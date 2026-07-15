Ly hôn nữ tỷ phú, cầu thủ đình đám về điều hành cửa hàng gà rán

Đám cưới của cặp đôi này từng là tâm điểm của showbiz năm 2011.

Page Six đưa tin chồng cũ của Kim Kardashian - Kris Humphries - đã từ bỏ sự nghiệp bóng rổ để theo đuổi đam mê gà rán. Cựu vận động viên từng kết hôn với Kim "siêu vòng 3" trong 72 ngày vào năm 2011, đã tránh xa ánh đèn sân khấu kể từ khi giải nghệ khỏi NBA năm 2017. Hiện anh đang điều hành nhiều cửa hàng gà rán nhượng quyền Dave's Hot Chicken ở bang Minnesota.

“Kể từ khi giải nghệ, tôi đang cố gắng sống kín đáo và bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời mình. Tôi đang phát triển một số dự án kinh doanh” - anh nói với US Sun. Cựu cầu thủ 41 tuổi đã mở cửa hàng gà rán nhượng quyền đầu tiên tại quê nhà vào năm 2023. Công việc nhanh chóng phát triển thành 10 nhà hàng trên khắp bang Minnesota chỉ sau 1 năm. Đến nay, số lượng cửa hàng đã lên đến 30.

Kris Humphries là "người chồng 72 ngày" của Kim Kardashian. Ảnh: X

Sau khi giải nghệ bóng rổ, anh chuyển sang kinh doanh gà rán. Ảnh: Page Six

“Tôi khá quen thuộc với khu vực này và từng học trường trung học Hopkins, chúng tôi thường xuyên đến trung tâm thương mại sau giờ học. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu mở cửa hàng đầu tiên gần nơi tôi từng đi học" - chồng cũ Kim Kardashian lý giải vì sao anh dấn thân vào kinh doanh gà rán. Trang mạng xã hội của anh cũng chuyển từ lối sống năng động sang ngập tràn gà rán, từ việc anh đến các cửa hàng và tham gia thử thách ăn gà cay.

Trang mạng xã hội của anh cũng chuyển từ lối sống năng động sang ngập tràn gà rán. Ảnh: Page Six

Cựu cầu thủ 41 tuổi đã mở cửa hàng gà rán nhượng quyền đầu tiên tại quê nhà vào năm 2023. Ảnh: Page Six

Đến nay, anh đã điều hành đến 30 chi nhánh gà rán. Ảnh: Page Six

Kris Humphries đã thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ trong 13 mùa giải, bắt đầu từ khi ký hợp đồng với Utah Jazz năm 2004, cho đến trận đấu cuối cùng với Atlanta Hawks năm 2017. Anh cũng nổi tiếng với việc hẹn hò Kim Kardashian năm 2010 và kết hôn vào tháng 8/2011. Tuy nhiên chỉ sau 72 ngày, họ công bố ly hôn. Nữ tỷ phú đình đám nhà Kardashian thừa nhận cô biết mọi chuyện đã kết thúc ngay từ tuần trăng mật.

“Lúc đó… tôi chỉ nghĩ ‘Trời ơi, mình 30 tuổi rồi, mình phải chấn chỉnh lại bản thân thôi. Mình phải kết hôn thôi’” - Kim Kardashian trải lòng về cuộc hôn nhân cũ. Năm 2021, Kardashian thừa nhận cô nợ Kris Humphries một lời xin lỗi về cách cô xử lý chuyện chia tay, nhưng cho biết anh không hề gọi lại cho cô.

Kim "siêu vòng 3" cũng từng kết hôn với Damon Thomas từ năm 2000 đến năm 2004, và với Kanye West từ năm 2014 đến năm 2022. Cô có 4 con, gồm 2 trai, 2 gái với Kanye West. Sau nhiều năm ly hôn, hiện nay Kim Kardashian hẹn hò với tay đua F1 nổi tiếng Lewis Hamilton.

Đám cưới của Kim Kardashian và Kris Humphries từng là tâm điểm showbiz vào năm 2011. Ảnh: X

Đáng tiếc là cuộc hôn nhân chỉ "thọ" được 72 ngày. Ảnh: X

Kim Kardashian thừa nhận cô biết mọi chuyện đã kết thúc ngay từ tuần trăng mật. Ảnh: X

Nguồn: Page Six