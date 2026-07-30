Lviv, Lutsk nổ lớn! Hàng chục tên lửa Nga tập kích Ukraine, nghi thọc sâu 40km vào Ba Lan - Không quân Warsaw xuất kích

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Lviv, Ivano-Frankivsk và Lutsk hứng chịu một cuộc tập kích quy mô lớn.

Đài TST (Nga) ngày 30/7 đưa tin, hàng chục tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa siêu vượt âm đã giội xuống hạ tầng quân sự Ukraine, trải rộng trên gần như toàn bộ các khu vực. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Lviv, Ivano-Frankivsk và Lutsk hứng chịu một cuộc tập kích quy mô lớn.

Nga ồ ạt tập kích sau cảnh báo của ông Zelensky

Cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine bắt đầu từ tối muộn ngày 29/7. Khi đó, bên cạnh các đòn đánh nhằm vào tàu thuyền và cảng biển, UAV phản lực của Nga còn tấn công Exkhimprodukt, một trong những kho dầu lớn nhất Ukraine.

Theo những hình ảnh được công bố, một số bồn chứa nhiên liệu khổng lồ đã bị phá hủy. Trong tình hình hiện nay, số nhiên liệu này cũng không thể được bổ sung bằng đường biển.

Sau đó, hoạt động tập kích tạm lắng xuống trước khi giai đoạn chính của đòn tấn công bằng tên lửa và UAV bắt đầu trong đêm. Phía Ukraine đã biết trước về công tác chuẩn bị. Trong những ngày qua, ông Zelensky liên tục nhắc tới nguy cơ này sau khi bay tới Mỹ.

Hai giờ trước khi cuộc tập kích bắt đầu, ông một lần nữa cảnh báo rằng một đòn tấn công quy mô lớn sắp diễn ra.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: UPI

Cuộc tấn công bắt đầu

Theo TST, những kết quả đầu tiên của chiến dịch tập kích đã được công bố, dù các đòn tấn công vẫn đang tiếp tục.

Các kênh giám sát Ukraine liên tục đưa tin về các vụ đánh trúng mục tiêu tại Kiev, Zhulyany, Khmelnytskyi, Lutsk, Odesa, Mykolaiv, Cherkasy, Kharkov, Ivano-Frankivsk, Lviv, các khu vực Zaporizhzhia và Kherson do Ukraine kiểm soát, cũng như Poltava, Dnipropetrovsk và Kryvyi Rih.

Khoảng 2 giờ sáng 30/7, radar phát hiện 6 máy bay Tu-95 đầu tiên của Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga. Tổng cơ số chiến đấu đầy đủ của số máy bay này có thể lên tới 48 tên lửa hành trình Kh-101. Hai máy bay Tu-160 cũng được phát hiện, có khả năng mang tổng cộng tới 24 tên lửa Kh-101.

Cùng lúc đó, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm Zircon cũng được phóng đi.

Đáng chú ý, ngay trước khi đòn tập kích bằng tên lửa và UAV bắt đầu, Kiev tuyên bố Nga đang chuẩn bị phóng một loạt tên lửa “Kimskander” cải tiến, có khả năng xuyên phá mạnh hơn. Đây là cách phía Ukraine gọi tên lửa đạn đạo do Triều Tiên sản xuất.

Tại khu vực Poltava, một kho hàng của công ty Nova Poshta bốc cháy. Tên lửa cũng tấn công tỉnh Vinnytsia. Ba quả tên lửa đánh xuống Kryvyi Rih.

Một vật thể rơi hoặc đánh trúng một ngôi nhà một tầng tại làng Radushne, gần Kryvyi Rih. Truyền thông Ukraine cho rằng đó là tên lửa Zircon.

Hình ảnh ghi lại cuộc tấn công mới nhất của Nga. Nguồn: TST

Theo kênh tin tức Legitimny (Ukraine), do ông Zelensky đang tập trung gần như toàn bộ lực lượng phòng không về tỉnh Kiev, một số khu vực khác thậm chí không phát còi báo động và không có hoạt động của các hệ thống tên lửa phòng không.

Chỉ có một số nhóm hỏa lực cơ động hoạt động rải rác, nhưng các đơn vị này gần như không có khả năng đối phó với tên lửa.

Tuy nhiên, việc tăng cường phòng không cũng không giúp được Kiev. Tính tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa xuất hiện bằng chứng xác nhận lực lượng vũ trang Ukraine bắn hạ được tên lửa Nga.

Kiev đã điều các tiêm kích F-16 lên đánh chặn. Các tên lửa S-8000, còn được gọi là “Banderol”, của Nga đã bắn hạ ít nhất một máy bay.

Theo thông tin sơ bộ, các mục tiêu chính của đòn tập kích tên lửa là hệ thống hậu cần, tổ hợp công nghiệp quốc phòng, căn cứ quân sự và sở chỉ huy, trong đó có các cơ sở của Cơ quan An ninh Ukraine. Các thông tin này vẫn đang chờ được xác nhận.

Theo kênh Phóng viên quân sự Mùa xuân Nga, nhiều đàn UAV tấn công xuất hiện gần Kanev và đang hướng về phía Kiev. Nguy cơ tập kích được ban bố đối với các tỉnh Cherkasy, Poltava và khu vực Bila Tserkva thuộc tỉnh Kiev.

Hình ảnh ghi lại cuộc tấn công mới nhất của Nga. Nguồn: TST

Tên lửa Nga nghi thọc sâu vào biên giới Ba Lan, Không quân xuất kích

Đáng lưu ý, các phóng viên quân sự Nga đưa tin về việc “tên lửa Nga bay vào Ba Lan”.

Theo thông tin ban đầu, tên lửa đã bay sâu khoảng 40 km vào lãnh thổ Ba Lan, tính từ đường biên giới, trước khi biến mất khỏi màn hình radar. Hệ thống phòng không Ba Lan không có phản ứng. Còi báo động tên lửa chỉ vang lên tại Lublin, sau đó các tiêm kích F-16 của không quân Ba Lan mới xuất kích.

Tình hình khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu lực lượng vũ trang địa phương có thiếu hệ thống phòng không hay sự việc còn có điều bất thường khác. Và theo diễn biến sau đó, tình hình thực sự không đơn giản như những thông tin ban đầu.

Tên lửa Nga nghi bay vào lãnh thổ Ba Lan khi tấn công Ukraine. Ảnh: TCH

"Hai tên lửa đang bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan… Đúng là một diễn biến bất ngờ. Chúng đã biến mất trên bầu trời Ba Lan. Ở miền Tây Ukraine tồn tại một lỗ hổng rất lớn trong mạng lưới radar. Tên lửa xuất hiện trên các tỉnh Lviv, Volyn, Ivano-Frankivsk, Ternopil và Khmelnytskyi, sau đó tách ra nhiều hướng.

Lần cuối cùng tên lửa được radar ghi nhận là khi nó đã bay sâu 40 km vào lãnh thổ Ba Lan. Sau đó, mục tiêu biến mất khỏi màn hình. Có thể nó bị bắn hạ, bị rơi hoặc đánh trúng một khu vực nào đó" — kênh giám sát Biên niên sử Geran cho hay.

Như vậy, đợt tập kích đêm 29, rạng sáng 30/7 cho thấy Nga tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công, đồng thời gây sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine từ Kiev tới các khu vực phía tây.

Trong khi thiệt hại tại nhiều mục tiêu quân sự và hậu cần vẫn đang được thống kê, thông tin về hai tên lửa xuất hiện sâu trong lãnh thổ Ba Lan càng khiến tình hình thêm căng thẳng.