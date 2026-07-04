Trưa 4/7, tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin đến báo chí về tình hình xử lý các vụ án liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin tại họp báo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, lãnh đạo Bộ Công an đã có những chỉ đạo rất sát sao về vụ việc này, nằm trong tổng thể công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tinh thần kiên quyết đối với các loại tội phạm liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, lực lượng công an đã tập trung xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để, tối đa số tiền chiếm đoạt cho người dân.

Về số liệu cụ thể, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong thời gian qua, Công an Hà Nội và Công an TPHCM đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ này. Trên cơ sở đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố 40 vụ án, 525 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố 2 bị can khác với 2 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bước đầu, cơ quan công an đánh giá tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện, cơ quan chức năng đang trong giai đoạn tích cực điều tra, xử lý, làm rõ và thu hồi tài sản.

Đề cập đến các thủ đoạn chính, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay, về hình thức, các đối tượng lập ra doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là một loại "núp bóng trá hình", đặc biệt tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế.

Về diện khách hàng, các đối tượng tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, những người có nhu cầu về du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Về thủ đoạn, các đối tượng chủ yếu triển khai các tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo với 4 điểm đặc trưng.

Thứ nhất là chúng thường sử dụng các "chiêu trò" như "miễn phí", "quà tặng", "lãi suất cao" và "ưu đãi lớn". Đây là những từ khóa chung của loại hình này để đánh vào tâm lý của người bị hại.

Thứ hai, các đối tượng tác động tâm lý theo hướng các chương trình ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, tạo sự khan hiếm ảo nhằm thúc đẩy nhu cầu khách hàng phải nhanh chóng ký hợp đồng và đóng tiền.

Thứ ba, tất cả các loại hình này đều yêu cầu "trả trước" để nhận được thành quả sau này với kỳ vọng, tương tự như hình thức đầu tư trước để kỳ vọng nhận lại lãi suất, lợi nhuận.

Thứ tư, khách hàng không bao giờ nhận lại được tiền. Tất cả các bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản không thực hiện được. Các đối tượng dùng thủ đoạn tiếp tục tạo ra các lý do về thủ tục, hứa hẹn, hoặc thậm chí yêu cầu đóng thêm tiền mới được giải quyết.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và Công an TPHCM đang tập trung điều tra vụ án này, tiếp tục xác minh làm rõ để thu hồi tài sản cho người bị hại. Cơ quan công an đề nghị tất cả các bị hại (không chỉ ở Hà Nội, TPHCM mà trên phạm vi cả nước) nếu có nội dung tương tự hoặc liên quan đến các vụ án mà Công an Hà Nội, Công an TPHCM đang điều tra thì chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cá nhân.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác đối với loại hình này. Cần đặc biệt cảnh giác với các loại hình đầu tư kinh doanh "miễn phí", "ưu đãi", "quà tặng", "lãi suất cao", "việc nhẹ lương cao".

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đây là mô-típ chung của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kể cả trên không gian mạng. Người dân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, dự án, sản phẩm trước khi quyết định đầu tư. Nếu thấy có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần phản ánh, kiến nghị, tố giác ngay với cơ quan công an.

Anh Thơ