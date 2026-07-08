Máy bay chở hàng Boeing 737 mất tích trên biển Ả Rập, hạ độ cao đổi hướng bất thường trước khi biến mất khỏi radar

Một máy bay chở hàng Boeing 737-400 của hãng K2 Airways (Pakistan) mất liên lạc khi đang trên hành trình từ UAE về Karachi. Trước khi biến mất khỏi màn hình radar, chiếc máy bay được ghi nhận giảm độ cao nhanh và đổi hướng đột ngột, buộc giới chức Pakistan triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn trên biển Ả Rập.

Theo Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan (Pakistan Airports Authority), chiếc Boeing 737-400SF mang số đăng ký AP-BOI cất cánh từ sân bay Sharjah (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE), thực hiện chuyến bay chở hàng đến thành phố Karachi vào tối 7/7.

Khoảng 21h18 (giờ địa phương), tổ lái thông báo với kiểm soát không lưu rằng hệ thống dẫn đường của máy bay gặp sự cố. Đây cũng là liên lạc cuối cùng giữa phi hành đoàn và mặt đất.

Ít phút sau, máy bay mất hoàn toàn tín hiệu radar khi đang ở vị trí cách Karachi khoảng 155 hải lý về phía tây, trên vùng biển Ả Rập.

Vị trí máy bay được ghi nhận cuối cùng.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy ngay trước khi mất liên lạc, chiếc Boeing 737-400SF có diễn biến bất thường khi giảm độ cao với tốc độ lớn, đồng thời thay đổi hướng bay đột ngột. Các thông số này cho thấy phi hành đoàn có thể đã phải xử lý một tình huống khẩn cấp trên không.

Đáng chú ý, đến thời điểm máy bay biến mất khỏi radar, giới chức chưa ghi nhận tín hiệu cấp cứu (Mayday) nào được phát đi từ tổ lái.

Theo thông tin từ nhà chức trách Pakistan, trên máy bay có 5 thành viên phi hành đoàn và không chở hành khách. Hiện chưa xác định được vị trí chiếc máy bay cũng như tình trạng của những người trên khoang.

Ngay trong đêm, Pakistan đã huy động nhiều lực lượng tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Hải quân Pakistan điều tàu chiến PNS Zulfiqar tới khu vực nghi máy bay gặp nạn, đồng thời triển khai một máy bay tuần thám ATR để tìm kiếm từ trên không. Không quân Pakistan cũng điều động một máy bay SAAB hỗ trợ rà soát khu vực.

Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai

Ngoài các lực lượng quân sự, tàu Lahore thuộc Tổng công ty Vận tải biển Quốc gia Pakistan (Pakistan National Shipping Corporation) cũng được chuyển hướng đến hiện trường để phối hợp tìm kiếm.

Các cơ quan chức năng cho biết mọi nguồn lực đang được huy động nhằm nhanh chóng xác định vị trí chiếc Boeing 737-400SF và tiếp cận khu vực nghi xảy ra sự cố. Đến nay, chiến dịch vẫn đang được triển khai và chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Boeing 737-400SF là phiên bản máy bay chở hàng được cải hoán từ dòng Boeing 737-400 chở khách. Đây là mẫu máy bay được nhiều hãng vận tải hàng hóa trên thế giới sử dụng nhờ chi phí khai thác hợp lý và độ tin cậy cao.

Vụ mất tích của chiếc Boeing 737-400SF trên vùng biển Ả Rập đang thu hút sự quan tâm của giới hàng không quốc tế, đặc biệt khi máy bay chỉ kịp báo cáo sự cố hệ thống dẫn đường trước khi biến mất hoàn toàn khỏi radar. Giới chức Pakistan cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi chiến dịch tìm kiếm có diễn biến mới.