Mai Tài Phến bị Mỹ Tâm từ chối

Suốt gần 1 thập kỷ đồng hành, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã tạo dựng mối quan hệ hiếm có khó tìm trong showbiz Việt.

Suốt gần một thập kỷ qua, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Từ lần đầu hợp tác trong một MV ca nhạc, cả hai dần trở thành những cộng sự ăn ý trên màn ảnh, đồng hành trong nhiều dự án nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện bên nhau ngoài đời. Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bén duyên từ năm 2017 với MV Đừng Hỏi Em. Thời điểm đó, Mai Tài Phến vừa gây chú ý khi đảm nhận vai nam chính trong MV Em Gái Mưa của Hương Tràm. Chính màn thể hiện này đã giúp anh lọt vào mắt xanh của Mỹ Tâm và được cô mời tham gia dự án âm nhạc mới.

MV Đừng Hỏi Em đánh dấu lần đầu tiên Mỹ Tâm hợp tác với Mai Tài Phến

Trong Đừng Hỏi Em, Mai Tài Phến vào vai một chiến sĩ trí thức thời chiến, đóng cặp cùng Mỹ Tâm trong vai cô giáo làng. Câu chuyện tình yêu nhiều tiếc nuối cùng phản ứng hóa học tự nhiên giữa hai diễn viên giúp MV nhanh chóng trở thành hiện tượng, thu về hàng chục triệu lượt xem và leo Top Trending YouTube thời điểm phát hành.

Không chỉ nội dung, nhiều chi tiết trong MV như món "rau muống xào thịt bò" cũng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Thành công của Đừng Hỏi Em được xem là cột mốc giúp hình ảnh Mai Tài Phến gắn liền với "Họa mi tóc nâu" trong lòng khán giả.

Tương tác giữa Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đã khiến công chúng phát sốt từ lần đầu đóng cặp trong MV Đừng Hỏi Em

MV được đánh giá cao bởi chất lượng chuẩn điện ảnh, cốt truyện dày dặn và nhạc da diết, tình cảm

Hai năm sau, Mỹ Tâm tiếp tục đặt niềm tin vào Mai Tài Phến khi mời anh đảm nhận vai nam chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay Chị Trợ Lý Của Anh. Đây là dự án do chính nữ ca sĩ sản xuất, đạo diễn và đóng chính. Không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện tình cảm trên màn ảnh, bộ phim còn gắn liền với loạt ca khúc nhạc phim thành công như Nơi Mình Dừng Chân, Khi Hai Ta Già Đi hay Đời Là Mơ do Mỹ Tâm thể hiện.

Nơi Mình Dừng Chân - OST Chị Trợ Lý Của Anh là một trong những hit lớn của Mỹ Tâm

Sau hơn 7 năm kể từ Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm tiếp tục trở lại với điện ảnh bằng bộ phim TÀI, lần này giao vai trò đạo diễn cho Mai Tài Phến. Bộ phim ra mắt vào tháng 3 năm nay đánh dấu lần tái hợp đáng chú ý của cả hai. Không chỉ đồng hành trong quá trình sản xuất, Mỹ Tâm còn sát cánh cùng Mai Tài Phến tại hàng loạt hoạt động quảng bá, gần như "như hình với bóng". Nữ ca sĩ cũng trực tiếp thể hiện nhạc phim, tiếp tục nối dài sự kết hợp giữa âm nhạc và điện ảnh đã trở thành dấu ấn của bộ đôi.

Dù luôn dành sự tin tưởng cho cộng sự nhiều năm, Mỹ Tâm tiết lộ cô từng từ chối lời mời diễn xuất của Mai Tài Phến trong TÀI. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, khi đọc kịch bản, cô nhanh chóng nhận ra nhân vật được Mai Tài Phến xây dựng gần như "đo ni đóng giày" cho mình. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Mỹ Tâm không có ý định tiếp tục đóng phim mà muốn tập trung hoàn toàn cho công việc sản xuất. Chính vì vậy, phản ứng đầu tiên của cô là từ chối lời đề nghị từ đạo diễn Mai Tài Phến.

