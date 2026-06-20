Lý do Pax Thiên chưa bỏ họ Brad Pitt

Trong khi anh trai và các em đều đã bỏ họ cha khỏi tên, Pax Thiên không có động tĩnh gì. Theo nguồn tin, thanh niên gốc Việt vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình Brad Pitt.

Ngày 19/6, nguồn tin độc quyền của Page Six tiết lộ Pax Thiên có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình bên nội và vẫn tiếp tục dành thời gian cho họ.

“Gần đây, cậu ấy đã cùng gia đình đi ăn tối, còn tham dự buổi tiệc mừng đính hôn của người em họ Sydney (con gái Doug Pitt - em trai Brad Pitt) và vị hôn phu Archimede Jerome", nguồn tin nói.

Người này cho biết thêm Julie Pitt Neal (em gái của Brad Pitt) cùng con gái là Reagan Pitt và nhiều thành viên khác trong gia đình cũng có mặt tại buổi gặp gỡ.

Pax Thiên được cho là có lý do để giữ lại họ Brad Pitt. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, vào ngày 9/3, Sydney chia sẻ loạt ảnh được người yêu cầu hôn trên bãi biển, kèm dòng chú thích: "Tôi đã đồng ý rồi (chứ còn gì nữa)".

Nguồn tin độc quyền thứ hai tiết lộ với Page Six dù thân thiết với gia đình bên nội, Pax gần như không còn nhiều liên hệ với người cha nuôi nổi tiếng.

Đại diện của Angelina Jolie và Brad Pitt chưa bình luận gì về thông tin trên.

Đến thời điểm hiện tại, Pax Thiên là người con duy nhất của cặp sao Ông bà Smith chưa rõ còn giữ họ kép "Jolie-Pitt" hay không. Một số cư dân mạng suy đoán mối quan hệ tốt đẹp với nhà nội là lý do Pax Thiên giữ lại liên kết duy nhất với cha nuôi.

Trong khi đó, Shiloh là người con duy nhất được xóa họ cha một cách hợp pháp. Los Angeles chấp thuận yêu cầu của nữ vũ công Gen Z vào năm 2024.

Maddox và Zahara đã nộp hồ sơ pháp lý xin xóa họ cha trong năm nay, nhưng chưa đến ngày ra tòa. Dẫu vậy, họ đều đã sử dụng tên mới là Maddox và Zahara Jolie trong cuộc sống thật.

Em gái út được phát hiện sử dụng tên "Vivienne Jolie" trong mục giới thiệu đội ngũ sản xuất vở nhạc kịch The Outsiders vào năm 2024.

Knox là người con mới nhất công khai bỏ họ kép, khi tên trên bằng tốt nghiệp trung học được ghi nhận chỉ có họ "Jolie".

Việc các con thi nhau bỏ họ cha khiến Angelina Jolie bị chỉ trích dữ dội. Những người thân cận với Brad Pitt và nhiều cư dân mạng tin rằng đả nữ sinh năm 1975 đã "tẩy não" các con, khiến họ xa cách nam diễn viên F1 .

Nguồn tin tiết lộ Pax Thiên đã dự tiệc đính hôn của em họ Sydney. Ảnh: IGNV

Ở diễn biến khác, trong cuộc phỏng vấn trên Variety ngày 17/6, Angelina Jolie được cho là ẩn ý đề cập đến vụ ly hôn ồn ào với Brad Pitt.

"Tôi nghĩ tinh thần chiến đấu của mình cuối cùng cũng đã trở lại. Có một thời gian, tôi đã đánh mất nó. Tôi bị suy sụp một chút, nhưng giờ đây nó đang quay trở lại, phần lớn là nhờ các con tôi. Chúng đã trưởng thành hơn và luôn khích lệ tôi. Giờ đây, hầu hết con tôi đều đã bước sang tuổi 18, chúng muốn thấy tôi đi khắp thế giới, muốn tôi ra ngoài và làm nhiều điều hơn. Chúng hiểu tôi hơn bất kỳ ai và chúng vẫn yêu quý tôi, điều đó nói lên rất nhiều. Tôi nghĩ các con đã thúc đẩy tôi tìm lại những khía cạnh mà có lẽ trước đây tôi chưa cảm thấy đủ tự do để theo đuổi", nữ diễn viên chia sẻ.