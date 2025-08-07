Lý do bất ngờ khiến bạn dễ bị máu nhiễm mỡ tấn công

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y học Journal of Health, Population, and Nutrition chỉ ra rằng việc thiếu đi một chất có nhiều trong bơ, chuối, ca cao, cá béo... và nhiều thực phẩm khác có thể là nguyên nhân khiến tình trạng máu nhiễm mỡ dễ tấn công bạn.

Thường xuyên ăn các thực phẩm giàu ma-giê góp phần giúp bạn đẩy lùi máu nhiễm mỡ - Minh họa AI: Thu Anh

Theo News-Medical, máu nhiễm mỡ - tức tăng lipid máu - đặc trưng bởi các chỉ số như cholesterol toàn phần, cholesterol xấu LDL, triglyceride... trong máu cao bất thường.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng máu nhiễm mỡ không được kiểm soát làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, cũng như thúc đẩy các vấn đề tim mạch nghiêm trọng khác.

Thiếu ma-giê, một vi chất quan trọng với sức khỏe, từ lâu được biết đến là làm tăng nguy cơ về tim mạch, chuyển hóa nói chung.

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả từ Bệnh viện Đồng Tế trực thuộc Đại học Đồng Tế (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của gần 12.600 người, độ tuổi trung bình là 50, thời gian theo dõi trung bình gần 10 năm.

Trong đó, khoảng 9.300 người nạp nhiều ma-giê từ bữa ăn, 2.200 người ở mức trung bình và 1.100 người thiếu ma-giê.

Có tổng cộng 2.160 người đã tử vong trong thời gian được theo dõi, bao gồm 593 ca do bệnh tim mạch.

Đáng chú ý, những người thiếu ma-giê có nguy cơ bị máu nhiễm mỡ trong thời gian theo dõi cao hơn hẳn, đồng thời cũng tăng nguy cơ tử vong.

Kết quả phân tích cho thấy so với người ăn nhiều ma-giê, người ăn thiếu có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân trong thời gian theo dõi tăng 1,5 lần, riêng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch - nhóm bệnh được thúc đẩy bởi máu nhiễm mỡ - tăng 2,21 lần.

Kết quả này một lần nữa nhấn mạnh vai trò của ma-giê trong chế độ ăn. Và nếu như chỉ số mỡ máu của bạn bất ổn khi xét nghiệm định kỳ, nên lưu ý xem mình có ăn thiếu chất này không.

Một số nguồn ma-giê dễ tìm bao gồm các loại hạt (ví dụ hạt bí, hạt điều, hạt hạnh nhân, mè, hạt chia...), đậu (đậu đen, đậu nành, đậu lăng... hay sản phẩm từ đậu như đậu hũ), các loại rau màu xanh lá đậm, ca cao/chocolate đen, bơ, chuối, đu đủ, cá béo (tức cá dầu, như cá hồi, cá trích, cá mòi, cá thu...), ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch...).