của dự án ngày càng trở nên quan trọng. Việc Tu-214 có thể được sản xuất hàng loạt bền vững trong những năm tới hay không phần lớn phụ thuộc vào hiệu quả quản lý, tổ chức sản xuất và sự tương tác với ngành công nghiệp.