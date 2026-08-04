Lương 20 triệu ở TP.HCM: Tôi đã 'nuôi' một chiếc ô tô và 'bóp mồm bóp miệng' như thế nào?

Sở hữu chiếc ô tô đầu đời với mức lương 20 triệu đồng/tháng là một hành trình đầy kiêu hãnh, nhưng sự chật vật vắt kiệt túi tiền vào mỗi cuối tháng lại là một sự thật trần trụi ít ai dám kể.

Tôi năm nay 27 tuổi. Hiện tại, tôi đang là nhân viên truyền thông tại TP.HCM. Mức lương thực lãnh hàng tháng của tôi là đúng 20 triệu đồng. Tôi đang sống độc thân và chưa có gia đình. Tuy nhiên, tôi vừa quyết định tậu một chiếc sedan hạng B cũ để đi lại.

Mỗi ngày, tôi phải lái xe từ quận Gò Vấp (cũ) sang Quận 1 (cũ) để làm việc. Đoạn đường này dài khoảng 12km. Ai ở Sài Gòn chắc cũng hiểu cảnh kẹt xe và khói bụi mệt mỏi thế nào. Vì vậy, tôi quyết định mua xe ô tô để bảo vệ sức khỏe bản thân.

Nhưng, tôi thực sự không ngờ rằng, hành trình nuôi xe lại gian nan và chật vật đến thế.

Tôi mua xe cũ vì nghĩ sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí. Ảnh minh họa: AP

Cuộc chiến nuôi xe với những chi phí hơn tôi tưởng

Lúc mới mua xe, tôi thực sự rất hãnh diện. Cảm giác ngồi trong khoang lái mát lạnh thật sự rất tuyệt vời. Ngoài ra, tôi không còn sợ những cơn mưa chiều bất chợt của Sài Gòn nữa. Tuy nhiên, niềm vui sướng này kết thúc khá nhanh chóng. Ngay tháng đầu tiên, bài toán nuôi xe đã giáng cho tôi một cú tát đau điếng.

Vì đang ở một khu chung cư cũ, tôi không có suất đậu xe ô tô. Do đó, tôi phải ngậm ngùi gửi xe ở bãi ngoài trời. Chi phí bãi gửi để nuôi xe ngốn của tôi đúng 2 triệu đồng mỗi tháng. Hơn nữa, việc lóc cóc đi bộ ra bãi xe những hôm trời mưa to cũng rất cực khổ. Nuôi xe mà không có chỗ đậu tại nhà quả là một cực hình lớn.

Chi phí gửi xe cố định đã chiếm 1/10 tiền lương. Ảnh: NVCC

Việc nuôi xe ở TP.HCM không chỉ tốn mỗi tiền bãi gửi. Tiền xăng mới chính là nỗi ám ảnh lớn nhất. Vào giờ cao điểm, tuyến đường tôi đi lúc nào cũng kẹt cứng. Nhích từng mét một trên đường Cộng Hòa khiến đồng hồ xăng tụt đi không phanh. Mỗi tháng, tôi phải tốn khoảng 3,5 triệu đồng cho tiền xăng.

Thêm vào đó, tôi còn phải gánh nhiều chi phí không tên khác khi nuôi xe. Ví dụ như tiền gửi xe mỗi lần đi uống cà phê cuối tuần. Mỗi lần đậu xe ở trung tâm như vậy thường mất từ 50.000 đến 100.000 đồng. Ngoài ra, tiền rửa xe và phí cầu đường cũng tốn của tôi kha khá tiền. Tổng cộng, chi phí nuôi xe hàng tháng của tôi lên tới hơn 7 triệu đồng. Trừ đi khoản vay trả góp ngân hàng 4 triệu, số tiền nuôi xe và trả nợ đã chiếm quá nửa thu nhập.

Nghệ thuật thắt lưng buộc bụng để duy trì việc nuôi xe

Với khoảng 9 triệu đồng còn lại để sống, tôi phải tính toán cực kỳ chi li. Việc quyết định nuôi xe đồng nghĩa với việc tôi phải bóp mồm bóp miệng.

Trước đây, tôi rất hay tụ tập bạn bè ăn uống vào mỗi dịp cuối tuần. Nhưng bây giờ, tôi đành từ chối hầu hết các cuộc nhậu nhẹt tốn kém. Thay vì uống ly cà phê thương hiệu, tôi tự pha cà phê mang đi làm. Ngoài ra, tôi cũng cắt giảm hẳn chi phí mua sắm quần áo đắt tiền. Việc đi du lịch xa xỉ cũng trở nên hiếm hoi hơn rất nhiều.

Đôi lúc, tôi cảm thấy thật sự áp lực và rất mệt mỏi. Tôi hay tự hỏi mình đang nuôi xe hay chiếc xe đang hành hạ chính mình. Cảm giác cháy túi và thiếu thốn vào cuối tháng thực sự không hề dễ chịu chút nào. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, tôi buộc phải tìm cách thích nghi với việc nuôi xe.

Dù vậy, tôi vẫn không hề hối hận về quyết định mua ô tô của mình. Hành trình nuôi xe quả thật mang lại áp lực tâm lý rất nặng nề. Tuy nhiên, nó cũng mang lại cho tôi sự an toàn và tiện nghi đáng giá. Khoảnh khắc chở ba mẹ đi ăn cuối tuần bằng ô tô thật sự vô giá. Chiếc xe che chắn cho gia đình tôi khỏi khói bụi và mưa giông nguy hiểm.

Nuôi xe với mức lương 20 triệu đồng áp lực nhưng vẫn khả thi. Ảnh: Seek

Thêm vào đó, quá trình nuôi xe rèn cho tôi tính kỷ luật thép trong tài chính. Tôi đã biết cách chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm hơn. Tóm lại, nuôi xe với mức lương 20 triệu không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng, bạn phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều nhu cầu giải trí cá nhân.