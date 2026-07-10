HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lừa hơn 21 tỷ đồng, nữ nhân viên ngân hàng sa lưới sau thời gian trốn truy nã

Hoàng Tuấn
|

Với chiêu trò vay đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Thoại My đã lừa của 5 người với tổng số tiền 21,4 tỉ đồng để trả nợ và tiêu sài cá nhân rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 10/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Sài Gòn bắt giữ và di lý Nguyễn Thị Thoại My (SN 1991, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) từ TP.HCM về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Thị Thoại My là đối tượng đang trốn quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. My trước đây là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Kiên Giang (nay phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Vào khoảng tháng 2/2025 đến tháng 9/2025, My nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách vay tiền của người này rồi trả cho người khác, đồng thời trả một phần vốn và lãi cho chính họ để tạo lòng tin đối với chủ nợ.

Lừa đảo ngân hàng hơn 21 tỷ đồng , nữ nhân viên sa lưới sau thời gian trốn truy nã - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Thoại My. (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra, để vay được tiền, Nguyễn Thị Thoại My đưa ra thông tin gian dối, nói rằng cần vốn để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. My cam kết chỉ sau vài ngày sẽ hoàn trả đầy đủ tiền gốc cùng khoản lãi theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, My không sử dụng đúng mục đích như đã hứa mà dùng để trả nợ cá nhân, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng thủ đoạn mượn tiền với lý do đáo hạn ngân hàng, My đã chiếm đoạt hơn 21,4 tỷ đồng của 5 bị hại. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với My về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 6/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ban hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thoại My để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, My đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi lệnh được thi hành.

Đến ngày 23/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với My. Khoảng 16h ngày 9/7, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Sài Gòn, TP.HCM, sau đó di lý về An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư và vợ bị đề nghị truy tố trong vụ 'cấp bậy' giám định tâm thần
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

lừa đảo ngân hàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại