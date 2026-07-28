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Máy bay RAF phát tín hiệu khẩn cấp khi đang bay qua xứ Wales

Hoàng Vân
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Ngày 27/7, một máy bay của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã phát tín hiệu khẩn cấp squawk 7700 khi đang bay qua xứ Wales.

Máy bay RAF phát tín hiệu khẩn cấp ở xứ Wales: Sự cố bất thường trong không phận - Ảnh 1.

Máy bay huấn luyện ZM343 của RAF.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, chiếc máy bay phát tín hiệu khẩn cấp được xác định là ZM343 - loại máy bay huấn luyện dòng turboprop Beechcraft T-6C Texan II do RAF vận hành.

ZM343 đang bay ở độ cao khoảng khoảng 3.226m trên bầu trời xứ Wales khi tín hiệu cảnh báo được phát ra.

Theo Flightradar24, máy bay đã cất cánh từ căn cứ không quân RAF Valley trên đảo Anglesey trước khi quay trở lại căn cứ.

Chuyến bay kéo dài khoảng 32 phút, máy bay hạ cánh lúc 9h19 (giờ địa phương).

Mã squawk 7700 là mã khẩn cấp chung được máy bay sử dụng để cảnh báo kiểm soát không lưu về tình huống khẩn cấp đã xảy ra. Bản thân mã này không cho biết bản chất của sự cố.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc ban bố tình trạng khẩn cấp của máy bay này.

Theo Express
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Tags

xứ Wales

RAF

Không quân Hoàng gia Anh

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