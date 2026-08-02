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Ma Rốc nêu lý do đặt tên Tổng thống Mỹ Donald Trump cho đường cao tốc tỷ đô

Minh Hạnh
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Quốc vương Ma Rốc Mohammed VI cho biết, quyết định đặt tên Tổng thống Mỹ Donald Trump cho tuyến đường cao tốc trị giá 1 tỷ USD đi qua vùng Tây Sahara thể hiện sự “trân trọng sâu sắc” của ông đối với nhà lãnh đạo Mỹ.

Quốc vương Ma Rốc Mohammed VI. (Ảnh: Reuters)

Trong một bức thư được hãng thông tấn nhà nước MAP đăng tải, Quốc vương Ma Rốc xác nhận tuyến đường cao tốc dài 1.055 km nối giữa Tiznit và thành phố Dakhla thuộc Tây Sahara sẽ được đặt tên là Đường cao tốc Donald J. Trump.

Ca ngợi việc Tổng thống Trump công nhận quyền cai trị của Ma Rốc đối với Tây Sahara vào năm 2020, Quốc vương Mohammed VI nói rằng điều đó “sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức của người dân Ma Rốc” và đã “tạo động lực chưa từng có cho quan hệ song phương của chúng ta”.

Tây Sahara, một vùng lãnh thổ giàu tài nguyên với diện tích xấp xỉ nước Anh, đã là vùng tranh chấp giữa Ma Rốc và phong trào độc lập được Algeria hậu thuẫn. Liên Hợp Quốc coi đây là một vùng lãnh thổ không tự trị.

“Để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tôi, tôi đã quyết định đặt tên một trong những tuyến đường cao tốc quan trọng nhất của đất nước theo tên ngài”, quốc vương viết.

Ông Trump đã công nhận quyền của Ma Rốc đối với Tây Sahara vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của mình, như một phần của thỏa thuận giúp vương quốc này - một đồng minh chủ chốt của Mỹ - thiết lập lại quan hệ với Israel.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời cảm ơn tới Quốc vương Mohammed VI, bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào đó ông sẽ được đi dọc toàn bộ cao tốc tuyệt vời này.

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