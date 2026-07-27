"Mặt tối" không thấy ai nhắc đến về chiếc Galaxy Z Fold 8 mới ra mắt của Samsung: Phải chăng tâng bốc hơi quá đà?

Trước khi bị cuốn theo những lời khen về Galaxy Z Fold 8 của Samsung, hãy thử nhìn xem bạn sẽ phải đánh đổi những gì.

Năm ngoái, Samsung đã thực hiện bước đi thực sự đầu tiên nhằm khắc phục một trong những điểm bị phàn nàn nhiều nhất trên dòng Fold. Với Galaxy Z Fold 7, hãng công nghệ Hàn Quốc cuối cùng đã từ bỏ màn hình phụ hẹp một cách kỳ quặc để mang đến một chiếc điện thoại mỏng hơn đáng kể. Đó chưa phải là một cuộc lột xác hoàn toàn, nhưng rõ ràng Samsung đang tiến theo một hướng đi mới.

Galaxy Z Fold 8 tiếp tục đẩy ý tưởng đó đi xa hơn nữa: máy rộng hơn, mỏng hơn và nhẹ hơn. Những thông số này vô cùng ấn tượng trên lý thuyết, và thậm chí còn ấn tượng hơn nữa khi bạn trực tiếp cầm máy trên tay.

Thế nhưng, Samsung không thể tạo nên cuộc cải tiến thiết kế này nếu không phải đánh đổi, và một vài sự đánh đổi trong số đó thực sự rất khó để nhắm mắt cho qua.

Vì vậy, trước khi bạn bị cuốn theo thiết kế mới đầy cuốn hút của Fold 8, hãy cùng nhìn lại xem bạn sẽ phải đánh đổi những gì để nhận lại vẻ đẹp ấy.

Mặt tối trong từng chi tiết

Thực tế, Samsung đã làm nên một điều tuyệt vời với Fold 8. Trên lý thuyết, đây là một trong những mẫu điện thoại gập ấn tượng nhất mà công ty Hàn Quốc từng sản xuất.

Và tin vui là Samsung không hề giữ lại tất cả những gì tốt nhất cho dòng Ultra. Galaxy Z Fold 8 được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, chính là con chip xuất hiện trên phiên bản cao cấp hơn Galaxy Z Fold 8 Ultra. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ không phải đánh đổi hiệu năng thuần túy khi lựa chọn mức giá dễ chịu hơn.

Có thể nói, vấn đề của Fold 8 không nằm ở hiệu năng mà ở một khía cạnh khác: nhiệt độ.

Theo Android Authority, việc tạo ra một chiếc điện thoại mỏng như thế này vô tình làm giảm không gian tản nhiệt, đặc biệt là trên một chiếc điện thoại gập, nơi từng mi-li-mét đều đắt giá.

Khi thực hiện các tác vụ chơi game, chỉnh sửa ảnh, quay video hay chạy song song nhiều ứng dụng cùng lúc, câu hỏi đặt ra là liệu Fold 8 có giữ được nhiệt độ dễ chịu, hay phần khung vỏ mỏng dẻo sẽ trở nên nóng lên trông thấy?

Thêm vào đó, hệ thống camera lại là nơi sự hào hứng bắt đầu dội một gáo nước lạnh. Galaxy Z Fold 8 chỉ sở hữu vỏn vẹn hai camera sau: một cảm biến chính 50MP và một camera góc siêu rộng 50MP.

Mặc dù chúng vẫn sẽ cho ra những bức ảnh tuyệt vời bởi Samsung vốn luôn duy trì phong độ chụp ảnh rất ổn định qua nhiều năm. Thế nhưng, ở mức giá tiệm cận 1.900 USD, chúng ta không thể ngăn việc cảm thấy máy đang thiếu đi một mảnh ghép quan trọng. Mảnh ghép còn thiếu đó chính là ống kính telephoto (camera zoom).

