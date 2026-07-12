Louis Phạm bỗng thành từ khóa "nóng" khắp MXH, chuyện gì đang xảy ra?

Tên Louis Phạm đang xuất hiện dày đặc trên bảng tìm kiếm và các diễn đàn MXH.

Những giờ qua, mạng xã hội bất ngờ "dậy sóng" với từ khóa Louis Phạm (Phạm Như Phương). Từ Facebook đến TikTok, không ít người liên tục đặt câu hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra với Louis Phạm?" khi tên của cô xuất hiện dày đặc trên bảng tìm kiếm và các diễn đàn.

Điều đáng nói, thời điểm này Louis Phạm cũng đang là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý tại The Face Vietnam 2026, càng khiến những đồn đoán lan rộng.

Không để tin đồn lan xa, Louis Phạm nhanh chóng lên tiếng trên trang cá nhân, cho biết tài khoản của cô đã bị hack, đồng thời khuyến cáo mọi người không nhấp vào bất kỳ đường link nào được gửi từ tài khoản của mình cho đến khi sự việc được xử lý. Động thái này phần nào giải đáp thắc mắc của cư dân mạng về lý do cái tên Louis Phạm bất ngờ "phủ sóng" khắp các nền tảng.

Louis Phạm, tên thật Phạm Như Phương, sinh năm 2003, từng là VĐV thể dục dụng cụ quốc gia trước khi chuyển hướng sang sáng tạo nội dung và xây dựng hình ảnh KOL.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Louis Phạm cũng nhiều lần trở thành đề tài được quan tâm. Nữ TikToker đang vướng nhiều đồn đoán về mối quan hệ với bạn trai Việt kiều sau khi cả hai ít xuất hiện cùng nhau.

Việc Louis liên tục tập trung cho hành trình tại The Face Vietnam 2026 càng khiến mạng xã hội rộ lên những nghi vấn cả hai đang có dấu hiệu rạn nứt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người trong cuộc chưa xác nhận việc chia tay, vì vậy mọi đồn đoán vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán từ cộng đồng mạng.