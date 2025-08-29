Long Nhật nói con trai nuôi Hoài Linh: "Con rất trẻ và đẹp trai, chú rất thích"

Mới đây, chương trình Đấu trường ngôi sao đã lên sóng, với sự tham gia của con trai nuôi Hoài Linh là Ben Hoàng Quân trong vai trò thí sinh.

Ben Hoàng Quân

Ben Hoàng Quân cũng là người mở đầu đêm thi, với ca khúc Con đường tôi, thể hiện đầy năng lượng, kết hợp những động tác vũ đạo mạnh mẽ, gây ấn tượng với khán giả.

Ca sĩ Long Nhật xem Ben Hoàng Quân trình diễn xong phải thốt lên: "Con rất trẻ và đẹp trai, chú rất thích. Chú thấy được chú lúc nhỏ trong con. Điểm sáng của con là những nốt cao được xử lý tốt. Nhưng con cần điều chỉnh phần vũ đạo để giữ hơi".

Đoan Trang nói: "Tôi đồng tình với anh Long Nhật. Tôi đặc biệt khen ngợi Ben Hoàng Quân khi truyền tải một thông điệp tích cực và nhân văn đến người trẻ. Về phần trang phục và dàn dựng vũ đạo, sân khấu. Tôi đánh giá cao sự chỉn chu và đầu tư của Ben Hoàng Quân.

Ca sĩ Quốc Đại thì nhận xét: "Một ca sĩ biểu diễn, một ca sĩ giải trí như vậy là vừa đủ. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của Ben Hoàng Quân khi đã có một bước tiến dài so với lần đầu tiên xuất hiện ở sân khấu".

Long Nhật

Ca sĩ Sỹ Luân nói: "Phần thi sạch sẽ, đẹp, lôi cuốn. Ben Hoàng Quân đã trưởng thành vượt bậc".

Thí sinh tiếp theo là Poppy Nhật Liêm đã không khiến khán giả thất vọng khi mang đến một phần trình diễn được đầu tư chất lượng về dàn dựng vũ đạo. Với ca khúc Buông, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh, Poppy Nhật Liêm đã xử lý bài hát một cách tinh tế, phô diễn cái tình trong giọng hát nhưng vẫn phát huy mạnh mẽ cá tính riêng. Đặc biệt, Poppy Nhật Liêm còn gây bất ngờ khi tự viết thêm một đoạn rap ngắn, tô điểm cho màn trình diễn thêm phần thuyết phục.

Ca sĩ Ngọc Ánh nhận xét: "Nếu mà đây là một tiết mục giải trí thì chị rất thích, vì có những đoạn rất độc đáo. Em phải ngửa đầu ra phía sau để hát, nhưng vẫn giữ được cột hơi thì em rất giỏi. Tuy nhiên em vẫn nên chú ý đến khẩu âm của mình, cân bằng lúc nhảy, lúc hát để trọn vẹn phần trình diễn hơn".

Poppy Nhật Liêm

Ca sĩ Long Nhật bày tỏ: "Tôi thực sự thích thú với phần trình diễn của Poppy Nhật Liêm, song, tôi cũng khuyên em nên dành nhiều thời gian để tập luyện cột hơi vững chắc hơn như cách tập luyện sức khỏe để nhảy múa".

Ca sĩ Sỹ Luân nói: "Tôi đánh giá cao phần trình diễn của Poppy Nhật Liêm. Tôi rất thích tiết mục của em. Không dễ để một thí sinh có thể vừa hát vừa nhảy tốt như vậy.

Tôi đánh giá cao sự đầu tư chỉn chu về vũ đạo, đặc biệt là sự kết nối ăn ý giữa em và bạn diễn. Em đã sử dụng tất cả khả năng của mình trong cái bài này. Và anh nghĩ em sẽ là một ca sĩ biểu diễn rất tốt, em sẽ còn tiến xa nữa".

Đoan Trang khen ngợi: "Poppy rất bản lĩnh, cá tính và trách nhiệm. Việc lựa chọn một tiết mục không hề đơn giản đã cho thấy sự dũng cảm và quyết liệt trong cách Poppy, điều không phải thí sinh nào cũng dám làm.

Poppy đã táo bạo làm mới ca khúc gốc theo hướng điện ảnh, ma mị hơn, kết hợp phần dàn dựng sân khấu hài hòa với âm nhạc, tạo nên một tổng thể ấn tượng. Với nền tảng là một vũ công, Poppy đặt ra yêu cầu cao cho phần vũ đạo. Dù chịu áp lực lớn, Poppy đã vượt qua và mang đến một màn trình diễn vượt xa kỳ vọng của chị".