Tổng thống Nga Putin đã phê duyệt việc tăng vốn đầu tư cho chương trình sản xuất máy bay Il-114-300.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt đề xuất tái cấp vốn cho chương trình sản xuất 8 máy bay chở khách khu vực Il-114-300 từ Quỹ Phúc lợi Quốc gia (NWF), Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Anton Alikhanov đã cho biết điều này trong cuộc trò chuyện với các phóng viên bên lề hội nghị Innoprom-2026.

"Trong một cuộc gặp với Tổng thống và sau đó là riêng lẻ, tôi đã báo cáo với về các đề xuất của chúng tôi liên quan đến việc tăng thêm kinh phí cho chương trình sản xuất máy bay Il-114.

Đề xuất này đã được chấp thuận và Tổng thống đã ký lệnh cấp thêm vốn từ Quỹ Phúc lợi Quốc gia. Cho đến nay, đã có 8 máy bay được sản xuất", vị Bộ trưởng cho biết.

Ông Alikhanov giải thích số tiền phân bổ sẽ được gửi đến các công ty cho thuê để cung cấp dịch vụ ưu đãi đối với việc chế tạo máy bay chở khách khu vực Il-114-300.

Người đứng đầu Bộ Công Thương cho biết thêm, các hãng hàng không Nga, trong đó có Aurora Airlines, đang thể hiện sự quan tâm lớn đến máy bay Il-114-300.

Máy bay cánh quạt Il-114-300 thế hệ mới đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ Chính phủ Nga.

Il-114-300 là phiên bản hiện đại hóa của máy bay phản lực cánh quạt Il-114. Nó được thiết kế để thay thế những chiếc An-24 đã lỗi thời trên các tuyến nội địa, cũng như các phương tiện tương tự do nước ngoài sản xuất bao gồm ATR 72 (Pháp) và Bombardier Dash 8 (Canada).

Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg vào tháng 6/2026, một thỏa thuận đã được ký kết để cung cấp cho Hãng hàng không Arkhangelsk số 2 tổng cộng 3 máy bay Il-114-300 theo hình thức cho thuê ưu đãi.