Vai diễn trong phim TÀI là lần hiếm hoi Mỹ Tâm từ chối Mai Tài Phến, nhưng sau đó cô vẫn tham gia diễn xuất

Sau nhiều lần trao đổi, Mỹ Tâm mới thay đổi quyết định. Cuối cùng, cô đồng ý xuất hiện trong dự án và tiếp tục đồng hành cùng Mai Tài Phến ở cả trước lẫn sau ống kính. Chi tiết này khiến nhiều khán giả thích thú bởi trong suốt nhiều năm làm việc cùng nhau, công chúng gần như luôn thấy Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đồng thuận trong hầu hết các dự án nghệ thuật.

Không chỉ gắn bó trong các sản phẩm âm nhạc hay điện ảnh, Mai Tài Phến còn thường xuyên âm thầm đồng hành cùng Mỹ Tâm trong các liveshow lớn. Ở chuỗi liveshow Tri Âm, My Soul 1981 hay concert See The Light mới nhất, nam diễn viên đều xuất hiện tại khu vực VIP hoặc phía sau hậu trường để theo dõi, cổ vũ Mỹ Tâm trong những đêm diễn quy tụ hàng chục nghìn khán giả.

Mai Tài Phến có mặt ở mọi liveshow của Mỹ Tâm

Mới đây nhất, trong đêm diễn thứ hai của Mỹ Tâm tại Las Vegas (Mỹ) vào tháng 6/2026, Mai Tài Phến bất ngờ được nữ ca sĩ mời lên sân khấu. Trước đông đảo khán giả, Mỹ Tâm chính thức giới thiệu vai trò mới của anh là đạo diễn sân khấu. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây chú ý bởi đây là một trong số rất ít lần Mỹ Tâm công khai giới thiệu Mai Tài Phến trong một chương trình âm nhạc của mình.

Mỹ Tâm giới thiệu Mai Tài Phến là đạo diễn sân khấu concert ở Mỹ

Song song với sự đồng hành trong công việc, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cũng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi những khoảnh khắc đời thường. Cả hai từng bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau, xuất hiện trên các chuyến bay hoặc tham dự những buổi gặp gỡ riêng tư của bạn bè. Mai Tài Phến cũng nhiều lần có mặt trong các buổi sum họp gia đình của Mỹ Tâm tại Đà Nẵng vào dịp Tết, cho thấy mối quan hệ thân thiết với người thân của nữ ca sĩ.

Trước truyền thông, Mỹ Tâm luôn dành cho Mai Tài Phến sự tôn trọng và nhiều lời khen. Cô từng nhận xét nam diễn viên là người hiền lành, chu đáo, biết lắng nghe và mang lại cảm giác thoải mái khi làm việc cũng như trong cuộc sống. Trong khi đó, Mai Tài Phến vẫn giữ phong cách kín tiếng quen thuộc. Anh hiếm khi chia sẻ về đời tư, tập trung cho các dự án nghệ thuật và ủng hộ mọi sản phẩm của Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm rất ít khi "nói không" với Mai Tài Phến

Khởi đầu từ thành công của MV Đừng Hỏi Em , mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến phát triển qua điện ảnh với Chị Trợ Lý Của Anh , tiếp tục nối dài ở TÀI cùng nhiều dự án sân khấu khác. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào ngoài công việc, sự đồng hành bền bỉ của cả hai suốt nhiều năm vẫn luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ đông đảo khán giả. Mỹ Tâm rất ít khi "nói không" với Mai Tài Phến, dù có 1 lần từ chối vai diễn, nhưng sau đó cô vẫn nhận lời tham gia và trở thành nhân tố quan trọng nhất đảm bảo dự án được diễn ra.