Lương 12 triệu ở Hà Nội: Tiền ăn cả tháng 950k nhưng nhất quyết giữ 500k mua quần áo

Tiền ăn có thể giảm chứ tiền mua quần áo, mỹ phẩm thì không.

Với mức thu nhập 12 triệu ở Hà Nội và phải đi thuê nhà, việc cân đối chi tiêu để trang trải đủ cho các nhu cầu cơ bản, đồng thời tiết kiệm được, là chuyện không đơn giản. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ bảng chi tiêu “rất thắt chặt” của mình và đã thu hút sự quan tâm, tranh luận của cộng đồng mạng.

Mặc dù hàng tháng, cô vẫn tiết kiệm được 4-5 triệu, gửi về cho mẹ 2 triệu, nhưng với các khoản chi cơ bản khác, nhiều người cho rằng đang mất cân đối.

Bảng chi tiêu cô đăng tải cùng băn khoăn “còn lâu nữa mới tiết kiệm được 100 triệu” (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận, đa số mọi người đều thắc mắc về khoản tiền ăn. Ở Hà Nội, ăn cả tháng hết 1,5 triệu là hơi ít, mà còn giảm xuống 950k thì khó đảm bảo ăn uống đủ chất. Trong khi đó, tiền mua mỹ phẩm và tiền mua quần áo lại hết 800k/tháng, rõ ràng là quá nhiều so với tiền ăn.

Cô còn cho biết thêm tiền mỹ phẩm có thể giảm để bù lại các khoản khác, chứ tiền mua quần áo thì không vì đó là đam mê (Ảnh chụp màn hình)

“Đam mê mua quần áo thì dồn tiền lại mua đồ tốt chút mặc được lâu, chứ tháng nào cũng 500k mua quần áo thì chẳng mua được bao nhiêu mà đồ rẻ quá cũng không bền ấy chứ” - Một người góp ý.

“Nếu chỉ nhìn tổng chi tiêu với tổng tiết kiệm thì bạn cũng cố gắng rồi, nhưng các khoản nó cứ không cân đối ấy. Ở Hà Nội tiền ăn 1 tháng 950k thì sao đủ 3 bữa 1 ngày, kể cả con gái ăn ít thì cũng khó” - Một người bày tỏ.

“Rất thắt chặt thì mình nghĩ bạn có thể bỏ tiền quần áo đi, tại mình thấy quần áo thực ra không cần tháng nào cũng mua đâu” - Một người đồng tình.

“Lương 12 triệu, gửi mẹ 2 triệu, tiết kiệm 4-5 triệu thì tổng chi tiêu là 5-6 triệu bao gồm tất cả từ ăn uống, thuê nhà, điện nước đi lại. Ổn thì cũng ổn nhưng lâu dài thì khó bạn ạ, không thấy có khoản đầu tư học tập hay chăm sóc sức khỏe gì, khó tăng thu nhập lắm” - Một người chia sẻ.

“Ăn mà 1 tháng cỡ 1 triệu thôi thì mình thấy khổ quá, cũng không cần chi quá nhiều tiền ăn, mua đồ tự nấu thì vẫn tiết kiệm được nhưng 1,5 triệu thì làm sao có sức mà làm. Lương mình thấp hơn lương bạn nhưng ăn uống mình ưu tiên hàng đầu” - Một người bày tỏ.

Lương chưa cao, làm sao cân đối chi tiêu tiết kiệm?

1. Theo dõi những khoản chi nhỏ thay vì chỉ nhìn vào các khoản lớn

Khi muốn cắt giảm chi tiêu, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc bỏ những khoản chi lớn. Tuy nhiên, với người có thu nhập chưa cao, các khoản chi nhỏ lặp lại mỗi ngày mới là yếu tố đáng lưu ý.

Ảnh minh họa

Một ly cà phê mua thêm vì tiện đường, vài đơn hàng giao đồ ăn trong tuần hay những món đồ "giảm giá nên mua luôn" có thể không đáng kể nếu nhìn riêng lẻ, nhưng cộng dồn theo tháng lại tạo thành khoản tiền khá lớn. Điều này không có nghĩa là phải cắt bỏ hoàn toàn những niềm vui nhỏ, mà chỉ cần dành vài phút ghi chép hoặc kiểm tra lịch sử giao dịch mỗi tuần để biết tiền đang đi đâu. Khi nhìn rõ bức tranh chi tiêu, việc điều chỉnh sẽ trở nên tự nhiên và dễ thực hiện hơn rất nhiều.

2. Ưu tiên hình thành thói quen tiết kiệm thay vì chỉ nhìn vào số tiền

Nhiều người nghĩ phải để dành được vài triệu đồng mỗi tháng mới gọi là tiết kiệm. Thực tế, với mức lương chưa cao, việc cố ép bản thân tiết kiệm với tỷ lệ lớn lại dễ khiến kế hoạch tài chính sớm đổ vỡ.

Thay vào đó, bạn có thể đặt mục tiêu tiết kiệm theo tỷ lệ vừa sức so với mức thu nhập, chẳng hạn 5-10% mỗi tháng. Điều quan trọng không phải tiết kiệm được bao nhiêu ngay lập tức, mà là duy trì thói quen đều đặn. Chỉ cần mỗi tháng đều có một khoản được chuyển sang tài khoản tiết kiệm trước khi chi tiêu, bạn đã dần tạo được "vùng đệm" tài chính cho những tình huống bất ngờ hoặc các mục tiêu dài hạn.

3. Tìm cách tăng thu nhập

Khi mức lương còn hạn chế, chỉ chăm chăm cắt giảm chi tiêu sẽ sớm chạm đến giới hạn, bởi vẫn có những khoản chi thiết yếu không thể cắt bớt. Vì vậy, bên cạnh việc chi tiêu hợp lý, hãy dành thời gian tìm thêm cơ hội tăng thu nhập nếu điều kiện cho phép. Dù khoản thu nhập bổ sung ban đầu không quá lớn, việc dành toàn bộ hoặc một phần số tiền này cho tiết kiệm sẽ giúp bạn đạt mục tiêu nhanh hơn mà không phải thắt chặt chi tiêu quá mức. Đây cũng là cách cân đối tài chính bền vững hơn, bởi thay vì chỉ nghĩ đến việc "bớt chi", bạn còn tạo thêm nguồn lực để cải thiện khả năng tích lũy.