Điện thoại gập sinh ra là để đại diện cho những gì đỉnh cao nhất mà một hãng công nghệ có thể chế tạo. Chúng đắt đỏ, thể hiện đẳng cấp và được định vị là những thiết bị xa xỉ. Việc bỏ qua một ống kính zoom chuyên dụng trên một chiếc điện thoại đắt đỏ như thế này có vẻ là một quyết định khá kỳ quặc, nhất là khi nhiều mẫu điện thoại có giá rẻ hơn hàng trăm USD vẫn sở hữu tính năng này.

Rất may, sạc pin lại là một khía cạnh mà Samsung cuối cùng đã biết lắng nghe người dùng. Một trong những điểm phàn nàn nhiều nhất trên Galaxy Z Fold 7 là tốc độ sạc 25W chậm đến phát bực.

Công nghệ sạc có dây 45W mới trên Fold 8 thực sự có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Samsung tuyên bố máy có thể sạc từ 0% lên 65% chỉ trong 30 phút, và đây chính là nâng cấp nhiều người đã mòn mỏi chờ đợi.

Đáng tiếc thay, những tin vui cũng dừng lại tại đó. Galaxy Z Fold 8 đã không còn hỗ trợ bút S Pen. Một màn hình lớn như máy tính bảng dường như sinh ra là để bạn phác thảo ý tưởng, ghi chú lên tài liệu, ký tệp PDF hay đơn giản là nguệch ngoạc vài dòng suy nghĩ vu vơ.

Dù không phải ngày nào bạn cũng dùng đến bút cảm ứng, cảm giác biết rằng tính năng đó luôn sẵn sàng vẫn rất tuyệt vời. Việc tước đi khả năng này khiến người dùng cảm thấy Samsung vừa tự tay cắt bỏ một trong những ưu thế độc đáo nhất của dòng Fold.

Chiếc điện thoại đứng dưới bóng của người anh em

Đến đây, có thể bạn sẽ thắc mắc: Nếu Fold 8 chia sẻ nhiều điểm chung với Fold 8 Ultra đến vậy, thì vấn đề nằm ở đâu? Dù sao thì Samsung cũng đang mang đến cho bạn rất nhiều điểm mạnh hàng đầu của bản Ultra với mức giá thấp hơn 200 USD.

Thế này thì iPhone “thua đứt đuôi” Samsung rồi? Apple đang quá ám ảnh với việc đạt đến trạng thái hoàn hảo, điều khiến họ đang ngày càng tụt dần về khoảng cách trước Samsung.

Nhìn qua thì đó có vẻ là một món hời lớn. Nhưng đó lại chính là nơi Samsung tự tạo ra một thế tiến thoái lưỡng nan đầy kỳ quặc. Fold 8 sở hữu cùng vi xử lý cao cấp nhất, cùng công nghệ sạc nhanh 45W, và một thiết kế cũng ấn tượng không kém.

Ở nhiều khía cạnh, không có cảm giác Samsung đã cắt giảm quá nhiều chi tiết. Tuy nhiên, khi nhìn vào mức giá 1.899 USD, Fold 8 đắt gần bằng Fold 8 Ultra. Đó mới là điều khó hiểu.

Bản thân Fold 8 là một chiếc điện thoại xuất sắc, nhưng mức giá của nó lại nằm quá sát Fold 8 Ultra, đến mức nó gần như phải tự cạnh tranh với chính người anh em của mình thay vì các đối thủ gập khác.

Nếu đã sẵn sàng bỏ ra 1.899 USD, nhiều người sẽ tự hỏi tại sao tôi lại không chi thêm 200 USD nữa để sở hữu hẳn chiếc Fold 8 Ultra?

Đó chính là sự trớ trêu của Fold 8: Nó đủ tốt để khiến bạn khao khát sở hữu, nhưng mức giá lại đặt ở ngưỡng vừa đủ cao để xúi giục bạn xuống tiền mua bản Ultra.