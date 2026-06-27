Mang 9,6 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm, 1 năm sau người đàn ông được ngân hàng thông báo: “Chúng tôi chưa từng nhận tiền của anh”

Người đàn ông Trung Quốc mất trắng tiền đền bù giải tỏa sau khi tin lời nhân viên ngân hàng gửi tiết kiệm với lãi suất cao.

Năm 2021, anh Ngô, sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nhận được khoản tiền bồi thường giải tỏa trị giá 2,5 triệu NDT (hơn 9,6 tỷ đồng). Lo ngại cất giữ số tiền lớn tại nhà không an toàn, anh dự định gửi tiết kiệm vào ngân hàng.

Đúng thời điểm này, chị Triệu – một người quen trong làng đồng thời là nhân viên ngân hàng – chủ động giới thiệu với anh Ngô một gói tiết kiệm dành riêng cho nhân viên ngân hàng với mức lãi suất cao hơn thông thường. Theo lời chị Triệu, nếu gửi tiền thông qua tài khoản của chị, anh Ngô không chỉ được hưởng mức lãi suất ưu đãi mà còn thuận tiện hơn trong quá trình gửi và rút tiền khi đáo hạn.

Tin tưởng người quen, anh Ngô đồng ý giao toàn bộ khoản tiền cho chị Triệu để thực hiện giao dịch. Để đảm bảo an toàn, anh còn yêu cầu người phụ nữ này viết giấy cam kết, trong đó ghi rõ số tiền đã nhận, mức lãi suất, kỳ hạn gửi và thời điểm hoàn trả. Chị Triệu nhanh chóng chấp nhận mọi yêu cầu khiến anh Ngô càng thêm yên tâm.

Tuy nhiên, 1 năm sau, khi đến hạn tất toán khoản tiền gửi, anh Ngô nhiều lần liên lạc với chị Triệu nhưng không được. Quá lo lắng, anh Ngô trực tiếp đến ngân hàng để tìm hiểu thì được thông báo chị Triệu đã nghỉ việc từ trước đó không lâu.

Điều khiến anh Ngô sốc hơn là phía ngân hàng khẳng định họ hoàn toàn không biết về khoản tiền mà anh đã giao cho nữ nhân viên này. Đồng thời, đơn vị này còn cho biết họ chưa từng triển khai bất kỳ gói tiết kiệm ưu đãi nào dành riêng cho nhân viên như lời chị Triệu giới thiệu.

Không còn cách nào khác, anh Ngô trình báo vụ việc với cảnh sát.

Ảnh minh họa: Internet

Qua điều tra, cảnh sát địa phương xác định chị Triệu đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng để lừa đảo nhiều người dân trong làng, trong đó có anh Ngô. Chỉ vài ngày sau, đối tượng này đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, chị Triệu thừa nhận đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân. Người phụ nữ này khai rằng toàn bộ số tiền đã được chị mang đi đầu tư chứng khoán nhưng thua lỗ nên gần như không còn khả năng hoàn trả.

Sau quá trình xét xử, chị Triệu bị tuyên phạt 5 năm tù về hành vi lừa đảo. Trong khi đó, do không thể thu hồi số tiền bị chiếm đoạt, anh Ngô cùng nhiều nạn nhân khác đã khởi kiện ngân hàng nơi chị Triệu từng làm việc.

Họ cho rằng nữ nhân viên đã lợi dụng vị trí công tác để tạo dựng lòng tin, vì vậy ngân hàng cũng phải chịu một phần trách nhiệm đối với thiệt hại mà khách hàng gánh chịu. Tuy nhiên, phía ngân hàng bác bỏ toàn bộ yêu cầu này.

Đại diện ngân hàng cho biết họ không hề tiếp nhận khoản tiền gửi của các nạn nhân, cũng không biết đến những giao dịch riêng giữa chị Triệu và khách hàng.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án cùng kết quả điều tra của cơ quan công an, tòa án địa phương nhận định hành vi của chị Triệu hoàn toàn mang tính cá nhân, không được ngân hàng cho phép hoặc ủy quyền thực hiện. Khoản tiền mà các nạn nhân giao cho chị Triệu cũng không hề được nộp vào hệ thống ngân hàng.

Trên cơ sở đó, tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện đối với ngân hàng và xác định trách nhiệm bồi thường thuộc về cá nhân chị Triệu.

Thông qua vụ việc trên, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân khi gửi tiền tại các tổ chức tài chính chỉ nên thực hiện giao dịch trực tiếp tại quầy hoặc trên các kênh chính thức của ngân hàng. Khách hàng cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào lãi suất cao bất thường, giao dịch riêng với nhân viên, gửi tiền tại nhà hoặc ở phòng làm việc cá nhân, bởi đây đều là những dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

(Theo Sohu)