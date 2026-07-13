Máy bay bung cửa sổ ngay sau khi cất cánh, hành khách bị hút nửa người ra ngoài: Ai nấy đều kinh hãi

Sự cố xảy ra chỉ ít phút sau khi máy bay rời đường băng, tạo nên khung cảnh hỗn loạn bên trong khoang.

Khoảnh khắc hỗn loạn bên trong máy bay

Theo Reuters, vụ việc xảy ra vào ngày 10/7/2026 trên một máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ryanair thực hiện chuyến bay từ thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) đến Memmingen (Đức). Chỉ ít phút sau khi cất cánh, một cửa sổ khoang hành khách bất ngờ bị bung, khiến khoang máy bay giảm áp đột ngột. Một nam hành khách ngồi sát cửa sổ bị hút nửa người ra ngoài, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng ngay giữa chuyến bay.

May mắn, nhờ vẫn cài dây an toàn và được những hành khách xung quanh kịp thời giữ lại, người đàn ông đã không bị hút hoàn toàn ra khỏi máy bay. Phi hành đoàn ngay lập tức phát tín hiệu khẩn cấp và quyết định quay đầu trở lại sân bay xuất phát.

Người gặp nạn là một công dân Serbia, 61 tuổi, ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ xảy ra sự cố. Khi cửa sổ bất ngờ bung khỏi thân máy bay, áp suất trong khoang giảm mạnh khiến phần đầu và vai của ông bị hút ra ngoài.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10/7/2026 trên một máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ryanair thực hiện chuyến bay từ thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) đến Memmingen (Đức). (Ảnh: People)

Những hành khách ngồi gần lập tức lao tới giữ lấy nạn nhân, trong khi tiếp viên nhanh chóng hỗ trợ xử lý tình huống. Nhiều người trên chuyến bay cho biết họ nghe thấy một tiếng động lớn trước khi không khí trong khoang thay đổi đột ngột.

Các mặt nạ dưỡng khí cũng tự động rơi xuống để hành khách sử dụng theo đúng quy trình ứng phó với tình huống giảm áp. Một số video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong khoang, khi nhiều người cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc máy bay quay đầu hạ cánh. Reuters lưu ý những đoạn video này hiện chưa được xác minh độc lập.

Sau khoảng 10 phút kể từ khi cất cánh, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Thessaloniki. Nam hành khách bị thương được đưa tới bệnh viện để điều trị. Giới chức cho biết người này không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Business Insider, Ryanair sau đó đã bố trí một máy bay khác để đưa toàn bộ hành khách tiếp tục hành trình đến Đức, song chuyến bay bị chậm khoảng vài giờ so với kế hoạch ban đầu.

Nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra

Ngay sau vụ việc, cơ quan chức năng Hy Lạp cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành điều tra nguyên nhân khiến cửa sổ khoang hành khách bị bung.

Reuters cho biết một số báo cáo ban đầu đặt ra khả năng sự cố có liên quan đến hiện tượng hỏng động cơ không được kiểm soát. Theo giả thuyết này, một mảnh vỡ từ động cơ có thể đã va vào thân máy bay và làm vỡ cửa sổ.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu và chưa được Ryanair hay cơ quan điều tra xác nhận. Nguyên nhân chính thức vẫn đang được làm rõ thông qua quá trình kiểm tra kỹ thuật đối với chiếc Boeing 737 gặp sự cố.

Theo giả thuyết này, một mảnh vỡ từ động cơ có thể đã va vào thân máy bay và làm vỡ cửa sổ. (Ảnh: People)

Một số dữ liệu theo dõi chuyến bay cũng cho thấy chiếc máy bay này từng phải quay đầu trong một chuyến bay trước đó. Dù vậy, hiện chưa có bằng chứng cho thấy hai sự cố có liên quan đến nhau.

Vụ việc cũng khiến nhiều người nhớ lại tai nạn của hãng Southwest Airlines tại Mỹ vào năm 2018. Khi đó, một cánh quạt động cơ bị gãy, mảnh vỡ xuyên thủng cửa sổ máy bay khiến một hành khách bị hút một phần cơ thể ra ngoài và sau đó không qua khỏi. Sau tai nạn này, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã yêu cầu tăng cường kiểm tra và cải tiến đối với một số dòng động cơ cũng như kết cấu vỏ động cơ nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự.

Giới chuyên gia hàng không cũng nhấn mạnh rằng việc cài dây an toàn trong suốt chuyến bay, kể cả khi đèn báo đã tắt, luôn là một trong những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ hành khách trước các tình huống bất ngờ như nhiễu động mạnh hoặc giảm áp khoang hành khách. Trong vụ việc lần này, chính dây an toàn được cho là yếu tố quan trọng giúp người đàn ông Serbia giữ được tính mạng trước sự cố hiếm gặp.

Theo Reuters, Business Insider, People