Match Day 2026 của Đại học Y Hà Nội: 444 suất bác sĩ nội trú đang chờ, thí sinh có 30 giây quyết định

Ngày mai 9/9, 780 thí sinh đủ điều kiện sẽ bước vào Match Day 2026 để "tranh" 444 suất bác sĩ nội trú, với 30 giây cho mỗi lượt chọn chuyên ngành.

Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day 2026 - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029). Đây là sự kiện được chờ đợi sau kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú, khi các thí sinh đủ điều kiện sẽ trực tiếp lựa chọn chuyên ngành đào tạo cho 3 năm học phía trước.

Theo dữ liệu tuyển sinh được nhà trường công bố, năm nay có 1.114 thí sinh đăng ký dự thi bác sĩ nội trú, đến từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc. Sau kỳ thi, 780 thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) và đủ điều kiện tham dự Match Day.

Tổng chỉ tiêu bác sĩ nội trú khóa 51 là 444 chỉ tiêu thuộc 37 chương trình đào tạo.

Điểm đáng chú ý là tại sự kiện này, thí sinh không đơn giản chỉ nhận kết quả trúng tuyển. Họ phải trực tiếp đưa ra lựa chọn chuyên ngành dựa trên thứ hạng điểm thi của mình.

Điểm càng cao, cơ hội chọn chuyên ngành càng lớn

Theo quy trình Match Day, thí sinh sẽ được gọi tên theo thứ tự xếp hạng tổng điểm thi từ cao xuống thấp.

Sự kiện Match Day 2025 tại Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Đại học Y Hà Nội)

Khi đến lượt, thí sinh sẽ lựa chọn chuyên ngành còn chỉ tiêu phù hợp với nguyện vọng. Chỉ tiêu của từng chuyên ngành được cập nhật theo thời gian thực; khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được lựa chọn, hệ thống sẽ tự động khóa chuyên ngành đó.

Như vậy, thứ hạng không chỉ có ý nghĩa trong việc xác định kết quả tuyển sinh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lựa chọn chuyên ngành.

Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý của Match Day so với cách đăng ký chuyên ngành thông thường. Thay vì phải cạnh tranh trong một nhóm chỉ tiêu cố định ngay từ thời điểm đăng ký dự tuyển, thí sinh có thể căn cứ vào chính kết quả thi của mình để lựa chọn chuyên ngành phù hợp.

Trường Đại học Y Hà Nội cho biết trước Match Day, các bộ môn đã tổ chức nhiều chương trình giới thiệu về chuyên ngành, lộ trình phát triển chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp, nhằm giúp thí sinh có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định.

30 giây để quyết định chuyên ngành 3 năm tới

Nếu thứ hạng quyết định ai được chọn trước thì 30 giây là khoảng thời gian mà mỗi thí sinh có để đưa ra quyết định.

Theo hướng dẫn của nhà trường, khi được gọi tên, mỗi thí sinh có 30 giây để xác định chuyên ngành đào tạo.

Nếu quá thời gian quy định hoặc vắng mặt khi Ban tổ chức gọi tên quá 3 lần, thí sinh sẽ mất quyền đăng ký chuyên ngành. Quyền lựa chọn khi đó được chuyển cho ứng viên kế tiếp cho đến khi hết chỉ tiêu.

Thí sinh cũng bắt buộc phải có mặt trực tiếp, không được ủy quyền cho người thân hoặc người khác tham dự thay.

Hơn 900 thí sinh xuất sắc đã vượt qua kỳ thi đầy cam go để có mặt trong ngày Match Day 2025. (Ảnh: Đại học Y Hà Nội)

Quy định này khiến Match Day không chỉ là một sự kiện công bố kết quả mà còn là thời điểm các bác sĩ trẻ phải đưa ra một quyết định nghề nghiệp trong thời gian rất ngắn.

Lưu ý cho thí sinh

Theo thông báo mới nhất, Match Day 2026 được tổ chức tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Y Hà Nội.

Buổi sáng từ 8h đến 10h ngày 9/9, các thí sinh đủ điều kiện tập trung để được phổ biến quy trình, quy định đăng ký chuyên ngành và nhận Thẻ định danh thí sinh. Các đơn vị đăng ký chỉ tiêu và đào tạo theo địa chỉ tuyển dụng cũng sẽ giới thiệu, giải đáp các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, vị trí việc làm, chế độ đãi ngộ và đền bù sau đào tạo.

Phần đăng ký chuyên ngành chính thức diễn ra từ 12h30 đến 17h cùng ngày.

Các thí sinh được phân luồng theo thứ tự trong danh sách. Nhóm gồm thí sinh ngành Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền và nhóm Y khoa có thứ tự từ 1 đến 340 tập trung tại Hội trường Lớn. Nhóm Y khoa từ thứ tự 341 đến 707 tập trung tại Phòng 202 - Nhà B trước khi thực hiện quy trình theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Thí sinh được yêu cầu mang theo CCCD/VNeID và Thẻ định danh, đến đúng giờ và ngồi đúng vị trí đã được thông báo.

Không chỉ là chọn một chuyên ngành, mà là chọn hướng đi

Với Match Day, Trường Đại học Y Hà Nội cho rằng mô hình này nhằm trao thêm quyền chủ động cho thí sinh trong việc định hướng nghề nghiệp.

Một người có điểm thi cao có thể được lựa chọn chuyên ngành mình mong muốn trước, trong khi những người có thứ hạng phía sau sẽ phải cân nhắc giữa các lựa chọn còn lại.

Đây cũng là lý do việc tìm hiểu chuyên ngành trước Match Day trở nên quan trọng. Thí sinh không chỉ cần biết mình muốn làm gì mà còn phải hiểu đặc điểm của từng chuyên ngành, lộ trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp để có thể đưa ra quyết định nhanh chóng khi đến lượt.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, gửi lời nhắn tới các tân bác sĩ nội trú rằng mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng và có thể mang lại cơ hội thành công nếu người học có đam mê, nỗ lực và kiên trì.

“Các tân Bác sĩ nội trú hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm học tập khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng quý báu để trưởng thành và khẳng định bản thân”, ông nhấn mạnh.

Sau khi hoàn tất lựa chọn và đăng ký chuyên ngành, thí sinh phải thực hiện các thủ tục hồ sơ theo yêu cầu của nhà trường. Theo thông báo, bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và phụ lục văn bằng phải được nộp trước 16h ngày 10/9/2026.

Với 444 chỉ tiêu thuộc 37 chương trình đào tạo và hàng trăm thí sinh đủ điều kiện tham dự, Match Day 2026 sẽ là thời điểm những bác sĩ trẻ chính thức xác định chuyên ngành mình theo đuổi trong 3 năm đào tạo bác sĩ nội trú sắp tới.