Mẫu nhí sinh năm 2010 Bảo Hân làm vedette cho NTK Cao Thu Vân tại Huế

Bảo Hân diện thiết kế áo dài màu đỏ nổi bật, được thêu họa tiết rồng vàng tinh xảo khi xuất hiện với vị trí vedette.

Chỉ còn ít ngày nữa, Tuần lễ Áo dài Huế 2026 sẽ chính thức khép lại vào ngày 10/7 nhưng chuỗi hoạt động tôn vinh tà áo dài Việt vẫn tiếp tục thu hút đông đảo người dân, du khách và những người yêu thời trang truyền thống.

Bảo Hân nổi bật với thiết kế áo dài của Cao Thu Vân trong không gian cổ kính.

Trong không gian cổ kính của Cố đô, NTK Cao Thu Vân mang đến bộ sưu tập "Họa khúc di sản" lấy cảm hứng từ vẻ đẹp di sản Việt Nam. Đồng hành cùng chị trên sàn diễn là người mẫu trẻ Đinh Bảo Hân (sinh năm 2010), gương mặt đại diện CLB Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng. Với phong thái tự tin, Bảo Hân đã góp phần truyền tải trọn vẹn tinh thần của bộ sưu tập, lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt giữa không gian di sản Huế.

Được lựa chọn là gương mặt đại diện của CLB Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng, Bảo Hân đang từng bước khẳng định mình trong các hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống. Hiện là học sinh lớp 11B8, Trường THPT Lê Hồng Phong Hải Phòng, nữ sinh sinh năm 2010 gây ấn tượng với chiều cao nổi bật 1,76 m cùng gương mặt sáng và thần thái tự nhiên. Không chỉ sở hữu lợi thế về hình thể, Bảo Hân còn thể hiện sự chuyên nghiệp trong trình diễn, cho thấy quá trình rèn luyện nghiêm túc và niềm đam mê dành cho tà áo dài Việt.

Bảo Hân tự tin trình diễn trên sàn catwalk.

Trong bộ sưu tập "Họa khúc di sản", Bảo Hân xuất hiện với thiết kế áo dài màu đỏ nổi bật, được thêu họa tiết rồng vàng tinh xảo, kết hợp tà áo mềm mại tạo nên vẻ đẹp vừa sang trọng vừa đậm tinh thần văn hóa dân tộc.

Chia sẻ về bộ sưu tập, NTK Cao Thu Vân cho biết "Họa khúc di sản" được chị thực hiện với mong muốn kể câu chuyện về di sản bằng ngôn ngữ thời trang. Những họa tiết truyền thống như rồng, hoa văn cổ được xử lý trên nền chất liệu hiện đại nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt, đồng thời tạo nên sự kết nối giữa giá trị văn hóa truyền thống và hơi thở đương đại.

Theo NTK Cao Thu Vân, việc lựa chọn những người mẫu trẻ như Bảo Hân xuất phát từ mong muốn truyền cảm hứng để thế hệ mới thêm yêu và tự hào khi khoác lên mình tà áo dài Việt. Chị đánh giá Bảo Hân là gương mặt có lợi thế về hình thể, thần thái trong trẻo cùng sự nghiêm túc trong tập luyện, phù hợp với tinh thần mà "Họa khúc di sản" hướng tới. Chính sự tự tin, tinh thần cầu tiến và tình yêu dành cho văn hóa truyền thống của Bảo Hân đã giúp cô trở thành lựa chọn phù hợp để truyền tải thông điệp của bộ sưu tập.

NTK Cao Thu Vân và Bảo Hân.

Với chiều cao lý tưởng, phong cách trình diễn ngày càng trưởng thành cùng sự đồng hành của CLB Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng, Đinh Bảo Hân được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những gương mặt trẻ nổi bật trên các sân khấu văn hóa và thời trang trong thời gian tới.

Trong khi đó, NTK Cao Thu Vân vẫn bền bỉ theo đuổi hành trình làm mới áo dài trên nền tảng giá trị truyền thống, góp phần đưa di sản văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng.