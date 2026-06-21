Mẫu xe tay ga giá ngang Honda Vision gây sốc với trang bị hiện đại hơn cả Honda SH Mode và Air Blade: Liệu người Việt có thay đổi lựa chọn?

Sự xuất hiện của tân binh xe ga 125cc với mức giá quy đổi chỉ tương đương Honda Vision nhưng lại sở hữu các công nghệ an toàn đỉnh cao như ABS đôi và TCS đang tạo nên một cơn địa chấn, trực tiếp thách thức các dòng xe bề thế hơn tại thị trường khu vực.

Thị trường xe máy vừa chứng kiến một bước đi đầy táo bạo từ tập đoàn sản xuất Guangzhou Haojin của Trung Quốc khi thương hiệu con Letbe của họ chính thức trình làng mẫu xe tay ga Neon đời 2026.

Ngay sau khi ra mắt tại quê nhà, mẫu xe này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chuyên môn và người tiêu dùng nhờ một công thức kinh doanh tưởng chừng như không thể: cấu hình của xe cao cấp nhưng mức giá lại thuộc phân khúc bình dân.

Letbe (thuộc tập đoàn Guangzhou Haojin, Trung Quốc) ra mắt mẫu xe tay ga Neon 2026 với mức giá từ 8.670 đến 8.970 nhân dân tệ (khoảng 33 - 35 triệu đồng), tương đương giá xe Honda Vision tại Việt Nam.

Cụ thể, Letbe Neon 2026 được niêm yết mức giá khởi điểm là 8.670 nhân dân tệ (tương đương khoảng 33 triệu đồng) cho phiên bản Tiêu chuẩn. Đối với phiên bản Q cao cấp hơn, mức giá cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng 8.970 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng).

Nhìn sang thị trường Việt Nam, mức giá này chỉ tương đương với dòng xe ga quốc dân Honda Vision. Bản thân sự tương quan này đã tạo nên một nghịch lý lớn, bởi các trang bị đi kèm trên Letbe Neon 2026 lại đang vượt mặt cả những dòng xe ở phân khúc cao hơn như Honda Air Blade hay thậm chí là Honda SH Mode.

Thiết kế ngoại hình độc đáo với phần đầu xe bo tròn lấy cảm hứng từ hình dáng loài ngỗng, sử dụng đèn pha projector và vành bánh xe 12 inch đi kèm lốp Cheng Shin giúp tăng độ ổn định.

Sự khác biệt của Letbe Neon 2026 thể hiện ngay từ ngôn ngữ thiết kế bên ngoài. Trong khi phần lớn các hãng xe hiện nay theo đuổi những đường nét góc cạnh thể thao hoặc thanh lịch kiểu Ý, Letbe lại chọn một lối đi riêng khi lấy cảm hứng từ hình dáng của loài ngỗng để tạo nên phần đầu xe bo tròn, mang phong cách dễ thương và độc lạ.

Xe được trang bị hệ thống đèn pha dạng projector cho độ nhận diện rất tốt, kết hợp với phần đuôi xe được vuốt cao. Đáng chú ý, chiếc xe ga cỡ nhỏ này sử dụng bộ vành kích cỡ 12 inch - một thông số tương đối hiếm hoi trong phân khúc xe đô thị nhỏ gọn - đi cùng lốp Cheng Shin kích thước 110/90-12.

Sự kết hợp này mang lại độ cân bằng và ổn định vượt trội khi vận hành so với cấu hình bánh 10 inch thông thường của nhiều đối thủ.

Công nghệ kỹ thuật số là điểm nhấn giúp mẫu xe này ghi điểm tuyệt đối. Trên phiên bản Tiêu chuẩn, xe sử dụng cụm đồng hồ cơ học kết hợp màn hình LCD. Tuy nhiên, nâng cấp đáng tiền nhất nằm ở phiên bản Q khi cụm hiển thị được thay thế hoàn toàn bằng màn hình màu TFT kích thước 5 inch.

Màn hình này không chỉ hiển thị các thông số cơ bản mà còn hỗ trợ tính năng kết nối, chiếu hình ảnh dẫn đường từ điện thoại. Khi được đồng bộ hóa với hệ thống định vị T-BOX, chủ xe có thể giám sát vị trí GPS cũng như trạng thái vận hành của phương tiện theo thời gian thực thông qua ứng dụng di động. Đây là những tính năng vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe tay ga cao cấp có giá thành đắt đỏ.

Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi khiến Letbe Neon 2026 trở thành một thế lực đáng gờm nằm ở danh sách trang bị an toàn chủ động - nơi mà chiếc xe giá 33 triệu đồng này hoàn toàn áp đảo những cái tên đình đám như Honda SH Mode hay Air Blade tại thị trường Việt Nam.

Nhà sản xuất đã trang bị cho xe hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau. Đáng ngạc nhiên hơn, hệ thống này được tích hợp công nghệ chống bó cứng phanh ABS kênh đôi cho cả hai bánh, đi kèm hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Đối với lái mới hoặc những người thường xuyên phải di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa gió, đường trơn trượt tại các đô thị châu Á, sự kết hợp giữa ABS và TCS chính là tấm lá chắn bảo vệ hữu hiệu, giúp loại bỏ nguy cơ bó cứng phanh khi gặp tình huống khẩn cấp và hạn chế tối đa hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc đột ngột.

Ngoài ra, xe còn sở hữu các tính năng an toàn bị động thiết thực như tự động tắt máy khi gạt chân chống xuống hoặc khi góc nghiêng của thân xe vượt quá giới hạn an toàn.

Bên cạnh những điểm nhấn công nghệ, các tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày của người dùng vẫn được đảm bảo đầy đủ. Letbe Neon 2026 sở hữu hệ thống khóa thông minh Smartkey, cổng sạc USB đa năng nằm gọn trong hộc chứa đồ phía trước và một không gian cốp dưới yên xe tương đối rộng rãi, đủ sức chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân khác.

Về khả năng vận hành, mẫu xe này được trang bị khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 125cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất tối đa 9,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 10 Nm. Dù các thông số sức mạnh này không quá vượt trội để đua tốc độ, nhưng chúng được tinh chỉnh tối ưu cho nhu cầu di chuyển linh hoạt trong phố thị với phản ứng tay ga nhạy bén.

Đổi lại, mức độ kinh tế của động cơ được đẩy lên mức tối đa với mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng chỉ 2,2 lít/100 km. Sở hữu bình xăng dung tích lên tới 6 lít, Letbe Neon 2026 có thể hoàn thành quãng đường di chuyển liên tục tiệm cận mốc 300 km sau mỗi lần nạp đầy nhiên liệu.

Nhìn từ góc độ thị trường Việt Nam, nơi các dòng xe ga phổ thông như Honda Vision thường bị đẩy giá hoặc thiếu vắng các trang bị an toàn tiên tiến như phanh đĩa sau hay ABS đôi, sự xuất hiện của Letbe Neon 2026 như một lời cảnh báo đanh thép.

Dù trải nghiệm thực tế và độ bền bỉ theo thời gian của một thương hiệu mới vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng, nhưng rõ ràng việc một mẫu xe giá rẻ sở hữu hàm lượng công nghệ vượt trội sẽ trực tiếp thúc đẩy cuộc đua nâng cấp trang bị giữa các ông lớn trong ngành, mang lại lợi ích cuối cùng cho người tiêu dùng.